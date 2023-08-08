WRC takvimi şekilleniyor, Suudi Arabistan 2025 sezonuna sarkacak
Autosport'un son haberlerine göre 2024 WRC takvimi son şeklini almaya doğru ilerliyor, Suudi Arabistan Rallisi hayalleri ise gelecek sezona kalmış gibi.
Normalde gelecek sezondan itibaren ralli sayısının 14'e yükselmesi, Suudi Arabistan'ın bir çöl rallisi olarak takvime girmesi planlanıyordu.
Ancak ne WRC, ne de organizatörler istenen hızda ilerleyemedi, dolayısıyla planlar şimdilik 2025 sezonuna sarkmış vaziyette.
Suudi Arabistan'ın gelecek sezon Cidde'de pilot bir ralliye ev sahipliği yapması, rallinin Orta Doğu Ralli Şampiyonası takviminde yer alması bekleniyor.
2024 takvimi nasıl şekilleniyor?
Gelecek sezon hangi rallilerin takvimde yer alacağı aslında üç aşağı beş yukarı belliydi, nitekim Monte Carlo, İsveç, Portekiz, Yunanistan, Kenya, Sardunya, Litvanya ve Şili çoktan seri yönetimiyle anlaşma sağlamış vaziyette.
Bu rallilerin arasına geçen hafta sözleşmesini üç yıl daha uzatan ve serideki yerini 2026 sezonuna kadar garantileyen Finlandiya Rallisi de katıldı.
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Fiesta Rally2
Photo by: M-Sport
Finlandiya'nın da yerini garantilemesi, 2024 sezonu için sadece dört boş yer bırakmış durumda.
Bu boşluklardan birini Japonya'nın doldurması kesin gibi, bunun yanı sıra Hırvatistan ve bu yıl ilk kez takvimde göreceğimiz Orta Avrupa Rallisi'nin güçlü bir konumda olduğu söyleniyor.
Autosport'un kaynaklarına göre kalan son boşluk için en büyük aday, sözleşmesi sona eren Meksika Rallisi'nin yerini alabilecek Polonya.
WRC yönetiminin bir diğer hedefi ise ABD, serinin uzun süredir Kuzey Amerika pazarına girmeye istekli olduğu biliniyor.
Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinde düzenlenmesi beklenen ABD rallisi, 2025 sezonundan itibaren takvimde yer alabilir, taraflar çalışmalara başlamış vaziyette.
Son olarak 2019 sezonunda takvimde yer alan Arjantin'in geri dönüşü de bir olasılık olarak karşımızda dururken, Kuzey İrlanda Rallisi finansman eksikliği nedeniyle bir kez daha ertelendi.
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