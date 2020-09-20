WRC Türkiye Rallisi: İlk 3 lastik patlattı, Evans lider!

Oldukça kırıcı olan Türkiye Rallisi'nde pazar günü olaylı başladı. Dünkü etapların ardından Neuville günü 33 sn farkla lider tamamlamıştı.

Loeb ve Ogier, aynı zamanla yani 33 sn farkla lider pilotu takip ederken 4. sıradaki Evans 1 dk farkla normalde galibiyet mücadelesinin dışına çıkmıştı.

Ancak lider üç pilotun bugünkü ilk etapta lastik patlatmasının ardından, Evans bir anda kendisini liderlikte buldu.

9. etabın ardından lider Evans'ı 47 sn geride Ogier, 47.7 sn geride Neuville ve 52 sn geride Loeb takip ediyorlar.

Kalle Rovanpera 5. sıradaki yerini korurken onu M-Sport'tan Gus Greensmith ve Esapekka Lappi takip ettiler. WRC'de mücadele eden isimlerden Suninen ve Loubet ilk etapta yolda kalırken dün kaza yapan Ott Tanak, bu sabah itibariyle mücadeleye geri döndü.

WRC pilotlarının arkasında 8 ve 9. sıralarda WRC3 sınıfından Kajenatowicz ve Bulacia yer alırken onların arkasında Tok Sport'tan Pontus Tidemand yer alıyor. Ön grupta yaşanan sıkıntılarla birlikte Yağız Avcı, genel klasmanda 12. sıraya kadar yükselmiş durumda.