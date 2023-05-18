WRC ve FIA, bütçe sınırı uygulamasına geçişi tartışıyor

Maliyetlerin git gide artması ve seri içinde ciddi adaletsizliklerin ortaya çıkması, Formula 1'in 2021 sezonunda bütçe sınırı uygulamasına geçiş yapmasına sebep oldu.

Halihazırda WRC'nin en üst sınıfı olan Rally1'de herhangi bir bütçe sınırı bulunmadığından Toyota, Hyundai ve Ford, ralli programlarına istedikleri harcamayı yapmakta özgürler.

WRC yönetimine göre hibrid Rally1 otomobillerinin maliyetleri, öngörülen orijinal rakamdan fazlasıyla uzaklaşmış vaziyette.

An itibariyle bir Rally1 aracının maliyetinin bir milyon Euro'ya yakın olduğu, Rally2 araçlarının ise yaklaşık 200.000 Euro gibi daha düşük bir maliyete sahip olduğu düşünülmekte.

Seriyi dört üreticiye çıkarmayı hedefleyen WRC ve FIA, bu amaç doğrultusunda bir bütçe sınırını ciddi şekilde gündeme almış vaziyette.

Autosport'a konuşan WRC kıdemli sportif direktörü Peter Thul, "Çalışmalarımız sürüyor."

"Mevcut araçların ne kadara mal olacağını tartışmıştık, size tam rakamı söyleyemem ancak yanlış yöne doğru uzaklaşmış vaziyetteyiz."

"Tamam, bu mühendis güdümlü bir spor ve mühendisler en hızlı araçlara sahip olmak istiyor. Ancak bütçe sınırı çok önemli."

"Maliyetleri düşürmek zorundayız. Rally1 takım patronlarının hepsi yönetim kuruluna gitmeli ve yapılan yatırımları haklı çıkarmalılar." dedi.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

FIA teknik direktörü Xavier Mestelan Pinon da teknoloji maliyetlerinin azaltılmasını, bunun seriye giriş yaparak kazanım elde etmek isteyen üreticiler için faydalı olacağını kabul ediyor.

Bütçe sınırının kilit rol oynayabileceğini düşünen Mestelan Pinon, "Bence bir üretici için pazarlama faaliyetlerine para harcamak, radikal bir piston tasarımına ya da 10 gram ağırlık tasarrufuna para harcamaktan çok daha mantıklı."

"Dolayısıyla teknoloji maliyetlerinin azaltılması gerektiğine inanıyorum, bu sayede tüm üreticilerin harekete geçmek için daha fazla gücü olacak. Bu hem onlar için hem de şampiyona için iyi olur."

"Bütçe sınırı iyi bir seçenek, eğer herkes bunu kabul edecekse kesinlikle masaya gelecek." dedi.

FIA ralli direktörü Andrew Wheatley, "Bütçe sınırını çeşitli şekillerde uygulayabilirsiniz, illa ki kesin olarak belirlenmiş bir bütçe sınırına ihtiyacımız yok."

"Örneğin yönetmeliklerde değişiklik yapabilir ve takımları bütçe sınırı kadar etkileyecek teknik ve sportif kısıtlamalara gidebiliriz."

"Rally2'de bu çözüm gerçekten işe yaradı, çünkü teknik bir maliyet sınırı var ve sonuçları görebiliyorsunuz." dedi.

Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul da WRC'deki üretici sayısını arttırabileceği gerekçesiyle bütçe sınırını destekliyor.

Autosport'a konuşan Abiteboul, "İhtiyacınız olan ve yapabileceğiniz tek şey maliyetleri kontrol altına almak ve daha sonra seriye nasıl değer katılabileceğini görmek."

"Günün sonunda her şey, üreticilerin yatırım yapmasını sağlamakla ilgili. Şu an Formula 1'de bütçe sınırı var, Formula E'de bütçe sınırı var, neden burada olmasın ki."

"Dolayısıyla maliyetleri kontrol altına almalı ve sonrasında olacakları izlemeliyiz. Araçların tam olarak ne kadar değerli olması gerekiyor, sofistike aerodinamik cihazlara ihtiyacımız var mı gibi soruların sorulmasına ihtiyaç var."

"Aerodinamiği seviyorum ama bu alandaki gelişmeler olması gereken yerde, Formula 1'de ilerlemeli."

"Araçların muhteşem görünmesini sağlamanın bir yolunu bulmalıyız ama büyük kanatlarla gerçekten daha mı muhteşem görünüyorlar? Ben pek ikna olmuş değilim."

"Olup bitenlere farklı bir açıdan bakmalıyız. Tam elektrikli modda çalışabilecek araçlara sahip hibrit kuralları bizim ihtiyacımız olan şey değil." dedi.

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala da araçların maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği konusunda hemfikir - ancak F1 tarzı bir bütçe sınırının gerekli olduğuna inanmıyor.

Latvala, "Gördüğüm tek şey araçları daha ucuz hale getirmemiz gerektiği, şu anki araçlar gerçekten çok pahalı!"

"Bütçe sınırının bu soruna tamamen yardımcı olacağını düşünmüyorum. Asıl soru 'araçları nasıl daha ucuza çalıştırabiliriz' olmalı." dedi.

Jari-Matti Latvala, Team principal Toyota Gazoo Racing Photo by: Toyota Racing

Son olarak Latvala'ya katıldığını belirten M-Sport takım patronu Richard Millener ise, "Benim bütçe sınırı konusundaki endişem, bütçe sınırının kendi içinde pahalı olması. Bütçe sınırını düzenlemek ve gözetmek çok pahalı."

"Eğer bana bunun iki üreticiyi daha garanti edeceğini söylerseniz, o zaman düşünülebilir. Şu anda sporun bütçe sınırı için yeterince büyük olduğunu düşünmüyorum."

"Bütçe sınırı fikrini tartışabiliriz, ancak şu anda pazarlama faaliyetleri ve taraftar çekebilmek daha çok getiri sağlayacaktır."

"Benim için öncelik sporu daha iyi pazarlamak yönünde. Liberty Media'ya yaptıklarını yapmak milyonlara mal oldu, ancak şu anda nerede olduklarına bir bakın!" dedi.