WRC takımları Subaru'nun dönüşünü memnuniyetle karşılayacak

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, geçtiğimiz hafta sonu Akropolis Rallisi'nde üç kez WRC Takımlar Şampiyonu olan (1995-1997) Subaru'nun şampiyonaya olası bir dönüşü değerlendirdiğini açıkladı.

WRC'de zengin bir geçmişe sahip olan Subaru, Colin McRae (1995), Richard Burns (2001) ve Petter Solberg'i (2003) şampiyonluğa taşımış ve 2008 yılı sonunda küresel mali kriz nedeniyle şampiyonadan çekilmişti.

Ben Sulayem'in yorumları, daha fazla üreticiyi WRC'ye katılmaya teşvik etmek için çalışan Toyota başkanı Akio Toyoda ile yaptığı bir toplantıdan sonra geldi.

FIA başkanı, Subaru'nun olası bir geri dönüşüne, Subaru'da hissesi bulunan ve üreticinin geri dönmek istemesi halinde şampiyona düzenlemelerini karşılamak için motor tedarik edecek Toyota'nın yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Subaru'nun yönetim kurulundan yeşil ışık alacak bir projenin, WRC'nin 2027'deki yeni düzenlemeleriyle aynı zamana denk gelmesi, şampiyonaya yeniden katılmak için en olası fırsat gibi görünüyor.

Ben Sulayem'in yorumlarına yanıt olarak Toyota, Autosport'a WRC'ye herhangi bir bağlılığın Subaru'nun yönetim kurulu tarafından kararlaştırılacağını vurgulayan bir açıklamada bulundu.

Açıklama şu şekilde: "Takım açısından, başkanımız Akio Toyoda ve başkanımız Ben Sulayem'in 24 Saat Le Mans sırasında uzun uzun konuştuklarını ve WRC'de üreticilerin alanını genişletme konusunun da gündeme geldiğini doğrulayabiliriz."

"Ralliye olan derin tutkusuyla başkanımızın WRC'ye daha fazla üreticinin katılmasını istediği bir sır değil."

Toyota chairman Akio Toyoda has been involved in talks with FIA President Mohammed Ben Sulayem Photo by: Toyota Racing

"Subaru'nun WRC'ye geri dönmesi, şampiyonanın modern dönemi için ikonik bir ralli markasını geri getirecektir. Ayrıca bizim için, diğer bir Japon üreticinin bize katılması rekabeti daha heyecanlı ve daha güçlü hale getirecektir."

"Bununla birlikte, böyle bir kararı Subaru yönetim kurulu ve başkanı, ilgili paydaşlarla görüşerek verecektir."

Toyota'nın WRC'deki rakipleri Hyundai ve M-Sport, Subaru'nun şampiyonaya geri dönmesini memnuniyetle karşılayacaklarını açıkladılar.

Hyundai takım müdürü Cyril Abiteboul, Autosport'a verdiği demeçte, "Bence bu iyi bir şey, gelecek için daha fazla katılım, olumlu bir şey."

"Politika hakkında konuşmak için henüz çok erken."

"Kurulumu biraz daha anlamamız gerekiyor, ancak Subaru'nun ötesinde, halihazırda sporda bulunan OEM'lerle özel bir bağlantısı olmayan OEM'lerin de katılmasını istemeliyiz."

"Skoda ve Citroen'i Rally2'de zaten izliyoruz ve onların Rally1'e adım attıklarını görmek istiyoruz."

"Elbette Subaru'yu da memnuniyetle karşılarız, iş dünyasına ve daha fazla üreticiye açık olmalıyız. Odak noktamız Subaru'dan başlayarak spora daha fazla insan katmak olmalı." dedi.

M-Sport-Ford genel müdürü Malcolm Wilson ise şunları ekledi: "Subaru ile birlikte daha fazla katılım olması çok önemli ve onları kesinlikle güzel bir şekilde karşılayacağız."

Subaru has been absent from the WRC since 2008 Photo by: Sutton Images

"Daha fazla WRC Rally1 aracına ve daha fazla müşteriye ihtiyacımız var. Sanırım bir rallide en fazla 12 Rally1 aracı çalıştırdık, bu yüzden buna geri dönmeyi çok isteriz."

WRC şu anda şampiyonaya daha fazla üretici çekmeye çalışıyor, Toyota ve Hyundai sadece tam donanımlı araçlarla katılıyor. Ford ise uzun süredir ortağı olan M-Sport aracılığıyla temsil ediliyor.

Bu çaba, WRC'nin 2027 teknik düzenlemelere yardımcı olmak için markalara danışan FIA ile birlikte yürütülüyor.

Ben Sulayem'in Subaru hakkındaki yorumları sorulduğunda, WRC Promoter'ın kıdemli sportif direktörü Peter Thul şunları söyledi: "[Subaru'nun geri dönmesi] harika olurdu, ancak bu konuda başka bir yorumumuz yok."

"FIA başkanından, sahip olduğu bağlantılarla bize yardımcı olmasını istedik. Başkanın desteğini almak istediğim başka üreticiler de var ama şirketlerden bahsetmeyeceğiz."

"Bu arada kendi kanalımız içinde çalışıyoruz, ancak Peter Thul'un üreticiye gitmesi veya FIA başkanının bunu yapması büyük bir fark yaratıyor. Alabileceğimiz her türlü destek için mutluyuz."