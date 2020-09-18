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WRC / Türkiye Rallisi / Yarış ayak raporu

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!

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WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!
Ekleyen:
, Editör

2020 WRC Türkiye Rallisi’nin ilk gününün ardından Sebastien Loeb ilk sırada yer alıyor.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın heyecanla beklenen Türkiye ayağı sonunda başladı!

Rallinin ilk etabı olan İçmeler’de Hyundai sürücüsü Thierry Neuville net şekilde ilk sırada yer aldı.

Belçikalı sürücü 10:13.1’lik derecesiyle ilk etabı kazanırken, Loeb 3.3 saniye geride ikinci, Ott Tanak 3.5 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Böylece ilk etapta ilk 3 sırada Hyundai sürücüleri yer aldı.

Hyundai’lerin hemen arkasında Toyota sürücüleri Elfyn Evans ve Sebastien Ogier vardı. Onları ise M-Sport'tan Teemu Suninen izledi.

Toyota’nın genç sürücüsü Kalle Rovanpera yedinci olurken, M-Sport Ford sürücüleri Esapekka Lappi ve Gus Greensmith ise 8 ve 9. sıralarda yer aldılar.

Pierre-Louis Loubet ise 10. sırada etabı tamamladı.
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Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
1/9

Fotoğraf: Rally Turkey

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
2/9

Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
3/9

Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
4/9

Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
5/9

Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images

Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
6/9

Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images

Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
7/9

Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
8/9

Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
9/9

Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images

İkinci etap Gökçe’de ise Ogier’nin üstünlüğü vardı.

Fransız sürücü, 8:34.0’lık derecesiyle etabı kazanmayı başardı. Vatandaşı Loeb ise 0.5 saniye geride ikinci olmasına rağmen günü ilk sırada tamamladı ve ralliye iyi bir başlangıç yaptı.

Rovanpera etabı üçüncü tamamlarken, Evans dördüncü, Suninen beşinci, Lappi altıncı, Neuville yedinci, Tanak sekizinci, Greensmith dokuzuncu, Loubet onuncu oldu.

Günün sonunda genel klasmana baktığımızda ise Loeb’ün liderliğini görüyoruz.

Neuville’in 1.2 saniye geride ikinci olmasıyla beraber Hyundai ilk iki sırayı elinde tutuyor.

Bu ikilinin hemen arkasında ise dört Toyota sürücüsü yer alıyor.

Ogier 1.3 saniye geride üçüncü, Evans 2.1 saniye geride dördüncü, Rovanpera 2.7 saniye geride beşinci sırada.

En iyi M-Sport Ford sürücüsü konumundaki Suninen 4.2 saniye geride altıncı sırada yer alırken, takım arkadaşlarının gerisinde kalan Tanak 4.8 saniye geride yedinci sırada günü tamamladı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Lappi, Greensmith ve Loubet oldu.

 

1. Etap sonucu:

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Sınıf Toplam süre Fark Ara
1 Belgium Thierry Neuville
Belgium Nicolas Gilsoul 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 10'13.100    
2 France Sébastien Loeb
Monaco Daniel Elena 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 10'16.400 3.300 3.300
3 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 10'16.600 3.500 0.200
4 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC RC1 10'17.000 3.900 0.400
5 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC RC1 10'18.200 5.100 1.200
6 Finland Teemu Suninen
Finland Jarmo Lehtinen 		Ford Fiesta WRC RC1 10'18.300 5.200 0.100
7 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota Yaris WRC RC1 10'18.300 5.200 0.000
8 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		Ford Fiesta WRC RC1 10'18.700 5.600 0.400
9 United Kingdom Gus Greensmith
United Kingdom Elliott Edmondson 		Ford Fiesta WRC RC1 10'24.000 10.900 5.300
10 France Pierre-Louis Loubet
France Vincent Landais 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 10'26.200 13.100 2.200
11 Marco Bulacia
Marcelo Der		 Citroën C3 R5 RC2 10'54.500 41.400 28.300
12 Adrien Fourmaux
Belgium Renaud Jamoul 		Ford Fiesta Rally2 RC2 10'56.100 43.000 1.600
13 Poland Kajetan Kajetanowicz
Poland Maciek Szczepaniak 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 11'00.600 47.500 4.500
14 United States Sean Johnston
Alexander Kihurani		 Citroën C3 R5 RC2 11'05.500 52.400 4.900
15 Sweden Pontus Tidemand
Patrik Barth 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 11'08.700 55.600 3.200
16 Emilio Fernández
United States Ruben Garcia 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 11'14.800 1'01.700 6.100
17 Eyvind Brynildsen
Ilka Minor 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 11'16.500 1'03.400 1.700
18 Alberto Heller
Mexico Jose Diaz 		Ford Fiesta Rally2 RC2 11'21.900 1'08.800 5.400
19 Turkey Yağız Avcı
Turkey Onur Vatansever 		Citroën C3 R5 RC2 11'36.700 1'23.600 14.800
20 Turkey Burak Çukurova
Burak Akcay		 Škoda Fabia R5 RC2 11'51.000 1'37.900 14.300
21 Turkey Uğur Soylu
Turkey Mehmet Köleoğlu 		Škoda Fabia R5 RC2 12'09.100 1'56.000 18.100
22 Jan Solans
Mauro Barreiro		 Ford Fiesta Rally2 RC2 12'26.800 2'13.700 17.700
23 Pedro
Emanuele Baldaccini		 Ford Fiesta Rally2 RC2 13'21.900 3'08.800 55.100
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Seri WRC
Etkinlik Türkiye Rallisi
Alt-etkinlik 1. Gün
Editör Cem Özel

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