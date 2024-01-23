WRC yıldızları Rovanpera ve Evans Arctic Lapland Rallisi'nde yarışacak

Toyota, 2-3 Şubat tarihleri arasında Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde Finlandiya Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağına ev sahipliği yapacak olan kar rallisinde ikili için bir çift GR Yaris Rally1 otomobil yarıştıracak.

Rovanpera, geçen yıl Japonya'da düzenlenen WRC sezon finalinden bu yana ilk rallisine çıkacak. Bu yıl yarı zamanlı bir WRC sezonu geçirmeyi planladığını açıklamadan sonraki ilk yarışı olacak. Geçtiğimiz hafta Rovanpera'nın 2024 WRC sezonuna, bu hafta sonu Monte Carlo'da yapılacak olan şampiyonanın açılış yarışına katılmamayı tercih ettikten sonra İsveç Rallisi'nde başlayacağı doğrulandı.

2021'de WRC'nin bir ayağına ev sahipliği yapan Finlandiya Arktik Rallisi, İsveç Rallisi'nin (15-18 Şubat) yüksek hızda karla kaplı yollarına hazırlanmak için mükemmel bir seçenek olarak görülebilir.

Hem Rovanpera hem de Evans 2021'de bu rallide mücadele etmiş ve Rovanpera ralliyi kazanan Ott Tanak'ın ardından ikinci olurken, Evans ralliyi beşinci sırada tamamlamıştı.

Rovanpera'nın Arctic Rally Finland'a katılacağının teyit edilmesi, Finlinin 2024 motor sporları programında yer alan ilk yarış oldu. Toyota WRC takım patronu Jari-Matti Latvala, WRC'nin Letonya ayağını 23 yaşındaki pilotun programının bir parçası olabileceğini ima etmiş olsa da, Rovanpera'nın bu yıl hangi WRC yarışlarına katılacağı henüz belli değil.

Photo by: Toyota Racing Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing

Motorsport.com'a verdiği demeçte Latvala,"Yarı zamanlı pilotlar Kalle ve Sebastien Ogier'in programlarıyla ilgili olarak hâlâ biraz açık kapı bırakıyoruz."

"Bence oldukça açık olan şey, Letonya'nın [Kalle'nin yapmak isteyebileceği] bir ralli olduğu. Letonya'da gençken pek çok ralli yaptı, dolayısıyla Kalle'nin bu yarışı koşmayı sevdiği oldukça açık. Seb ve Kalle'nin bazı yarışlara aynı anda katılması hala mümkün." dedi.

Latvala da yardımcı pilot ve eski WRC pilotu Juho Hanninen ile birlikte klasik bir Toyota Celica ile ralliye katılacak.

124 araçlık katılımcı listesinde ayrıca Roope Korhonen, Mikko Heikkila, Georg Linnamae ve Toyota'nın WRC Challenge mezunları Hikaru Kogure ve Yuki Yamamoto tarafından kullanılan Toyota'nın yeni GR Yaris Rally2 araçları da yer alacak.