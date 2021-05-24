Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Portekiz Rallisi: Evans, 2021'deki ilk zaferini kazandı, Toyota avantajlı ayrıldı
WRC / İtalya Rallisi Haberler

WRC2 pilotu Veiby, spordan 6 ay men edildi

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

WRC2 pilotu Ole Christian Veiby, COVID-19 protokollerini ihlal etmesinin ardından spordan 6 ay men edildi.

WRC2 pilotu Veiby, spordan 6 ay men edildi

Veiby, COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle temasa geçmesinin ardından gerekli yönetim kuruluşuna haber vermemesinden ötürü spordan 6 ay men edildi.

Veiby bu cezayla birlikte, 23 Kasım'a kadar herhangi bir WRC etkinliğine katılamayacak. Bu da onun bu sezonun geri kalanında yarışamayacağı anlamına geliyor.

Veiby'nin yardımcı pilotu Jonas Andersson ise İspanya'dan Portekiz'e uçtuktan sonra, Portekiz'deki karantina kurallarını ihlal ettiğinden dolayı 3 aylık men cezasına çarptırıldı.

Veiby'nin COVID-19 testi, perşembe günü gerçekleştirilen Shakedown'un ardından pozitif çıkmıştı ve Veiby hafta sonundan çekilmek zorunda kaldı.

24 yaşındaki Norveçli pilot, Portekiz Rallisi'nden önce gerçekleştirilen Targa Florio Rallisi'nde WRC2 şampiyona lideri Andreas Mikkelsen ile temasa geçmişti. Bu etkinliğin ardından Mikkelsen'in COVID-19 testi pozitif çıktı ve Mikkelsen ralliden çekildi.

Veiby ve yardımcı pilotu Andersson'un ralli başlamadan önce pazartesi günü yapılan testleri negatif çıksa da Veiby, Mikkelsen ile temasa geçtiğini FIA COVID-19 delegesine bildirmediğinden ötürü protokolleri çiğnemiş oldu. İkilinin perşembe günü gerçekleştirilen testleri ise pozitif çıktı.

Yarış kontrol raporunda, şu ifadelere yer verildi: ''Bay Veiby, rutin bir şekilde 20 Mayıs Perşembe günü PCR restine girmiş ve bu testin sonucu pozitif çıkmıştır.''

''Yapılan temaslı takibinin ardından, yardımcı pilotu Jonas Andersson'un, Veiby ile yakın temas içinde olan tek kişi olduğu belirlenmiştir.''

''Bay Veiby, FIA COVID-19 delegesine, Portekiz etkinliğinden önce COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle yakın temasa girdiğini bildirmemiş ve kural kitabındaki 6.18. maddeyi ihlal etmiştir.''

''Buna ek olarak, yerel sağlık otoriteleri, testleri pozitif çıkan bütün bireylerin 10 gün boyunca karantinada kalması gerektiğini belirtiyor. Bay Veiby, bunu da yapmadı ve 20 Mayıs'ta aracıyla İspanya'ya gitti.''

''Bay Veiby, Portekiz'deki etkinlikten günler önce testi pozitif çıkan bir bireyle yakın temas kurduğunu bildirmemiş ve Portekiz'de 10 gün karantinada kalması gerekirken İspanya'ya dönmüştür.''

''Bu aksiyonlar, mevcut kuralları ciddi şekilde ihlal etmiştir.''

Veiby de men edilmesinin ardından aksiyonlarını açıklayan bir açıklama yayınladı: ''Portekiz'de COVID-19 testimin pozitif çıkmasının ardından, yarış kontrolün hakkımda vermiş olduğu kararı büyük bir şok ile öğrendim.''

''Bunun ciddi bir durum olduğunu biliyorum ama bana verilen bilgilere uyarak hareket ettim.''

''Pozitif çıkmadan önce geçirdiğim 5 günlük zaman periyodunda tam 3 kez negatif çıktım. Targa Florio Rallisi'nde de daha sonradan pozitif çıkan biriyle temasa geçtiğimi hiçbir zaman saklamadım.''

''Testim pozitif çıktığı gibi otelime dönerek kendimi karantinaya soktum ve izole ettim. Oteldeyken, oteldeki COVID takımından bize bir telefon geldi ve eğer arabamızla gidersek, karantinamızın geri kalanını İspanya'da doldurabileceğimizi söylediler. Bu yüzden de İspanya'daki aile evimize dönebilmek için, tek başıma arabaya bindim ve başka insanlarla temas etmekten kaçınmış oldum''

''Bu durum için sadece özür dileyebilirim ve takım için oldukça üzgünüm. Başka birine virüsü bulaştırmadığımı umuyorum.''

Hyundai Motorsport ise yarış kontrolün bu kararına saygı duyduğunu ve yeni sürücü kadrolarını yakın zamanda açıklayacaklarını belirtti.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Portekiz Rallisi: Evans, 2021'deki ilk zaferini kazandı, Toyota avantajlı ayrıldı

Önceki haber

Portekiz Rallisi: Evans, 2021'deki ilk zaferini kazandı, Toyota avantajlı ayrıldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik İtalya Rallisi
Pilotlar Ole Christian Veiby
Editör Tom Howard

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı

7s
2
Formula 1

Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor?

3s
3
Formula 1

Ferrari: "Leclerc, vites kutusunu değiştirseydik bile şaft sorunu yaşardı"

6s
4
Formula 1

Mercedes, Bakü'de esnek kanat kullanan takımları protesto etmeyi düşünüyor!

7s
5
Formula 1

Alonso: ''Carlos için çok mutluyum''

4s
Son Haberler
WRC2 pilotu Veiby, spordan 6 ay men edildi
WRC

WRC2 pilotu Veiby, spordan 6 ay men edildi

40dk
Portekiz Rallisi: Evans, 2021'deki ilk zaferini kazandı, Toyota avantajlı ayrıldı
WRC

Portekiz Rallisi: Evans, 2021'deki ilk zaferini kazandı, Toyota avantajlı ayrıldı

23 May 2021
Portekiz Rallisi: Tanak veda etti, Evans liderliğe yükseldi
WRC

Portekiz Rallisi: Tanak veda etti, Evans liderliğe yükseldi

23 May 2021
WRC Portekiz: Tanak liderliğini korudu, Neuville sorun yaşadı
WRC

WRC Portekiz: Tanak liderliğini korudu, Neuville sorun yaşadı

22 May 2021
Neuville, Portekiz WRC kazasında ''fazla iyimser'' etap notlarını suçladı
WRC

Neuville, Portekiz WRC kazasında ''fazla iyimser'' etap notlarını suçladı

22 May 2021
Son Videolar
2021 Portekiz Rallisi Power Stage özeti 04:08
WRC
4s

2021 Portekiz Rallisi Power Stage özeti

2021 Portekiz Rallisi cumartesi öğleden sonra özeti 01:51
WRC
23 May 2021

2021 Portekiz Rallisi cumartesi öğleden sonra özeti

2021 Portekiz Rallisi cumartesi sabah özeti 01:52
WRC
23 May 2021

2021 Portekiz Rallisi cumartesi sabah özeti

2021 Portekiz Rallisi, Cuma öğleden sonra özeti 01:51
WRC
22 May 2021

2021 Portekiz Rallisi, Cuma öğleden sonra özeti

2021 Portekiz Rallisi, Cuma sabah özeti 01:51
WRC
22 May 2021

2021 Portekiz Rallisi, Cuma sabah özeti

Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Lawson: ''Monako F2 galibiyetini kaybetmek zordu'' Monaco
FIA F2

Lawson: ''Monako F2 galibiyetini kaybetmek zordu''

Monako F2: Pourchaire, F2'nin en genç yarış galibi oldu Monaco
FIA F2

Monako F2: Pourchaire, F2'nin en genç yarış galibi oldu

Lawson, Monako'daki 2. yarış zaferini kaybetti, Ticktum galip ilan edildi Monaco
FIA F2

Lawson, Monako'daki 2. yarış zaferini kaybetti, Ticktum galip ilan edildi

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı

Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor?
Formula 1 Formula 1

Russell, 2022'de Bottas'ın yerini mi alıyor?

Ferrari: "Leclerc, vites kutusunu değiştirseydik bile şaft sorunu yaşardı"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Leclerc, vites kutusunu değiştirseydik bile şaft sorunu yaşardı"

Mercedes, Bakü'de esnek kanat kullanan takımları protesto etmeyi düşünüyor!
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bakü'de esnek kanat kullanan takımları protesto etmeyi düşünüyor!

Alonso: ''Carlos için çok mutluyum''
Formula 1 Formula 1

Alonso: ''Carlos için çok mutluyum''

Webber: "Yenilmiş bir Hamilton çok tehlikeli bir rakip olacak"
Formula 1 Formula 1

Webber: "Yenilmiş bir Hamilton çok tehlikeli bir rakip olacak"

Red Bull: "Mercedes'in hataları, baskı yapmaya devam etmemiz gerektiğini gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Red Bull: "Mercedes'in hataları, baskı yapmaya devam etmemiz gerektiğini gösteriyor"

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”
Formula 1 Formula 1

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”

Son Haberler

WRC2 pilotu Veiby, spordan 6 ay men edildi
WRC WRC

WRC2 pilotu Veiby, spordan 6 ay men edildi

Portekiz Rallisi: Evans, 2021'deki ilk zaferini kazandı, Toyota avantajlı ayrıldı
WRC WRC

Portekiz Rallisi: Evans, 2021'deki ilk zaferini kazandı, Toyota avantajlı ayrıldı

Portekiz Rallisi: Tanak veda etti, Evans liderliğe yükseldi
WRC WRC

Portekiz Rallisi: Tanak veda etti, Evans liderliğe yükseldi

WRC Portekiz: Tanak liderliğini korudu, Neuville sorun yaşadı
WRC WRC

WRC Portekiz: Tanak liderliğini korudu, Neuville sorun yaşadı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.