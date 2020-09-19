WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!

Gün ortasında lider Sebastien Ogier'in hemen arkasında yer alan Neuville, istikrarlı ve sorunsuz bir günün ardından en hızlı isim olmayı başardı.

8. etabın ardından Neuville, 1 saat 36 dakika 38 saniyelik derecesiyle pazar günkü son etaplar öncesinde lider durumda bulunuyor.

Cuma gününü lider tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken efsane pilot Sebastian Loeb, sabah bölümünde dördüncü sıraya kadar gerilese de rakiplerinin yaşadığı sorunları da avantajına çevirdi ve günü Neuville'in 33.2 sn gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Sabah bölümünü ilk sırada tamamlayan Ogier, 6. etapta lastik patlatıp hidrolik sorunu yaşasa da Loeb'le tam olarak aynı dereceyi elde etti. Ogier ve Loeb günü, lider Neuville'in 33.2 sn gerisinde tamamlamış oldular.

Lastikleri çalıştıramadığından şikayet eden Elfyn Evans günü 4. sırada tamamladı ancak 1 dk geriye düşerek galibiyet mücadelesinin dışına çıkmış oldu.

Kalle Rovanpera, lastik patlatmasına rağmen günü 5. sırada tamamlarken onu M-Sport Ford pilotları Teemu Suninen, Esapekka Lappi ve Gus Greensmith takip ettiler. Greensmith, lastik patlatan isimlerden birisiydi.

WRC sınıfında Loubet 9. sırada yer almaya devam ediyor. Böylece şu ana kadar ralliye veda eden tek WRC pilotu şampiyonluk mücadelesi veren Ott Tanak oldu. Tanak'ın yarın güç etabı için dönmesi bekleniyor.

WRC pilotlarının arkasında, sabah olduğu gibi yine WRC3 pilotları yer aldılar. Kajetan Kajetanowicz sabah olduğu gibi WRC pilotlarının arkasında en hızlı isimdi ve genel klasmanda 10. sırada yer alıyor. Onu bir diğer WRC3 pilotu Bulacia takip ediyor.

Tok Sport ekibinden Pontus Tidemand, öğleden sonra daha iyiydi ve günü 12. sırada, en iyi WRC2 pilotu olarak tamamladı. Onu yine WRC2'den Fourmaux takip etti.

Türk sürücüler içerisinde Yağız Avcı 15. sıraya yükselirken Burak Çukurova 17. sırada, Uğur Soylu ise 20. sırada yer alıyorlar.