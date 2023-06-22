WRC Safari Rallisi: Tanak, Ogier'in 0.1 sn farkla önünde lider başladı

70. yıl dönümünü kutlayan Safari Rallisi, Nairobi'nin merkezinde binlerce hayran tarafından sarılan 4.48 km'lik özel etapla başladı. Bu etapta sürücüler, başa baş mücadele ettiler.

Tanak, Toyota'dan Elfyn Evans ile olan düellosunu 3.3 sn farkla kazandı ve tüm başa baş etaplar tamamlandığında en hızlı isim oldu.

İlk gün liderliğinin ardından Tanak, "[Safari Rally Kenya] zorlu bir yarış. Cumartesi gününden sonra göreceğiz. Bugünün bize çok şey anlatacağını söyleyebilirim." dedi.

Toyota'nın yarı zamanlı WRC pilotu Ogier, Hyundai'den Esapekka Lappi'yi 3.9 sn ile geride bırakmayı başardı. Fransız pilotun çabası Tanak'ı devirmeye çok yaklaştı ancak Ogier, bitiş çizgisini 0.1 sn geride geçti.

Ogier, bu hafta sonundaki mücadeleyle ilgili düşünceleri sorulduğunda şunları söyledi: "Bu hafta sonu bana yardım edecek Kenyalı tanrılara ihtiyacım var. Şansa ihtiyacım olacak."

Şampiyona lideri ve geçen yılın Safari Rallisi galibi Kalle Rovanpera, en zorlu elemelerden birisini geride bıraktı. Finli sürücü, Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'i 0.3 sn farkla geride bıraktı ve zorlu mücadeleyi kazandı. Rovanpera'nın zamanı, etap galibi Tanak'ın yaklaşık 2.4 sn gerisinde kalsa da genel klasmanda üçüncü olmak için yeterli oldu.

Rovanpera, "Geçen yılla aynı şeyi yapmaya çalışacağız. Sadece istikrarlı olmamız ve iyi bir tempo tutturmamız gerekiyor." dedi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Geçen yıl aynı etapta neredeyse yuvarlanmasına atıfta bulunan Rovanpera, "En azından başlangıç daha iyiydi." diye ekledi.

Neuville, Cuma günkü etaplara Evans'ın 0.6 sn önünde dördüncü sıradan başlarken, Safari'ye ilk kez katılan Lappi'nin çabası altıncılığı getirdi.

Takamoto Katsuta, dünkü Shakedown sürüşünde yuvarlanmaktan kurtulduktan sonra, onarılmış Toyota GR Yaris'iyle Hyundai sürücüsü Dani Sordo'yu geride bırakarak yedinci sıraya yükseldi. Sordo, hatalı kalkış nedeniyle 10 saniye ceza aldı ve 16. sıraya geriledi.

İlk 10'u M-Sport'tan Pierre-Louis Loubet, Oliver Solberg ve -WRC2 lideri- Jourdan Serderidis tamamladı.

Ralli Cuma günü Nairobi'nin kuzeyindeki şehir Naivasha'ya doğru yola çıkacak ve ekipler burada altı çakıl etaba katılacak.

Sürücüler, Cumartesi günü çok daha zorlu yol bölümleriyle mücadele etmeden önce bu etapların rallinin en pürüzsüz etapları olmasını bekliyor.