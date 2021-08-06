WRC sürücüleri, sel mağdurlarına yardım etmek için bir araya geldi

Belçika ve Almanya’da bazı bölgeler, geçtiğimiz ay şiddetli yağmurlarla karşılaştı. Bunun sonucunda oluşan sel felaketi köy ve kasabaları yıktı. Toplamda 200’den fazla kişi hayatını kaybetti. Oluşan hasarın onarımının milyarlarca euro tutacağı tahmin ediliyor.

Belçika'nın karşılaştığı sıkıntı göz önüne bulundurulduğunda Fourmaux, WRC camiasını gelecek haftaki Ypres Rallisi öncesinde selden etkilenenler için para yardımı toplama çağrısı yaptı.

Meşhur Belçika Rallisi, geçen sene COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmesinin ardından ilk kez bir WRC etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Fourmaux, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şöyle yazdı: “Belçikalılar için daha fazlasını yapmak istediğimden onlara yardım etmek adına bir bağış kampanyası başlattım.”

“WRC ailesinin yapamayacağı hiçbir şey yok ve umarım bana [bu konuda] katılırsınız! Bağışlar, Belçika Kızıl Haç’a gidecek.”

Ayrıca Fourmaux, felaket ardından sel mağdurlarına yardım eden gönüllülerden birine, Ypres Rallisi öncesindeki testlerde yardımcı pilot koltuğuna oturma izni vermiş ve onunla bir tur atmıştı.

Bir diğer WRC sürücüsü Oliver Solberg de buna destek vererek iki sürüş eldivenini ve bir şapkasını, bağış kampanyasına katkı sağlayan ya da kampanya sayfasını paylaşan kişiler arasından seçilen birine vereceğini duyurdu.

Solberg, "Ekstra bir teşvik olarak, bu tweet'i paylaşan ve bağış yapanlardan birine sürüş eldivenlerimi, bir şapkamı ve daha fazlası dahil olmak üzere bir sürü şey vereceğim."

"Birlikte WRC topluluğu olarak ihtiyacı olanlara yardım etmek için bir araya gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ypres Rallisi'nin, önümüzdeki cuma günü başlaması planlanıyor.