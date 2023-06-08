WRC yönetimi, fikir alışverişi için sürücüler ve takımlarla bir araya geldi

Geçen ay Portekiz Rallisi'nde "şampiyonanın cazibesini kaybettiğini ve sporun tüm paydaşları olarak bir çözüm bulmaları gerektiğini" söyleyen Thierry Neuville'in bu yorumları, başta seri yönetimi olmak üzere herkesin ilgisini çekti.

Hızlıca bir adım atan yönetim, Çarşamba günü çevrimiçi bir toplantı düzenledi; toplantıda sürücüler ve takım temsilcileri fikirlerini sunmak üzere hazır bulundular.

Toplantının ardından Autosport'a kısa bir açıklama yapan WRC, "Yapıcı bir toplantı oldu ancak ayrıntılar gizli kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Ulaşılan bilgiler, tüm üst düzey ralli sürücülerinin toplantıda yer aldığını, ayrıca Rally1 klasmanındaki üç takımın da (Toyota, Hyundai ve M-Sport Ford) katılım gösterdiğini doğrulamakta.

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala da toplantıyı şampiyonayı geleceğe taşıyacak fikirlerin tartışılması açısından "yapıcı" olarak nitelendirdi.

Autosport'a yaptığı açıklamada Latvala, "Ralli her zaman inanılmaz bir spor olmuştur ve olmaya devam etmektedir. WRC de 50 yıl önce ilk kez düzenlenmesinden bu yana inanılmaz bir tarihe sahip."

Neuville has questioned the ability of the WRC to retain its existing manufacturers Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Gelecekte seriyi daha iyi hale getirmek için neleri farklı yapabileceğimizi düşünmemiz de önemli."

"Çarşamba günü farklı paydaşlar arasında yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik, burada birçok konu ele alındı ve geleceğe yönelik bazı güzel fikirler ortaya atıldı."

"Bu olumlu işbirliğini görmek güzel, umarım spora fayda sağlayabiliriz." dedi.

Neuville, son haftalarda rallinin en üst kademesinin geleceğine yönelik endişelerini dile getiren tek sürücü ya da takım temsilcisi değil.

Geçtiğimiz hafta sonu Toyota'dan Kalle Rovanpera, Pazar günleri lastik tasarrufunu önlemek için ekiplere Güç Etabı'nda yeni lastikler verilmesi çağrısında bulunurken, Hyundai patronu Cyril Abiteboul tüm formatın gözden geçirilmesini istedi.

WRC ve FIA da yeni markaları spora çekebilmek amacıyla bir bütçe sınırı uygulaması üzerinde çalışıyor.