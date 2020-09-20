WRC
WRC
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
3. Gün devam ediyor . . .
En son alt etkinlikler Son sonuçlar
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Türkiye Rallisi / Etap raporu

WRC Türkiye Rallisi: İlk 3 lastik patlattı, Evans lider!

paylaşım
yorumlar
WRC Türkiye Rallisi: İlk 3 lastik patlattı, Evans lider!
Ekleyen:

2020 Türkiye Rallisi'nde son gün çok dramatik bir şekilde başladı. Cumartesi gününü ilk üç sırada tamamlayan Thierry Neuville, Sebastien Loeb ve Sebastien Ogier bugünkü ilk etapta lastik patlattılar ve liderlik el değiştirdi.

Oldukça kırıcı olan Türkiye Rallisi'nde pazar günü olaylı başladı. Dünkü etapların ardından Neuville günü 33 sn farkla lider tamamlamıştı.

Loeb ve Ogier, aynı zamanla yani 33 sn farkla lider pilotu takip ederken 4. sıradaki Evans 1 dk farkla normalde galibiyet mücadelesinin dışına çıkmıştı.

Ancak lider üç pilotun bugünkü ilk etapta lastik patlatmasının ardından, Evans bir anda kendisini liderlikte buldu.

9. etabın ardından lider Evans'ı 47 sn geride Ogier, 47.7 sn geride Neuville ve 52 sn geride Loeb takip ediyorlar.

Kalle Rovanpera 5. sıradaki yerini korurken onu M-Sport'tan Gus Greensmith ve Esapekka Lappi takip ettiler. WRC'de mücadele eden isimlerden Suninen ve Loubet ilk etapta yolda kalırken dün kaza yapan Ott Tanak, bu sabah itibariyle mücadeleye geri döndü.

WRC pilotlarının arkasında 8 ve 9. sıralarda WRC3 sınıfından Kajenatowicz ve Bulacia yer alırken onların arkasında Tok Sport'tan Pontus Tidemand yer alıyor. Ön grupta yaşanan sıkıntılarla birlikte Yağız Avcı, genel klasmanda 12. sıraya kadar yükselmiş durumda.

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!

Önceki haber

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Türkiye Rallisi
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

McLaren, Sainz'ı teknik gelişimin dışında tutmayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Sainz'ı teknik gelişimin dışında tutmayacak

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?

Webber: "Her pilot Ferrari kariyerine mutlu başlar ancak..."
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber: "Her pilot Ferrari kariyerine mutlu başlar ancak..."

Marmaris, 2020 Türkiye Rallisi'ne hazır
WRC WRC / Son dakika

Marmaris, 2020 Türkiye Rallisi'ne hazır

Gasly: "AlphaTauri'nin Red Bull'u yakalama hedefi var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "AlphaTauri'nin Red Bull'u yakalama hedefi var"

MotoGP Misano: Pole pozisyonu tur rekoruyla Vinales'in!
MotoGP MotoGP / Sıralama turları raporu

MotoGP Misano: Pole pozisyonu tur rekoruyla Vinales'in!

2020 Türkiye Rallisi, TRTSpor2'de yayınlanacak
WRC WRC / Son dakika

2020 Türkiye Rallisi, TRTSpor2'de yayınlanacak

Son Haberler

WRC Türkiye Rallisi: İlk 3 lastik patlattı, Evans lider!
WRC WRC / Etap raporu

WRC Türkiye Rallisi: İlk 3 lastik patlattı, Evans lider!

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!
WRC WRC / Etap raporu

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!

Pirelli WRC Ralli Aktivite Müdürü Terenzio Testoni ile özel röportaj
WRC WRC / Röportaj

Pirelli WRC Ralli Aktivite Müdürü Terenzio Testoni ile özel röportaj

WRC Türkiye Rallisi: Cumartesi sabah Ogier zirveye çıktı
WRC WRC / Etap raporu

WRC Türkiye Rallisi: Cumartesi sabah Ogier zirveye çıktı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren, Sainz'ı teknik gelişimin dışında tutmayacak

1s
2
Formula 1

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?

3
Formula 1

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?

4
Formula 1

Webber: "Her pilot Ferrari kariyerine mutlu başlar ancak..."

5
WRC

Marmaris, 2020 Türkiye Rallisi'ne hazır

Son Haberler

WRC Türkiye Rallisi: İlk 3 lastik patlattı, Evans lider!
WRC

WRC Türkiye Rallisi: İlk 3 lastik patlattı, Evans lider!

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!
WRC

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!

Pirelli WRC Ralli Aktivite Müdürü Terenzio Testoni ile özel röportaj
WRC

Pirelli WRC Ralli Aktivite Müdürü Terenzio Testoni ile özel röportaj

WRC Türkiye Rallisi: Cumartesi sabah Ogier zirveye çıktı
WRC

WRC Türkiye Rallisi: Cumartesi sabah Ogier zirveye çıktı

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!
WRC

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!

Son Videolar

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 6, 7, 8. etaplar özeti 01:49
WRC

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 6, 7, 8. etaplar özeti

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 3,4,5. etaplar özeti 01:44
WRC

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 3,4,5. etaplar özeti

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 1. ve 2. etap özeti 01:46
WRC

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 1. ve 2. etap özeti

2020 Türkiye Rallisi - Shakedown 01:43
WRC

2020 Türkiye Rallisi - Shakedown

WRC: Estonya Rallisi 7-10. etaplar 01:47
WRC

WRC: Estonya Rallisi 7-10. etaplar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.