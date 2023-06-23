WRC Safari Rallisi: Zebranın etaba girdiği sabah bölümünün ardından Ogier lider

Sekiz kez dünya şampiyonu Ogier, cuma gününe Ott Tanak'ın 0.1 saniye gerisinde başladı ancak bu sabah gerçekleştirilen ilk üç etap sonrası Kalle Rovanpera'nın 2.5 saniye önünde yer alıyor.

Elfyn Evans 19.5s geriden üçüncü sırada yer alırken, olaylı bir sabah geçiren Hyundai sürücüsü Thierry Neuville 21.5 saniye de dördüncü sırada.

Toyota'dan Takamoto Katsuta, Esapekka Lappi (+41.1s), Dani Sordo (+45.9s), Pierre Louis Loubet (+1m17.3s), Tanak (+2m26.4s) ve WRC2 sürücü Oliver Solberg'in (+2m49.6s) önünde beşinci sırada (+29.1s) yer alıyor.

Gün epey olaylı başladı. Neuville, aracının kokpitine giren bir arı yüzünden dikkatini sürüşe veremedi. Konsantrasyon kaybı yaşayan Neuville, bir de lastik patlaması yaşadı.

Gece bölümünün lideri Tanak ise güçlü başlangıca rağmen bir domuz ve bir zebra grubuna rastlamasının ardından geriye düştü.

Tanak etap sonrası, "Sanki bir hayvanat bahçesinde araç kullanmak gibiydi. Önce bir domuz gördük, sonra geldiğimizi umursamayan bir zebra grubuyla karşılaştık." dedi.

Estonyalı sürücü bir de lastik patlaması yaşadı.

Son olarak Katsuta, GR Yaris'inin ön tarafındaki "büyük hasar" nedeniyle zaman kaybetti.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport