WRC yıldızları, yenilenen Monza Rally Show için hazır

Monza Rally Show, bu yıl Dünya Ralli Şampiyonası takımları ve pilotlarıyla ünlü İtalyan pistinde geri dönüyor.



6-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek etkinlik, Pirelli'nin WRC'de dört yıl boyunca tek lastik tedarikçisi oluşunu kutlayacak.



Gelecek sezondan itibaren ise Koreli lastik üreticisi Hankook, WRC'nin kontrol lastik tedarikçisi olacak.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

Toyota, Hyundai ve M-Sport-Ford, Ralli1 araçlarıyla cuma ve cumartesi günleri Monza'da oluşturulan etaplarda gösteri sürüşleri yapacak. Pazar günü ise Master Show'da yer alacaklar. Ayrıca Ralli2 araçlarının da sekiz özel etapta mücadele edeceği belirtildi.

Pirelli Ralli Aktivite Direktörü Terenzio Testoni, "Dünya ralli şampiyonasını Monza’ya geri getirmekten mutluluk duyuyoruz. Burasını evimiz olarak görüyoruz. Bu etkinlik, bizim için WRC'nin tek tedarikçisi olarak geçirdiğimiz dört başarılı yılı hatırlama fırsatı da olacak. Ayrıca dünya şampiyonasına veda ederken rallinin bizim için hala önemli bir faaliyet olduğunu gösterme fırsatı sunmuş olacak," dedi

Autodromo Nazionale Monza başkanı Giuseppe Redaelli ise, "Monza Rally Show'un geri dönüşü, 2024 sezonunu bitirmenin en iyi şekli olacak. Pirelli'yi, Dünya ralli yıldızlarıyla birlikte burada kutlamak büyük bir mutluluk olacak.” diye ekledi.