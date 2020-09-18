WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!
2020 WRC Türkiye Rallisi’nin ilk gününün ardından Sebastien Loeb ilk sırada yer alıyor.
Dünya Ralli Şampiyonası’nın heyecanla beklenen Türkiye ayağı sonunda başladı!
Rallinin ilk etabı olan İçmeler’de Hyundai sürücüsü Thierry Neuville net şekilde ilk sırada yer aldı.
Belçikalı sürücü 10:13.1’lik derecesiyle ilk etabı kazanırken, Loeb 3.3 saniye geride ikinci, Ott Tanak 3.5 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Böylece ilk etapta ilk 3 sırada Hyundai sürücüleri yer aldı.
Hyundai’lerin hemen arkasında Toyota sürücüleri Elfyn Evans ve Sebastien Ogier vardı. Onları ise M-Sport'tan Teemu Suninen izledi.
Toyota’nın genç sürücüsü Kalle Rovanpera yedinci olurken, M-Sport Ford sürücüleri Esapekka Lappi ve Gus Greensmith ise 8 ve 9. sıralarda yer aldılar.
Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Rally Turkey
Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images
Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images
Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images
Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images
Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images
Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images
İkinci etap Gökçe’de ise Ogier’nin üstünlüğü vardı.
Fransız sürücü, 8:34.0’lık derecesiyle etabı kazanmayı başardı. Vatandaşı Loeb ise 0.5 saniye geride ikinci olmasına rağmen günü ilk sırada tamamladı ve ralliye iyi bir başlangıç yaptı.
Rovanpera etabı üçüncü tamamlarken, Evans dördüncü, Suninen beşinci, Lappi altıncı, Neuville yedinci, Tanak sekizinci, Greensmith dokuzuncu, Loubet onuncu oldu.
Günün sonunda genel klasmana baktığımızda ise Loeb’ün liderliğini görüyoruz.
Neuville’in 1.2 saniye geride ikinci olmasıyla beraber Hyundai ilk iki sırayı elinde tutuyor.
Bu ikilinin hemen arkasında ise dört Toyota sürücüsü yer alıyor.
Ogier 1.3 saniye geride üçüncü, Evans 2.1 saniye geride dördüncü, Rovanpera 2.7 saniye geride beşinci sırada.
En iyi M-Sport Ford sürücüsü konumundaki Suninen 4.2 saniye geride altıncı sırada yer alırken, takım arkadaşlarının gerisinde kalan Tanak 4.8 saniye geride yedinci sırada günü tamamladı.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Lappi, Greensmith ve Loubet oldu.
1. Etap sonucu:
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Sınıf
|Toplam süre
|Fark
|Ara
|1
| Thierry Neuville
Nicolas Gilsoul
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|10'13.100
|2
| Sébastien Loeb
Daniel Elena
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|10'16.400
|3.300
|3.300
|3
| Ott Tanak
Martin Jarveoja
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|10'16.600
|3.500
|0.200
|4
| Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|10'17.000
|3.900
|0.400
|5
| Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|10'18.200
|5.100
|1.200
|6
| Teemu Suninen
Jarmo Lehtinen
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|10'18.300
|5.200
|0.100
|7
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|10'18.300
|5.200
|0.000
|8
| Esapekka Lappi
Janne Ferm
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|10'18.700
|5.600
|0.400
|9
| Gus Greensmith
Elliott Edmondson
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|10'24.000
|10.900
|5.300
|10
| Pierre-Louis Loubet
Vincent Landais
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|10'26.200
|13.100
|2.200
|11
|Marco Bulacia
Marcelo Der
|Citroën C3 R5
|RC2
|10'54.500
|41.400
|28.300
|12
|Adrien Fourmaux
Renaud Jamoul
|Ford Fiesta Rally2
|RC2
|10'56.100
|43.000
|1.600
|13
| Kajetan Kajetanowicz
Maciek Szczepaniak
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|11'00.600
|47.500
|4.500
|14
| Sean Johnston
Alexander Kihurani
|Citroën C3 R5
|RC2
|11'05.500
|52.400
|4.900
|15
| Pontus Tidemand
Patrik Barth
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|11'08.700
|55.600
|3.200
|16
|Emilio Fernández
Ruben Garcia
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|11'14.800
|1'01.700
|6.100
|17
| Eyvind Brynildsen
Ilka Minor
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|11'16.500
|1'03.400
|1.700
|18
|Alberto Heller
Jose Diaz
|Ford Fiesta Rally2
|RC2
|11'21.900
|1'08.800
|5.400
|19
| Yağız Avcı
Onur Vatansever
|Citroën C3 R5
|RC2
|11'36.700
|1'23.600
|14.800
|20
| Burak Çukurova
Burak Akcay
|Škoda Fabia R5
|RC2
|11'51.000
|1'37.900
|14.300
|21
| Uğur Soylu
Mehmet Köleoğlu
|Škoda Fabia R5
|RC2
|12'09.100
|1'56.000
|18.100
|22
|Jan Solans
Mauro Barreiro
|Ford Fiesta Rally2
|RC2
|12'26.800
|2'13.700
|17.700
|23
|Pedro
Emanuele Baldaccini
|Ford Fiesta Rally2
|RC2
|13'21.900
|3'08.800
|55.100
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|Editör
|Cem Özel