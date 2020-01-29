WRC’yi Perth’e döndürme kampanyası başlatıldı

Avustralya Rallisi’nin geleceği, rallinin son yıllarda gerçekleştiği Coffs Harbour’daki muhalefet ve Yeni Zelanda’nın 2020 takvimine katılması ile beraber şüphe altında.

Şimdi ise Batı Avustralya Liberal Parti’si lideri Harvey, Avustralya Rallisi’ni Perth’e döndürmek için internet üzerinden bir kampanya başlattı.

2000’den fazla kişi de bu kampanyaya katılım gösterdi.

Perth, 1988’den 2006’ya kadar Avustralya Rallisi’ne ev sahipliği yapan bölgeydi. Ancak hükümet 4.7 milyon dolarlık yardımı kesince ralli, Avustralya’nın doğusuna taşındı.

Kampanyada, “Avustralya Rallisi’nin, üç kez Yılın Rallisi olmasıyla para kazandıran bir iş haline gelmesi nedeniyle artan bir halk tepkisi vardı.”

“Şimdi bu korkunç kararı düzeltme ve bu etkinliği güvence altına alma fırsatı var.”

“Bu birinci sınıf etkinliği tekrar Batı Avustralya’ya döndürmek, yerel işletmelere iş imkanı yaratacak ve sporu seven ülkelerden turistleri çekecek.” ifadeleri kullanıldı.

Avustralya Rallisi, Perth’ten ayrıldıktan sonra New South Wales hükümeti tarafından devralındı ve başta Yeni Zelanda ile dönüşümlü olarak takvimde yer alması konusunda anlaşılmıştı.

2009’da doğu kıyısında gerçekleştirilen ilk Avustralya Rallisi, protestolarla karşılaşmış ve yollara taş ve kayaların atılmasıyla beraber bazı etaplar iptal edilmişti. Bu da rallinin Coffs Harbour’a taşınmasına öncülük etmişti.

Ancak Sydney’in 500 kilometre kuzeyinde yer alan bu bölge, yarışmacı ekipleri etkilemeyi başaramadı. 2017’nin sonlarında ise Avustralya Rallisi’nin başka bir bölgeye taşınması çağrılarıyla beraber, Hyundai’den Alain Penasse, Perth’e dönüş yapılabileceğini belirtmişti.