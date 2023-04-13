WRC sürücüsü Craig Breen, kaza sonucu hayatını kaybetti

Haberi dinle

Perşembe günü asfaltta gerçekleştirdiği bir test esnasında yoldan çıkan Craig Breen, ağır şekilde yaralanmasının ardından hayatını kaybetti.

Yardımcı sürücüsü James Fulton ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu yıl Hyundai'de yarı zamanlı olarak mücadele eden 33 yaşındaki İrlandalı sürücü, Şubat ayında İsveç'te galibiyet için mücadele etmiş ve ikinciliğe ulaşarak podyuma çıkmıştı.

Çok istediği ve birçok kez yaklaştığı galibiyete bir türlü ulaşamayan Breen'in kariyerinde 8 podyum bulunmaktaydı.

Hyundai kısa bir açıklama yaparak haberi doğruladı.

Açıklamada, "Hyundai Motorsport, Hırvatistan Rallisi öncesi gerçekleştirilen testler esnasında meydana gelen bir kaza sonrasında Craig Breen'in hayatını kaybettiğini teyit etmekten derin üzüntü duymaktadır."

"Yerel saatle öğleden hemen sonra meydana gelen kazada yardımcı sürücü James Fulton ise yara almadan kurtulmuştur."

"Hyundai Motorsport, Craig'in ailesine, arkadaşlarına ve çok sayıdaki hayranına en içten taziyelerini iletiyor.

"Hyundai Motorsport şu anda başka bir yorum yapmayacaktır." ifadeleri yer aldı.