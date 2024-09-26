Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
WRC

WRC yıldızları, yenilenen Monza Rally Show için hazır

Monza Rally Show, WRC takımları ve pilotlarıyla geri dönüyor. Toyota, Hyundai ve M-Sport-Ford'un katılımıyla heyecan verici bir etkinlik yapılması bekleniyor.

Tom Howard
Tom Howard
Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Monza Rally Show, bu yıl Dünya Ralli Şampiyonası takımları ve pilotlarıyla ünlü İtalyan pistinde geri dönüyor.

6-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek etkinlik, Pirelli'nin WRC'de dört yıl boyunca tek lastik tedarikçisi oluşunu kutlayacak.

Gelecek sezondan itibaren ise Koreli lastik üreticisi Hankook, WRC'nin kontrol lastik tedarikçisi olacak.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Toyota, Hyundai ve M-Sport-Ford, Ralli1 araçlarıyla cuma ve cumartesi günleri Monza'da oluşturulan etaplarda gösteri sürüşleri yapacak. Pazar günü ise Master Show'da yer alacaklar. Ayrıca Ralli2 araçlarının da sekiz özel etapta mücadele edeceği belirtildi.

Pirelli Ralli Aktivite Direktörü Terenzio Testoni, "Dünya ralli şampiyonasını Monza’ya geri getirmekten mutluluk duyuyoruz. Burasını evimiz olarak görüyoruz. Bu etkinlik, bizim için WRC'nin tek tedarikçisi olarak geçirdiğimiz dört başarılı yılı hatırlama fırsatı da olacak. Ayrıca dünya şampiyonasına veda ederken rallinin bizim için hala önemli bir faaliyet olduğunu gösterme fırsatı sunmuş olacak," dedi

Autodromo Nazionale Monza başkanı Giuseppe Redaelli ise, "Monza Rally Show'un geri dönüşü, 2024 sezonunu bitirmenin en iyi şekli olacak. Pirelli'yi, Dünya ralli yıldızlarıyla birlikte burada kutlamak büyük bir mutluluk olacak.” diye ekledi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber WRC’deki hibrit ünite ile ilgili yeni direktif takımlara ekstra maliyet getirebilir

Öne Çıkan Yorumlar

Tom Howard
Daha fazlası
Tom Howard
WRC Akropolis: Tanak liderliği Ogier'den geri aldı

WRC Akropolis: Tanak liderliği Ogier'den geri aldı

WRC
Yunanistan Rallisi
WRC Akropolis: Tanak liderliği Ogier'den geri aldı
Neuville, 2025 için Hyundai ile yeni sözleşme imzaladı

Neuville, 2025 için Hyundai ile yeni sözleşme imzaladı

WRC
Yunanistan Rallisi
Neuville, 2025 için Hyundai ile yeni sözleşme imzaladı
Ogier ve Rovanpera, Toyota'nın WRC Şili'deki şampiyonluk mücadelesine yardımcı olmak üzere seçildi

Ogier ve Rovanpera, Toyota'nın WRC Şili'deki şampiyonluk mücadelesine yardımcı olmak üzere seçildi

WRC
Yunanistan Rallisi
Ogier ve Rovanpera, Toyota'nın WRC Şili'deki şampiyonluk mücadelesine yardımcı olmak üzere seçildi

Son Haberler

McLaren, Sauber'in ilgisi karşısında Bortoleto'yu hangi konularda uyardı?

McLaren, Sauber'in ilgisi karşısında Bortoleto'yu hangi konularda uyardı?

F1 Formula 1
Singapur GP
McLaren, Sauber'in ilgisi karşısında Bortoleto'yu hangi konularda uyardı?
Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"

Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"

F1 Formula 1
Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"
Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek

Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek

F1 Formula 1
Singapur GP
Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek
Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı

Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı

F1 Formula 1
Singapur GP
Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye