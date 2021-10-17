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WRC şampiyona lideri Ogier trafik cezası aldı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Dünya Ralli Şampiyonası lideri Sebastian Ogier, İspanya Rallisi'nde trafikle alakalı bir suç işlediği ve yerel polisin dur ihtarına uymayarak yola devam ettiği için para cezasına çarptırıldı.

Toyota pilotu Ogier, Salou caddelerinde yapılan Cumartesi gününün son etabında emniyet şeridini kullanarak bir aracı geçti. Ogier bu olay ile beraber sürücülerin, yerel trafik yasalarına uyması gerektiğini belirten FIA'nın Sportif Kurallar Kitapçığı'nın 34.3.1 sayılı maddesine aykırı hareket etmiş oldu.

Pazar günü ise FIA, Ogier'yi 2000€'luk para cezasına çarptırdı. Fransız sürücü Cuma günü, balaclava ekipmanını yarış tulumunun dışına giydiği için de 200€'luk para cezasına çarptırılmıştı.

Yayınlanan hakem raporunda şunlar yazıldı: "1 numaralı aracı ekibi, Cumartesi günü saat 17.22'de yolun sağ tarafında bulunan emniyet şeridini kullanarak önlerinde giden bir aracı geçtiler. Ekip aynı zamanda olay yerinde bulunan polis memurunun dur ihtarına da uymadı."

"Sürücü, yaptığı iki ihlalden dolayı polis tarafından cezaya çarptırıldı."

Pazar günkü final etapları öncesinde yapılan hakem ifadesinde dinlenen Ogier, suçunu kabul etti.

Raporda, "Olayın yaşandığı yolda bulunan döner kavşak, polis tarafından kapatılmıştı. Kendisi, önündeki aracı sağ şeridi kullanarak geçtiğini kabul etti ve bu olaydan dolayı özür diledi."

"Buna rağmen kendisi, polis memuru tarafından el işaretlerini anlamadığını, çünkü polis memurunun araç kuyruğunun önünde yer almadığını söyledi ve bu tür el hareketlerinin ralli araçlarının sıkışan trafikte geçmesine yardım edilmesi amacıyla yapıldığını belirtti."

"Buna ek olarak sürücü, döner kavşaktan düşük hızla geçtiğini de belirtti." dendi.

Fransız pilot en son Finlandiya'da, kaskını doğru bağlamadığı için 800€'luk para cezasına çarptırılmıştı. Bundan önce ise Ogier, Nisan ayında Hırvatistan'da bir araçla kaza yaptığı için 7000€'luk para cezasına ve altı aylık tecil edilmiş sürüş cezasına çarptırılmıştı.

Ogier'nin en son işlediği suç her ne kadar altı aylık döneme denk gelmiş olsa da bu suçta "hafifletici nedenler" olması nedeniyle Ogier, daha fazla ceza almaktan kurtulmuş oldu. 

FIA'nın zorunlu kıldığı polis raporuna göre olay sırasında Ogier'e gösterilen el hareketleri, "polis memurunun direkt olarak aracın şeridinde olmaması nedeniyle tamamen net olmayabilir". 

Bu nedenden dolayı hakem raporunda şu belirtildi: "Bay Ogier daha önce bu sezonda benzer bir durumdan dolayı ceza almıştı. Ancak hakemler, vakada olan belirli durumlar göz önüne alındığında, verilen cezanın (2000€'luk ceza) yeterli olduğuna karar verdi."

Ralli içerisinde ceza almayan Ogier, İspanya Rallisi'ni, galip Thierry Neuville, Dani Sordo ve Toyota takım arkadaşı olan şampiyona rakibi Elfyn Evans'ın arkasında dördüncü sırada tamamladı.

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