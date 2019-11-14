WRC pilotları, yangın mağdurlarına 11.000 dolar yardım yaptı
Dünya Ralli Şampiyonası pilotları ve ekipleri, Avustralya'daki yangında zarar gören insanlar için 11.000 dolar bağışta bulundular.
2019 WRC'nin son ayağı olan Avustralya Rallisi, ralli bölgesini de etkileyen yangın nedeniyle salı günü resmen iptal edilmişti.
Yangın nedeniyle birçok pilot Coffs Harbour şehrinde konakladılar ve ralli merkezine gitmediler. Yaşananların ardından Craig Breen, Dani Sordo, Teemu Suninen ve Elfyn Evans, yangında zarar gören insanlara yardımcı olmaya çalışan Red Cross'a 11.000 dolar para yardımında bulundular.
Breen, "Burada yer alan Dünya Ralli Şampiyonası ve organizatörlerden herkes gerçek manada iyi davranış sergiledi."
"New South Wales'ta yer alan insanlarla dayanışma içerisinde olmalıyız. Onlar için felaket oldu. Bizim için her şey yolunda. Biz uçağa binip evimize döneceğiz. Ancak burada yaşayan insanlar için gerçek, tam manasıyla bir felaketin içerisinde yer alıyor olmaları."
"Burada gerçek manada neler olduğunu görebiliyorsunuz. Sahada mücadele edenleri görüyorsunuz. İtfaiye görevlileri ve tıbbi ekipler arasında insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Onlar gerçek kahramanlar. Onlar gerçekten savaşçılar. Savaş hâlâ devam ettiği için tüm düşüncelerimiz ve kalbimiz onlarla olacak."
"Böyle bir şey yaşandığında ralliyi yapmak tabii ki olmazdı. Az da olsa onlara bir şekilde yardımcı olmaya çalıştık."
"Gelecek haftalarda ya da aylarda her şeyi yeniden kurmaya çalıştıklarında, yaptığımız yardımlar onlara bir şekilde yardımcı olabilir." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Etkinlik
|Avustralya Rallisi
|Editör
|Andrew van Leeuwen
WRC pilotları, yangın mağdurlarına 11.000 dolar yardım yaptı
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