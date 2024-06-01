WRC Sardunya Rallisi: Puan lideri Neuville kaza yaptı, Tanak Ogier'in önünde

Tanak, sabahın zorlu çakıl etaplarında gecenin lideri Sebastien Ogier ile yoğun bir mücadeleye girdi ve liderlik iki kez el değiştirdi ve Tanak etabı 3.5 saniye önde tamamladı.

Ancak Neuville'in sekizinci etapta üçüncü pozisyonda yarış dışı kalması etabın en çok konuşulan noktası oldu. Neuville'in yarıştan çekilmesi Toyota'dan Takamoto Katsuta'ya üçüncülüğü verirken, Hyundai'den Dani Sordo dördüncü ve hayal kırıklığına uğrayan Toyota'dan Elfyn Evans beşinci oldu.

Sami Pajari WRC2 sıralamasında M-Sport Rally1 sürücüsü Gregoire Munster'in önünde altıncı sırada yer alırken, M-Sport pilotu Adrien Fourmaux cuma günkü dördüncü etapta elektrik sorunu nedeniyle yarıştan çekilmesinin ardından ralliye yeniden katıldı.

Sabahın açılış etabı olan Tempio Pausania (12.03 km), düşük yol tutuşu ve kumlu yüzeyi sayesinde özellikle zorlayıcıydı.

Sıralamanın en üstünde başlayanlar zorlansa da, etapta dördüncü olan Neuville bu eğilimi kırmayı başardı. Belçikalı sürücü etkileyici bir derece yaparak takım arkadaşı Sordo ve Toyota'dan Katsuta'nın önüne geçerek genel klasmanda üçüncü sıraya yükseldi.

Neuville, gevşek bir kaput yüzünden dikkati dağılmasına rağmen rallinin bugüne kadarki en hızlı ikinci zamanını yapan etap galibi Tanak'ın sadece 3.3 saniye gerisindeydi.

Ogier, sol arka lastiğinin janttan çıkması nedeniyle zaman kaybetmesinin ardından gece boyunca elde ettiği avantajı onda bir oranında kaybederken, bu sonuç ralli liderliğini çok küçük bir farkla ele geçirmesi için yeterli oldu.

Ogier, lastik paketinin bir parçası olarak sadece bir yedek lastik alan tek sürücü oldu ve bu da onu lastik takma bölgesinden önce kalan üç etap için tehlikede bıraktı.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Evans, düşük yol tutuşunu değerlendirmekte zorlandığı için Neuville'in hızına yetişemedi ve rakibinin bir sıra önünde start aldı. Galli sürücü, WRC2'nin en hızlı ismi Pajari'nin arkasında altıncı sırada yer aldı.

Lastik arızasından sonra ip üstünde yürüyen Ogier, altıncı etapta etkileyici bir geri dönüş yaptı. Ogier 22.61 km'lik Tula testinde en hızlı isim olarak ralli liderliğini Tanak'tan 2.2 saniye farkla geri aldı.

Ogier, eski M-Sport takım arkadaşından 2.3 saniye daha hızlı bir şekilde etkileyici bir efor ortaya koydu ve koşusunu en üst düzeye çıkardığını hissetti.

Neuville yine güçlü başlangıcını sürdürerek Ogier'nin 3.2 saniye gerisinde bir tur elde etti. Bu çaba, şampiyona rakibi Evans'la karşılaştırıldığında daha da etkileyici hale geldi.

Sordo da 25.7'lik zaman kaybını açıklayamadı ve Katsuta'yı beşinci sırada takip etmeye devam etti. Hem Sordo hem de Evans, yolu açan Fourmaux'dan daha yavaştı.

Tempio Pausania'dan geçen ikinci geçiş daha da zorlayıcıydı. Yol aşırı derecede bozuktu ve büyük kayalar ile yüksek delinme riski taşıyan ana kayaları ortaya çıkarıyordu.

Ogier etabı daha fazla lastik hasarı olmadan tamamlamak için çok dikkatliydi. Bu hedefine ulaştı, ancak Tanak'ın 2.2 saniye öne geçmesiyle ralli liderliğini kaybetti.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Neuville, içme sisteminden kaynaklanan bir interkom sorunu yaşamasına rağmen etap zaferini elde etti.

Takım arkadaşı Tanak'tan 0.1 daha hızlı olan Neuville, "İyi bir yarış çıkardık, pürüzler nedeniyle dikkatli olmak zorundaydık."

"Çok fazla taş vardı ve tamponda büyük bir darbe vardı, bu yüzden hızlı bölümlerde yavaş gitmek zorunda kaldık. Küçük bir interkom sorunu oldu, içerken bir şeyler ıslandı ama üstesinden gelmeyi başardık."

Sordo dikkatli bir şekilde ilerlediği etabın 'mahvolduğunu' söylerken, Katsuta bir kayaya çarptıktan sonra delinmekten kurtulduğu için şanslı olduğunu itiraf etti. Hayal kırıklığına uğrayan Evans, Neuville'in dokuz saniye gerisinde kaldı ve "Her şeyle bir bütün olduğumuzu hissetmiyoruz" dedi.

Sabahın son etabı olan ve Tula'da tekrarlanan etap, bir önceki etaptan bile daha sertti ve rallinin bugüne kadarki en büyük dramına sahne oldu.

Neuville inanılmaz kayalık koşullara yakalandı ve yoldan çıkarak I20 N'sini karaya oturttu. Neuville ve yardımcı pilot Martijn Wydaeghe yara almadan kurtuldu ancak Cumartesi günü puan kazanma umutları sona erdi.

Takım arkadaşı Sordo, Neuville'i yolun dışında gördüğünde şaşırdı ve üzüldü.

"Thierry'yi gördüm ve gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Dürüst olmak gerekirse neden bu kadar risk alması gerektiğini bilmiyorum."

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Tanak etabı kazanarak Ogier'e karşı ralli liderliğini artırdı, ancak koşullar göz önüne alındığında 'hidrolik direksiyon olmadan sürüyormuş gibi' hissettiğini itiraf etti. Ogier etabın şimdiye kadar gördüğü en zorlu etaplardan biri olduğunu belirtirken, Tanak'ın 1.3 saniye gerisinde etabı tamamlamayı başardı ve sol arka lastiği janttan çıktı.

Evans da şampiyonluk rakibi Neuville'in çıkışından faydalanarak lastiğini janttan çıkardı. M-Sport'tan Fourmaux ve Munster ikilisi de fren sorunları yaşadıktan sonra testi tamamlayabildikleri için şanslıydılar.

Ekipler bu öğleden sonra dört etapta daha mücadele edecek.