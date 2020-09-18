WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!

Dünya Ralli Şampiyonası’nın heyecanla beklenen Türkiye ayağı sonunda başladı!

Rallinin ilk etabı olan İçmeler’de Hyundai sürücüsü Thierry Neuville net şekilde ilk sırada yer aldı.

Belçikalı sürücü 10:13.1’lik derecesiyle ilk etabı kazanırken, Loeb 3.3 saniye geride ikinci, Ott Tanak 3.5 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Böylece ilk etapta ilk 3 sırada Hyundai sürücüleri yer aldı.

Hyundai’lerin hemen arkasında Toyota sürücüleri Elfyn Evans ve Sebastien Ogier vardı. Onları ise M-Sport'tan Teemu Suninen izledi.

Toyota’nın genç sürücüsü Kalle Rovanpera yedinci olurken, M-Sport Ford sürücüleri Esapekka Lappi ve Gus Greensmith ise 8 ve 9. sıralarda yer aldılar.

Pierre-Louis Loubet ise 10. sırada etabı tamamladı.

Slider Liste Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 1 / 9 Fotoğraf: Rally Turkey Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 2 / 9 Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 3 / 9 Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 4 / 9 Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 5 / 9 Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 6 / 9 Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 7 / 9 Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 8 / 9 Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 9 / 9 Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images

İkinci etap Gökçe’de ise Ogier’nin üstünlüğü vardı.

Fransız sürücü, 8:34.0’lık derecesiyle etabı kazanmayı başardı. Vatandaşı Loeb ise 0.5 saniye geride ikinci olmasına rağmen günü ilk sırada tamamladı ve ralliye iyi bir başlangıç yaptı.

Rovanpera etabı üçüncü tamamlarken, Evans dördüncü, Suninen beşinci, Lappi altıncı, Neuville yedinci, Tanak sekizinci, Greensmith dokuzuncu, Loubet onuncu oldu.

Günün sonunda genel klasmana baktığımızda ise Loeb’ün liderliğini görüyoruz.

Neuville’in 1.2 saniye geride ikinci olmasıyla beraber Hyundai ilk iki sırayı elinde tutuyor.

Bu ikilinin hemen arkasında ise dört Toyota sürücüsü yer alıyor.

Ogier 1.3 saniye geride üçüncü, Evans 2.1 saniye geride dördüncü, Rovanpera 2.7 saniye geride beşinci sırada.

En iyi M-Sport Ford sürücüsü konumundaki Suninen 4.2 saniye geride altıncı sırada yer alırken, takım arkadaşlarının gerisinde kalan Tanak 4.8 saniye geride yedinci sırada günü tamamladı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Lappi, Greensmith ve Loubet oldu.

1. Etap sonucu: