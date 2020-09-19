WRC
WRC
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
3. Gün:
12 Saat
:
54 Dakika
:
05 Saniye
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Türkiye Rallisi / Etap raporu

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!

paylaşım
yorumlar
WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!
Ekleyen:

2020 Türkiye Rallisi'nde cumartesi gününü ilk sırada tamamlayan isim Hyundai pilotu Thierry Neuville oldu.

Gün ortasında lider Sebastien Ogier'in hemen arkasında yer alan Neuville, istikrarlı ve sorunsuz bir günün ardından en hızlı isim olmayı başardı.

8. etabın ardından Neuville, 1 saat 36 dakika 38 saniyelik derecesiyle pazar günkü son etaplar öncesinde lider durumda bulunuyor.

Cuma gününü lider tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken efsane pilot Sebastian Loeb, sabah bölümünde dördüncü sıraya kadar gerilese de rakiplerinin yaşadığı sorunları da avantajına çevirdi ve günü Neuville'in 33.2 sn gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Sabah bölümünü ilk sırada tamamlayan Ogier, 6. etapta lastik patlatıp hidrolik sorunu yaşasa da Loeb'le tam olarak aynı dereceyi elde etti. Ogier ve Loeb günü, lider Neuville'in 33.2 sn gerisinde tamamlamış oldular.

Lastikleri çalıştıramadığından şikayet eden Elfyn Evans günü 4. sırada tamamladı ancak 1 dk geriye düşerek galibiyet mücadelesinin dışına çıkmış oldu.

Kalle Rovanpera, lastik patlatmasına rağmen günü 5. sırada tamamlarken onu M-Sport Ford pilotları Teemu Suninen, Esapekka Lappi ve Gus Greensmith takip ettiler. Greensmith, lastik patlatan isimlerden birisiydi.

WRC sınıfında Loubet 9. sırada yer almaya devam ediyor. Böylece şu ana kadar ralliye veda eden tek WRC pilotu şampiyonluk mücadelesi veren Ott Tanak oldu. Tanak'ın yarın güç etabı için dönmesi bekleniyor.

WRC pilotlarının arkasında, sabah olduğu gibi yine WRC3 pilotları yer aldılar. Kajetan Kajetanowicz sabah olduğu gibi WRC pilotlarının arkasında en hızlı isimdi ve genel klasmanda 10. sırada yer alıyor. Onu bir diğer WRC3 pilotu Bulacia takip ediyor.

Tok Sport ekibinden Pontus Tidemand, öğleden sonra daha iyiydi ve günü 12. sırada, en iyi WRC2 pilotu olarak tamamladı. Onu yine WRC2'den Fourmaux takip etti.

Türk sürücüler içerisinde Yağız Avcı 15. sıraya yükselirken Burak Çukurova 17. sırada, Uğur Soylu ise 20. sırada yer alıyorlar.

Pirelli WRC Ralli Aktivite Müdürü Terenzio Testoni ile özel röportaj

Önceki haber

Pirelli WRC Ralli Aktivite Müdürü Terenzio Testoni ile özel röportaj
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Türkiye Rallisi
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?

Gasly: "AlphaTauri'nin Red Bull'u yakalama hedefi var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "AlphaTauri'nin Red Bull'u yakalama hedefi var"

MotoGP Misano: Pole pozisyonu tur rekoruyla Vinales'in!
MotoGP MotoGP / Sıralama turları raporu

MotoGP Misano: Pole pozisyonu tur rekoruyla Vinales'in!

Webber: "Her pilot Ferrari kariyerine mutlu başlar ancak..."
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber: "Her pilot Ferrari kariyerine mutlu başlar ancak..."

Button: "Mick Schumacher'i, Michael'la kıyaslamak doğru değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Mick Schumacher'i, Michael'la kıyaslamak doğru değil"

Sainz, Perez'in ayrılığı yüzünden Racing Point'e kızgın
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Perez'in ayrılığı yüzünden Racing Point'e kızgın

2020 Türkiye Rallisi, TRTSpor2'de yayınlanacak
WRC WRC / Son dakika

2020 Türkiye Rallisi, TRTSpor2'de yayınlanacak

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?

Son Haberler

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!
WRC WRC / Etap raporu

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!

Pirelli WRC Ralli Aktivite Müdürü Terenzio Testoni ile özel röportaj
WRC WRC / Röportaj

Pirelli WRC Ralli Aktivite Müdürü Terenzio Testoni ile özel röportaj

WRC Türkiye Rallisi: Cumartesi sabah Ogier zirveye çıktı
WRC WRC / Etap raporu

WRC Türkiye Rallisi: Cumartesi sabah Ogier zirveye çıktı

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!
WRC WRC / Yarış ayak raporu

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?

2
Formula 1

Gasly: "AlphaTauri'nin Red Bull'u yakalama hedefi var"

1s
3
MotoGP

MotoGP Misano: Pole pozisyonu tur rekoruyla Vinales'in!

2s
4
Formula 1

Webber: "Her pilot Ferrari kariyerine mutlu başlar ancak..."

5
Formula 1

Button: "Mick Schumacher'i, Michael'la kıyaslamak doğru değil"

Son Haberler

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!
WRC

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!

Pirelli WRC Ralli Aktivite Müdürü Terenzio Testoni ile özel röportaj
WRC

Pirelli WRC Ralli Aktivite Müdürü Terenzio Testoni ile özel röportaj

WRC Türkiye Rallisi: Cumartesi sabah Ogier zirveye çıktı
WRC

WRC Türkiye Rallisi: Cumartesi sabah Ogier zirveye çıktı

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!
WRC

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!

2020 Türkiye Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Neuville
WRC

2020 Türkiye Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Neuville

Son Videolar

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 3,4,5. etaplar özeti 01:44
WRC

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 3,4,5. etaplar özeti

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 1. ve 2. etap özeti 01:46
WRC

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 1. ve 2. etap özeti

2020 Türkiye Rallisi - Shakedown 01:43
WRC

2020 Türkiye Rallisi - Shakedown

WRC: Estonya Rallisi 7-10. etaplar 01:47
WRC

WRC: Estonya Rallisi 7-10. etaplar

WRC: Estonya Rallisi 7-10. etaplar 01:48
WRC

WRC: Estonya Rallisi 7-10. etaplar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.