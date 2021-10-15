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WRC / İspanya Rallisi Haberler

İspanya Rallisi: Neuville liderliği aldı, Evans tehlikeli bir an yaşadı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Öğleden sonraki etaplarda inanılmaz bir iş çıkaran Thierry Neuville, İspanya Rallisi'nin genel liderliğini ele geçirirken WRC şampiyonluk adayı Elfyn Evans, tehlikeden son anda kurtuldu.

İspanya Rallisi: Neuville liderliği aldı, Evans tehlikeli bir an yaşadı

Hyundai sürücüsü, öğleden sonra yapılan üç etabı birden kazanmayı başararak Cuma gününün sonunda Toyota pilotu Evans'ın 0.7 saniye önünde yer aldı. 

Sabah seansındaki etaplarda kronik bir önden kayma yaşayan Neuville, öğlen servis zamanının ardından temposunu inanılmaz bir şekilde artırdı.

Evans, sabah seansındaki hızını öğlen seansına da taşımış olsa da beşinci etapta büyük bir arkadan kayma yaşadı, ancak bu arkadan kaymadan kurtularak şampiyona lideri ve takım arkadaşı Sebastian Ogier ile farkı açtı. 

Evans'ı altı puan farkla geride bırakması durumunda sekizinci dünya şampiyonluğunu alacak olan Ogier, Cuma günü liderin 19.4 saniye, Evans'ın ise 18.7 saniye arkasında tamamladı.

Evinde yarışan Dani Sordo günü dördüncü sırada tamamlarken, İspanya Rallisi'ne ilk defa katılan Kalle Rovanpera beşinci, M-Sport pilotu Adrien Fourmaux altıncı oldu.

Gus Greensmith, Oliver Solberg ve Nil Solans WRC sıralamasını tamamlayan isimler olurken, Ott Tanak ve Takamoto Katsuta yarış dışı kaldılar.

Dördüncü etabın 3.6'ncı kilometresinde Tanak, kesilmiş ağaç köküne sert bir şekilde çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından hem Tanak'ın hem de co-pilotu Martin Jarveoja'nın iyi olduğu bildirildi.

Vilaplana etabının sabah seansında önden kayma sorunu yaşayan Rovanpera, dördüncü en hızlı zamanı yakalayarak form geliştirdiğinin sinyallerini verdi. Ancak öğleden sonra olan etapların açık arayla en etkili ismi Neuville oldu.

Öğleden sonraki seanslara 7.6 saniye avantajla giren Evans, yaşadığı tehlikeli anın da etkisiyle, Belçikalı Neuville'in gösterdiği temponun ardından 7.9 saniye geride kaldı.

Evans, lastiğine aldığı çakıl kesiğinin ardından Yaris'inin arkasını kaybetti ancak aracı yeniden yola döndürmüş olsa da bir kerb'ün üzerinden geçerek zaman kaybetti. 

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

Olay hakkında konuşan Evans, "Çok büyük bir andı. Çakılların üzerinden geçtik ve aracın kontrolünü kaybettik. Çakıllı bölümde biraz zorlandık." dedi.

WRC2'de ise Eric Camilli, Nikolay Grayazin'in 10 saniye önünde lider olurken şampiyona adayı Mads Ostberg, beşinci etapta lastik patlattı.

İspanya Rallisi, Cumartesi günü yapılacak yedi etapla beraber devam edecek. 

Etap galipleri

1. etap: United Kingdom E. Evans

2. etap: United Kingdom E. Evans / Belgium T. Neuville

3. etap: United Kingdom E. Evans 

4. etap: Belgium T. Neuville

5. etap: Belgium T. Neuville

6. etap: Belgium T. Neuville

Spain İspanya Rallisi sonuçları:

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