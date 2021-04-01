WRC’nin hibrit teknolojisine yönelmesi, M-Sport’un yakın geleceğini koruyacak

1997’de güçlerini birleştirdiklerinden beri, iki marka seride istikrarlı şekilde devam ettiler ve 60’tan fazla galibiyet, 262 podyum ve çok sayıda puan aldılar.

En son başarıları ise 2017 ve 2018’de, Sebastien Ogier’in arka arkaya iki yıl sürücüler şampiyonluğunu kazanmasıydı.

Wilson, konu hakkında şunları söyledi: ‘’Sporumuzda, zamana uymak her zaman çok önemli olmuştur ve hibrit teknolojisine olan bu bağlığımız, Ford’un daha sürdürülebilir bir geleceğe yaptığı küresel bağlılıkla, rallinin geleceğini birleştirecek.’’

‘’Üretim-bazlı araçlardaki en zorlu şampiyona olarak, FIA Dünya Ralli Şampiyonası son dönem yol araçları teknolojilerini test etmek, geliştirmek ve pazarlamak için mükemmel bir platform sağlıyor.’’

‘’Bu aynı zamanda, Ford’la olan başarılı ortaklığımızın devamını da sağladı ve M-Sport’un FIA Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki yakın geleceğini koruma altına aldı.’’

‘’Yirmi yılı aşkın süredir bazı harika performanslar göstermenin yanında, bazı şampiyonaların en başarılı araçlarını geliştirdik ve sürücülerini yetiştirdik.’’

‘’Ford Performance’la yakın çalışarak, 2022’de de bu başarıyı devam ettirme niyetindeyiz ve son aracımız üstündeki gelişimimiz, Birleşik Krallık ve Amerika’da yaptığımız testlerle devam ediyor.’’

‘’Hâlâ yolumuz çok uzun ancak dünya sürdürülebilir bir gelecek peşinde ilerlerken, bu kış bir ralliye daha katılmaya istekliyiz.’’

M-Sport, şimdiden Greystoke test bölgesine aracını birkaç kez denedi.

Rallideki araçlar önümüzdeki sezondan itibaren, içten yanmalı motorun, elektrikle birleşeceği bir ünite kullanmaya başlayacak ve bu, Ford Performance’ın yöneticisi tarafından iyi karşılanan bir hareket.

‘’Ford şirketi, hibrit ve elektrikli araç teknolojilerini en son yol ve ticari araçlarında kullanarak, elektrikli bir geleceğe doğru hızlı şekilde adım atıyor.’’

‘’Önümüzdeki sezon hibrit bir Rally1 aracı üretmek, bu teknolojiyi WRC’de sergilememizi sağlayacak ve neler yapabildiğini size göstermek için sabırsızlanıyoruz.’’