WRC’yi domine edebilecekken hiç yarışmayan gizli Toyota

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COVID-19 sebebiyle plandan vazgeçilmesinden ve önceki Yaris’in güncellenmiş versiyonunu kullanmak durumunda kalmadan önce Toyota, 2020’de bir GR Yaris prototipi geliştirdi.

Radikal bir aero paketine sahip olan bu yeni görünümlü GR Yaris, takımın bu hafta ilk kez kapılarını medyaya açan Finlandiya’daki yeni WRC fabrikasında sergilendi.

Toyota’nın asıl planı, 2021 için GR Yaris’i temel alan tamamen yeni bir aracı homologe etmek ve bunu son yol aracı GR Yaris ile aynı zamanda ortaya çıkarmaktı.

Ekip bu plana bir buçuk yıl harcadı ve sonuç olarak araç, 2020’nin başlarında COVID-19 ortaya çıktığında WRC’nin test yasağı getirmesinden önce dört günlük bir test tamamladı.

Sınırlı test ve gelişime rağmen araç, Sebastien Ogier’nin 2021’de sekizinci dünya şampiyonluğuna taşıyan ve Toyota’nın üreticiler şampiyonluğunu almasına yardımcı olan 2017 model Yaris’ten daha hızlı olduğunu kanıtlamıştı.

Aracın gelişimini 2021 sezonundan önce tamamlamak için çok az zamanı olan takım, odağını tamamen yeni 2022 Rally1 hibrit aracı da dahil olmak üzere gelecekteki projelere çevirmeyi seçti.

Ekibin teknik direktörü Tom Fowler bu konuda, “Bu araç olağanüstü bir şey. İnanılmaz.”

“Bu araç, koronavirüs olayı olmasaydı 2021 sezonunda kullanabileceğimiz araçtı.”

Toyota GR Yaris WRC Photo by: Tom Howard

“Bu olayların ortasında, tamamen yeni bir aracın tamamen yeni bir homologasyonunu yapmak olası değildi.”

“2020’nin ortalarını hatırlarsanız, WRC’de test yasağı vardı ve yasağın gelmesinden önce aracı dört gün boyunca sürmüştük. Sonrasında yasak geldi ve dört ay içerisinde aracı tanıtmamız gerekiyordu.”

“Durum çok karmaşık bir hal aldı. Ancak o dört günde bile, önceki Yaris’ten daha hızlıydı. Bu, büyük hayal kırıklığı yaratan bir durumdu. Çünkü araç gerçekten inanılmazdı.” dedi.

Fowler ayrıca araç üzerinde yapılan çalışmaların tamamen boşa gitmediğini, öğrenilen bilgilerin bir kısmının bu yılki yedi ralliden beşini kazanan 2022 GR Yaris Rally1 hibrit aracında kullanıldığını söyledi.

Fowler, “Bu araçtan çok şey öğrendik ve Rally 1 için de bazı şeyler öğrenmiş olduk. Ayrıca bazı bilgileri önceki WRC aracında güncellemeler yapmak için kullandık.”

“Ancak yol aracı ile bir paket olarak geliştirilme şekli bize o kadar avantaj sağladı ki, bu aracın hiç ortaya çıkmaması WRC için muhtemelen iyi bir şey oldu.” dedi.

Toyota GR Yaris WRC Photo by: Tom Howard