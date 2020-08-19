WRC
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Shakedown:
15 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Japonya Rallisi / Son dakika

WRC'de Japonya'nın yerini Belçika aldı!

paylaşım
yorumlar
WRC'de Japonya'nın yerini Belçika aldı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Ağu 2020 07:09

Japonya Rallisi, 2020 WRC takviminden çıkarıldı ve yerini Belçika aldı.

Koronavirüs pandemisinin ardından pek çok ralli 2020 takviminden çıkarıldı ve tamamen yeni bir takvim ortaya çıktı. Japonya da 2020 WRC takviminde yer alan rallilerden bir tanesiydi.

Japonya, 2010'dan bu yan ilk kez WRC etkinliğine ev sahipliği yapacaktı ve ralli 19-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecekti. Ancak bugün, devam eden kısıtlamalar nedeniyle iptal edileceği açıklandı.

Şimdi bu tarihler, bir asfalt rallisi olan Ypres'e verildi ve Belçika böylelikle ilk kez WRC'ye ev sahipliği yapacak.

Açıklamada rallinin, üç gün boyunca yaklaşık 300 km'lik özel etaplardan oluşacağına yer verildi.

FIA ralli direktörü Yves Matton, "Özellikle Japon otoritelerinin, Japon Otomobil Federasyonu'nun ve organizasyon ekibinin tüm sıkı çalışmaları göz önüne alındığında, salgın nedeniyle Japonya Rallisi'nin gerçekleştirilemeyecek olmasına çok üzüldük."

“Belçika'nın ralli geleneği ve tutkusu, WRC'deki çeşitli rollerde yer alan Belçikalı isimlerin -sürücüler, teknisyenler, takım patronları, gazetecilerin- sayısıyla kanıtlanıyor." dedi.

Belçikalı sürücü Thierry Neuville, daha önce 2018 yılında Ypres Ralllisi'ni kazandı ve bu rallinin WRC takvimine eklenmesi, galibiyet umutlarını artırıyor.

Önümüzdeki ay yapılacak Estonya Rallisi'nde Hyundai ile mücadele edecek olan Craig Breen de geçen yıl Ypres'te kazanmıştı.

2020 WRC takvimi:

  Ralli Tarih
1 Monte-Carlo  23 - 26 Ocak
2 İsveç 13 - 16 Şubat
3 Meksika 12 - 15 Mart
4 Estonya 4 - 6 Eylül
5 Türkiye 18 - 20 Eylül
6 Almanya  15 - 18 Ekim
7 İtalya 29 Ekim - 1 Kasım
8 Belçika 19 - 22 Kasım
2020 Türkiye Rallisi seyircisiz gerçekleştirilecek

Önceki haber

2020 Türkiye Rallisi seyircisiz gerçekleştirilecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Japonya Rallisi
Editör Jamie Klein

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"

Hamilton, F1 taraftarlarına da çekici gelen, daha iyi Pirelli lastikleri istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, F1 taraftarlarına da çekici gelen, daha iyi Pirelli lastikleri istiyor

Haas: "F1'de kaldığımız takdirde Ferrari ile çalışmaya devam edeceğiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
24dk

Haas: "F1'de kaldığımız takdirde Ferrari ile çalışmaya devam edeceğiz"

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"

Williams, yeni Concorde Anlaşması'nı imzalayan üçüncü takım oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, yeni Concorde Anlaşması'nı imzalayan üçüncü takım oldu!

Abiteboul: "Yeni Renault Başkanı'nın açıklamaları cesaret verici
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Abiteboul: "Yeni Renault Başkanı'nın açıklamaları cesaret verici

Steiner, Haas’ın performans düşüşüne şüpheyle yaklaşıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Steiner, Haas’ın performans düşüşüne şüpheyle yaklaşıyor

Son Haberler

WRC'de Japonya'nın yerini Belçika aldı!
WRC WRC / Son dakika
54dk

WRC'de Japonya'nın yerini Belçika aldı!

2020 Türkiye Rallisi seyircisiz gerçekleştirilecek
WRC WRC / Son dakika

2020 Türkiye Rallisi seyircisiz gerçekleştirilecek

Resmi: 2020 Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de yapılacak!
WRC WRC / Son dakika

Resmi: 2020 Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de yapılacak!

2020 Türkiye Rallisi'ne onay çıkmış olabilir!
WRC WRC / Son dakika

2020 Türkiye Rallisi'ne onay çıkmış olabilir!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!

2
Formula 1

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"

3
Formula 1

Hamilton, F1 taraftarlarına da çekici gelen, daha iyi Pirelli lastikleri istiyor

4
Formula 1

Haas: "F1'de kaldığımız takdirde Ferrari ile çalışmaya devam edeceğiz"

24dk
5
Formula 1

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"

Son Videolar

1980'li yılların ralli şampiyonları 01:00:03
WRC

1980'li yılların ralli şampiyonları

WRC: Meksika Rallisi - Özet 01:40
WRC

WRC: Meksika Rallisi - Özet

WRC: Meksika Rallisi 19-24. etaplar özeti 01:55
WRC

WRC: Meksika Rallisi 19-24. etaplar özeti

WRC: Meksika Rallisi 14-18. etap özeti 01:40
WRC

WRC: Meksika Rallisi 14-18. etap özeti

WRC: Meksika Rallisi 10-13. etap özeti 01:53
WRC

WRC: Meksika Rallisi 10-13. etap özeti

Son Haberler

WRC'de Japonya'nın yerini Belçika aldı!
WRC

WRC'de Japonya'nın yerini Belçika aldı!

2020 Türkiye Rallisi seyircisiz gerçekleştirilecek
WRC

2020 Türkiye Rallisi seyircisiz gerçekleştirilecek

Resmi: 2020 Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de yapılacak!
WRC

Resmi: 2020 Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de yapılacak!

2020 Türkiye Rallisi'ne onay çıkmış olabilir!
WRC

2020 Türkiye Rallisi'ne onay çıkmış olabilir!

Tanak, Estonya Rallisi’nde ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor
WRC

Tanak, Estonya Rallisi’nde ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.