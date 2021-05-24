WRC2 pilotu Veiby, spordan 6 ay men edildi

Veiby, COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle temasa geçmesinin ardından gerekli yönetim kuruluşuna haber vermemesinden ötürü spordan 6 ay men edildi.

Veiby bu cezayla birlikte, 23 Kasım'a kadar herhangi bir WRC etkinliğine katılamayacak. Bu da onun bu sezonun geri kalanında yarışamayacağı anlamına geliyor.

Veiby'nin yardımcı pilotu Jonas Andersson ise İspanya'dan Portekiz'e uçtuktan sonra, Portekiz'deki karantina kurallarını ihlal ettiğinden dolayı 3 aylık men cezasına çarptırıldı.

Veiby'nin COVID-19 testi, perşembe günü gerçekleştirilen Shakedown'un ardından pozitif çıkmıştı ve Veiby hafta sonundan çekilmek zorunda kaldı.

24 yaşındaki Norveçli pilot, Portekiz Rallisi'nden önce gerçekleştirilen Targa Florio Rallisi'nde WRC2 şampiyona lideri Andreas Mikkelsen ile temasa geçmişti. Bu etkinliğin ardından Mikkelsen'in COVID-19 testi pozitif çıktı ve Mikkelsen ralliden çekildi.

Veiby ve yardımcı pilotu Andersson'un ralli başlamadan önce pazartesi günü yapılan testleri negatif çıksa da Veiby, Mikkelsen ile temasa geçtiğini FIA COVID-19 delegesine bildirmediğinden ötürü protokolleri çiğnemiş oldu. İkilinin perşembe günü gerçekleştirilen testleri ise pozitif çıktı.

Yarış kontrol raporunda, şu ifadelere yer verildi: ''Bay Veiby, rutin bir şekilde 20 Mayıs Perşembe günü PCR restine girmiş ve bu testin sonucu pozitif çıkmıştır.''

''Yapılan temaslı takibinin ardından, yardımcı pilotu Jonas Andersson'un, Veiby ile yakın temas içinde olan tek kişi olduğu belirlenmiştir.''

''Bay Veiby, FIA COVID-19 delegesine, Portekiz etkinliğinden önce COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle yakın temasa girdiğini bildirmemiş ve kural kitabındaki 6.18. maddeyi ihlal etmiştir.''

''Buna ek olarak, yerel sağlık otoriteleri, testleri pozitif çıkan bütün bireylerin 10 gün boyunca karantinada kalması gerektiğini belirtiyor. Bay Veiby, bunu da yapmadı ve 20 Mayıs'ta aracıyla İspanya'ya gitti.''

''Bay Veiby, Portekiz'deki etkinlikten günler önce testi pozitif çıkan bir bireyle yakın temas kurduğunu bildirmemiş ve Portekiz'de 10 gün karantinada kalması gerekirken İspanya'ya dönmüştür.''

''Bu aksiyonlar, mevcut kuralları ciddi şekilde ihlal etmiştir.''

Veiby de men edilmesinin ardından aksiyonlarını açıklayan bir açıklama yayınladı: ''Portekiz'de COVID-19 testimin pozitif çıkmasının ardından, yarış kontrolün hakkımda vermiş olduğu kararı büyük bir şok ile öğrendim.''

''Bunun ciddi bir durum olduğunu biliyorum ama bana verilen bilgilere uyarak hareket ettim.''

''Pozitif çıkmadan önce geçirdiğim 5 günlük zaman periyodunda tam 3 kez negatif çıktım. Targa Florio Rallisi'nde de daha sonradan pozitif çıkan biriyle temasa geçtiğimi hiçbir zaman saklamadım.''

''Testim pozitif çıktığı gibi otelime dönerek kendimi karantinaya soktum ve izole ettim. Oteldeyken, oteldeki COVID takımından bize bir telefon geldi ve eğer arabamızla gidersek, karantinamızın geri kalanını İspanya'da doldurabileceğimizi söylediler. Bu yüzden de İspanya'daki aile evimize dönebilmek için, tek başıma arabaya bindim ve başka insanlarla temas etmekten kaçınmış oldum''

''Bu durum için sadece özür dileyebilirim ve takım için oldukça üzgünüm. Başka birine virüsü bulaştırmadığımı umuyorum.''

Hyundai Motorsport ise yarış kontrolün bu kararına saygı duyduğunu ve yeni sürücü kadrolarını yakın zamanda açıklayacaklarını belirtti.

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