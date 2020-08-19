WRC'de Japonya'nın yerini Belçika aldı!

Koronavirüs pandemisinin ardından pek çok ralli 2020 takviminden çıkarıldı ve tamamen yeni bir takvim ortaya çıktı. Japonya da 2020 WRC takviminde yer alan rallilerden bir tanesiydi.

Japonya, 2010'dan bu yan ilk kez WRC etkinliğine ev sahipliği yapacaktı ve ralli 19-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecekti. Ancak bugün, devam eden kısıtlamalar nedeniyle iptal edileceği açıklandı.

Şimdi bu tarihler, bir asfalt rallisi olan Ypres'e verildi ve Belçika böylelikle ilk kez WRC'ye ev sahipliği yapacak.

Açıklamada rallinin, üç gün boyunca yaklaşık 300 km'lik özel etaplardan oluşacağına yer verildi.

FIA ralli direktörü Yves Matton, "Özellikle Japon otoritelerinin, Japon Otomobil Federasyonu'nun ve organizasyon ekibinin tüm sıkı çalışmaları göz önüne alındığında, salgın nedeniyle Japonya Rallisi'nin gerçekleştirilemeyecek olmasına çok üzüldük."

“Belçika'nın ralli geleneği ve tutkusu, WRC'deki çeşitli rollerde yer alan Belçikalı isimlerin -sürücüler, teknisyenler, takım patronları, gazetecilerin- sayısıyla kanıtlanıyor." dedi.

Belçikalı sürücü Thierry Neuville, daha önce 2018 yılında Ypres Ralllisi'ni kazandı ve bu rallinin WRC takvimine eklenmesi, galibiyet umutlarını artırıyor.

Önümüzdeki ay yapılacak Estonya Rallisi'nde Hyundai ile mücadele edecek olan Craig Breen de geçen yıl Ypres'te kazanmıştı.

2020 WRC takvimi: