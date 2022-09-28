WRC sürücüleri, Yeni Zelanda Rallisi'ne hazırlanmak için YouTube videolarından faydalanmaktalar

Haberi dinle

Yeni Zelanda uzun bir aranın ardından hızlı ve akıcı etaplarıyla birlikte geri dönüyor -ancak sadece üç aktif sürücü daha önceden bu rallide parkura çıktı: Toyota'ya takımlar şampiyonasında yardımcı olmak için son üç ralliye katılacağını duyuran sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier ve Hyundai sürücüleri Thierry Neuville ile Ott Tanak.

Bu nedenle tecrübe kazanmak isteyen birçok sürücü bilgisayar oyunları ve YouTube videoları vasıtalarıyla etapları tanımaya çalışıyorlar.

Parkurun kendi evinde düzenlenen Galler Rallisi ile benzerlikler taşıdığını söyleyen Toyota sürücüsü Elfyn Evans, birçok araç üstü görüntüsü izleyerek hazırlanmaya çalıştığını da belirtiyor.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Evans, "[Tecrübe kazanabilmek] için organizatörlerden edinebildiğim tün verilerin yanı sıra YouTube'da da ava çıktım."

"[Parkurlar] gerçek hayatta her zaman videolarda göründüğünden biraz farklı görünüyor. Çok farklı değil ama etapları öğrenmeye çalışmak çok zor."

"Ralli, manzara, yeşil çimenler ve koyunlarla [Galler'e göre] büyük farklılıklar taşımıyor. Cuma günü öğleden sonra düzenlenecek etaplar ve Pazar günkü tüm etaplar da aynı şekilde Galler ile benzerlik taşıyorlar ancak burası biraz daha yapay."

"Yine de harika bir ralli ve büyük bir meydan okuma. Yeni yol notlarıyla gittiğiniz tüm ralliler her zaman zorlu geçer."

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Hyundai sürücüsü Oliver Solberg nispeten Yeni Zelanda Rallisi'ne aşina bir isim, nitekim 2012'de burada düzenlenen son rallide babası 2003 WRC şampiyonu Petter Solberg podyuma çıkmıştı ve 11 yaşındaki Solberg de babasını desteklemek için oradaydı.

Yardım için babasının bilgisine başvurmayı tercih ettiğini söyleyen Solberg, DIRT Rally bilgisayar oyununun da yardımcı olduğunu açıkladı.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Solberg, "Elbette babama sürekli bir şeyler soruyorum, çünkü bu ralliyle ilgili çok fazla deneyimi var."

"Bunun yanı sıra YouTube'un da yardımı dokunuyor. Orada çok sayıda eski ralli videosu mevcut, dolayısıyla bakacak ve öğrenecek çok şey var. Sürücülerin nasıl sürdüğünü ve başkalarının yaptığı hataları görebiliyorsunuz."

"Ayrıca bilgisayar oyunu DIRT Rally'den de birçok etaba aşinayım. Bu hafta keşif yaparken sık sık 'bunu hatırlıyorum' dedim ki bu harika bir şey." dedi.

Hafta sonundan beklentileri de sorulan Solberg, "Asfaltta aracı daha iyi hissediyorum ama çakılda şu ana kadar iyi bir sezon geçirmedim. Araba gittikçe daha iyi olacak gibi görünüyor ama göreceğiz." dedi.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

M-Sport-Ford sürücüsü Gus Greensmith ise farklı bir yol seçerek Yeni Zelandalı bir çalışan tarafından edindiği araç üstü görüntüleri inceledi.

Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte Greensmith, "Takımdaki Kiwi [Yeni Zelandalı] bir arkadaşımız sağ olsun, bana birkaç araç üstü görüntüsü verdi, böylece yolları ve son durumlarını görebildim."

"Bu ralliye çıkmak gerçekten rüya gibi, nitekim çocukken hayalimdeki ralliler Monte-Carlo ve Yeni Zelanda'ydı."

"Bu hafta birçok test yaptım ve parkur düşündüğüm kadar özeldi. Cuma günkü etaplardan biri şimdiye kadar gördüğüm en güzel 31 kilometreydi." dedi.