WRC ve ERC’de yeni dönem başlıyor: "Yüzyılın Anlaşması" imzalandı!

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem’in “Yüzyılın Anlaşması” olarak tanımladığı imzanın atılmasıyla WRC ve ERC’nin ticari haklarını elinde tutan şirket WRC Promoter GmbH satıldı. WRC Promoter GmbH’yi Fransız otomotiv teknolojileri firması Cosmobilis ile finans devi Park Square Capital birlikte satın aldı. Anlaşmanın ardından FIA, iki kategorinin de patronu ve hakemi olmaya devam edecek, yani kuralları koyan, uygulayan ve yarışları düzenleyen taraf olacak. Ancak yarışların ticari hamleleri ve pazarlamaları bu iki şirkete devredilmiş oldu.

2027’de yürürlüğe girecek yeni teknik kurallar öncesinde gerçekleşen bu dev anlaşma; sporu daha maliyetsiz, rekabetçi ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Anlaşma kapsamında kurulacak olan "FIA Büyüme Fonu" (FIA Growth Fund) sayesinde, sporun en üst seviyesinden tabandaki amatör pilotlara kadar geniş bir yelpazede küresel gelişim projeleri desteklenecek. Ayrıca şampiyonanın yeni organizasyon yapısını yönetmek üzere motor sporları dünyasının tecrübeli ismi Éric Boullier WRC Promoter CEO'su olarak göreve getirildi.

Mohammed Ben Sulayem, FIA Başkanı, Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT Fotoğraf: Toyota Racing

Anlaşmanın duyurulmasıyla FIA yönetimi ve yeni ortaklar sporun geleceğine dair mesajlar paylaştı.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, yapılan hamlenin önemini şu sözlerle vurguladı: "Bu kesinlikle ralli sporu için yüzyılın anlaşmasıdır. Böyle dönüştürücü bir adımı ve ralli tarihinde daha önce hiç görülmemiş seviyedeki bu yatırımı duyurmaktan gurur duyuyorum.”

“Bu yatırım sadece taraftarlara, takımlara ve özel kulüplerimize somut faydalar sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda sporumuzun küresel popülaritesi artarken geleceğine duyulan güvenin de bir simgesi olacaktır.”

“Ralli, benim kişisel hikayemin büyük bir parçası; kim olduğumu ve nasıl çalıştığımı şekillendirdi. Bu nedenle geleceğine gönülden bağlıyım.”

“Yeni bir döneme girerken şampiyonalarımızın parlak geleceğini birlikte inşa edeceğimiz yeni bir ortağa sahip olmaktan gurur duyuyorum."

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Anlaşmanın mimarlarından olan FIA Sorumlu Başkan Yardımcısı Malcolm Wilson OBE ise kariyerindeki 40 yılı aşkın tecrübesine dikkat çekerek şunları söyledi: "Tüm profesyonel hayatımı FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda geçirdim; bu spora dair her şeyi, taraftarlar ve organizatörler için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum.”

“40 yılı aşkın süredir bu sporun içindeyim ve ralliye bu ölçekte bir yatırım yapıldığına hiç şahit olmadım.”

“Odak noktamız her zaman WRC’nin devasa potansiyelini gören, onun mirasını ve ruhunu anlayan bir ortak bulmaktı. Cosmobilis ve Park Square Capital bu vizyonu paylaşıyor.”

“WRC27 kurallarıyla yaklaşan yeni dönem ve devrim niteliğindeki yeni büyüme fonumuzla birlikte bu sporun ve taraftarlarının hak ettiği geleceği inşa etmek için elimizde harika bir fırsat var."

Şampiyonanın yönetim koltuğuna oturan ve ticari hakları devralan yeni konsorsiyum temsilcileri de anlaşmayla ilgili hislerini dile getirdi.

Cosmobilis Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jean-Louis Mosca, WRC ve ERC’ye duyduğu kişisel ilgiden bahsederek şunları söyledi: "Biz sadece bir dünya şampiyonasının ticari haklarını satın almıyoruz; üreticilerin, teknolojinin ve taraftarların buluştuğu yeni bir uluslararası platform inşa ediyoruz.”

“Hedefimiz net: WRC’yi motor sporlarında küresel bir referans noktası yapmak."

Park Square Capital Ortağı Martino Ghezzi ise şampiyonanın küresel izleyici ve ticari potansiyelini en üst noktaya taşımak istediklerini dile getirdi: "WRC ve ERC, olağanüstü bir mirasa ve küresel potansiyele sahip şampiyonalardır.”

“Bu muazzam potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için hem sermaye hem de stratejik destek sağlamaktan mutluluk duyuyoruz."