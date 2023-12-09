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WRC şampiyonu Rovanpera 2024'te gözünü GT yarışlarına dikti

İki kez dünya ralli şampiyonu olan Kalle Rovanpera, 2024 yılında yarı zamanlı bir WRC sezonu geçireceğinin açıklamasının ardından gelecek yıl bir GT otomobiliyle yarışmayı planlıyor.

Tom Howard
Editör Tom Howard
Yardımcı Editör Jonathan Noble
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Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT

23 yaşındaki pilot, 2025 yılında tam zamanlı yarışmaya dönmeden önce pillerini şarj etmek için yarı zamanlı bir WRC sezonu geçirmeyi seçtikten sonra önümüzdeki yıl ellerinde daha fazla boş zamana sahip olacak.

Tüm motor sporları etkinliklerinin hayranı olan Rowenpera, geçen ay yaptığı duyuruda gelecek yıl ralli dışındaki etkinliklerde de yarışmayı planladığını söyledi. Finli pilot, bir drift hayranı ve bu yıl Avrupa ve Japonya'da drift etkinliklerine katılırken görüldü.

Ancak FIA'nın Bakü'deki ödül galasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Rovanpera, gelecek yıl bir GT aracını test etmeyi planladığını söyledi.

Autosport tarafından gelecek yıl ralli dışındaki planları sorulan Rovanpera, "Aslında şu anda en azından GT otomobilleriyle bazı testler yapmayı ve her şey yolunda giderse neden bir yarış da [yapmayalım] diye düşünüyoruz." dedi.

Rovanpera, bu yılın başlarında eski F1 yıldızları Mika Hakkinen ve David Coulthard ile birlikte bir tanıtım videosunun parçası olarak bir pistte McLaren Senna kullanmıştı.

Toyota pilotu son zamanlarda pist yarışlarıyla ilgilenen tek ralli pilotu değil. Rovanpera'nın sekiz kez dünya şampiyonu olan takım arkadaşı Sebastien Ogier geçen sezon Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda LMP2 prototipiyle yarışarak kısmi bir sezon geçirdi.

1995 WRC şampiyonu Colin McRae, Prodrive tarafından işletilen Ferrari 550-GTS Maranello ile Darren Turner ve Rickard Rydell ile birlikte 2004 Le Mans 24 Saat yarışına katılarak GT otomobilleriyle yarışan tarihteki bir başka sürücü olmuştu.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Tomasz Kaliński

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rovanpera'nın co-pilotu Jonne Halttunen de gelecek yılki planlarına ışık tutarak medya yorumculuğu rolüne geçmek istediğini açıkladı.

Halttunen, "Aslında yarım bir sezon geçireceğim için oldukça mutluyum. Çünkü WRC'de tam sezon yapmak oldukça yorucu."

"Bizim için sadece yarış değil, benim için her etkinlik iki hafta [sürüyor]. Bu yüzden sanırım kendime odaklanacağım ve belki biraz yorumculuk yapacağım." dedi.

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