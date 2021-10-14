WRC sezon finali olan Monza Rallisi'nde yeni rota kullanılacak

COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal olan Japonya Rallisi (11-14 Eylül) yerine üst üste ikinci senede de şampiyonanın final rallisi olarak getirilen Monza Rallisi'nde geçen sene, Toyota pilotu Sebastian Ogier, Elfyn Evans'ı şampiyonada yenerek yedinci şampiyonluğunu almıştı.

Bu hafta sonu yapılacak olan İspanya Rallisi'nin sonucuna göre ikili, İtalya'da yeniden şampiyona için mücadele edebilir.

19-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Monza Rallisi, geçtiğimiz senelerde Formula 1 İtalya GP'sinin yapıldığı pistin etrafında gerçekleştirilen normal rotasına göre biraz daha farklı bir rotaya sahip olacak.

16 etaptan oluşacak olan 254.46km'lik rallide ana etap, ünlü pist olmaya devam edecek. Ancak geçen senenin aksine pistte 10 etap yerine sekiz etap yapılacak. 2020'de Bergamo vilayetinde sadece altı etap yapılırken, 2021'de sekiz etap yapılacak.

Dağ etapları, Perşembe günü Monza pistinde yapılacak olan Shakedown'ın ardından, Cuma sabahı başlayacak. Sürücüler, öğleden sonra piste geri dönecekler ve pistin belirli kısımlarında üç farklı etapta mücadele edecekler.

Cumartesi günü sürücüler, akşam Monza'da yapılacak olan iki etap öncesinde dağ etaplarında mücadele edecekler. Rallinin son gününde ise sadece F1 pistinde mücadele edilecek.

Bu hafta sonu WRC, sezonun sondan bir önceki ayağı için İspanya Rallisi'nde mücadele edecek. Ogier'in sekizinci şampiyonluğunu alması için, takım arkadaşı Evans'ın sadece altı puan önünde yer alması yeterli olacak.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images