WRC Safari Rallisi: Rovanpera liderliğini korurken Hyundai daha faza sorun yaşadı

Cuma ve cumartesi günleri önemli bir fark elde ettikten sonra Toyota'dan Rovanpera ölçülü bir yaklaşım sergileyerek üç etabı takım arkadaşı Takamoto Katsuta'nın 1:53.5 saniye önünde genel klasman liderliğiyle tamamlarken, M-Sport-Ford'dan Adrien Fourmaux üçüncü oldu [+2:57.4 saniye].

Evans, en hızlı sürücüye yedi puanın verildiği pazar klasmanında Tanak'ın 0.3 saniye arkasında yer alırken genel klasmandaki dördüncü sıradaki yerini korudu [+4:51.1 saniye].

Neuville beşinci sıradaki yerini korudu. Ancak bir kayaya çarparak arka süspansiyonuna zarar vermesi onu pazar klasmanı liderliğinden Tanak'ın 12.3 saniye gerisinde üçüncü sıraya düşürdü.

Hyundai, Neuville, Tanak ve Lappi günün ilk etabında çok ihtiyaç duyulan şampiyona puanlarını geri almak için atağa geçerken 'Süper Pazar' stratejisini oldukça net bir şekilde ortaya koydu.

Yakıt sistemindeki bir sorunun cumartesi günü podyuma çıkmasına mal olmasının ardından ateşlenen Neuville, rallinin belki de bugüne kadarki en zorlu etabında tedbiri elden bırakmadı.

Belçikalı'nın maksimum atak stratejisi, 8.33 km'lik son derece kayalık Malewa etabında en hızlı zamanı elde etmesiyle stratejisi.

Neuville, "Bir noktada arkayı kaybettim ve lastik patladı sandım ama patlamamıştı, ben de devam ettim. Orası çok zordu. Burada birkaç puan almak önemli, temiz bir şekilde atlatmak önemli." dedi.

Tanak, Neuville'i 4.7 saniye farkla takip etse de, bu zorlu koşullarda "zorlamak doğal gelmedi" dedi. Lappi en hızlı üçüncü isim oldu ancak Safari'deki şanssızlığı bir kez daha ortaya çıktı ve etabı sağ arka lastiği janttan çıkarak tamamladı. Lappi ve Tanak sadece bir yedek lastik ile sabah etaplarına çıktılar.

Genel klasmanda dördüncü sırada yer alan Evans, koşulları mükemmel bir şekilde değerlendirdiğini düşünüyordu ancak finişe 10.7 sanieye geride ulaştıktan sonra Hyundai'nin temposu karşısında şaşırdı.

Evans, "Daha iyi olduğunu düşünüyordum ama belli ki çocuklar araçları ya da lastikleri umursamıyor." dedi.

Evans'ın endişeleri, takım arkadaşı Katsuta'nın etabı sol ön lastiğinin patlamasıyla bitirmesiyle daha da arttı.

Katsuta, "Piyango gibi bir etaptı, dürüst olmak gerekirse oldukça aptalcaydı. Kayalar sürekli hareket ediyor ve nerede olduklarını bilmek imkansız." dedi. Katsuta'nın üçüncü sıradaki Fourmaux ile arasındaki fark 56.3 saniyeye düştü.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Fourmaux ve ralli lideri Rovanpera etap boyunca temkinli bir yaklaşımı tercih ederek cumartesi günü süspansiyon arızasından sonra geri dönen M-Sport sürücüsü Gregoire Munster'in arkasında altıncı ve yedinci en hızlı zamanları elde ettiler.

15. Etap [Oserian, 18.33km] ekiplere çok daha pürüzsüz bir yol yüzeyi sundu.

Evans, sol virajda yaşadığı çılgınca bir ana rağmen etabı kazanmayı başardı ve 'Süper Pazar' puan klasmanında üçüncü sıraya yükseldi.

Toyota sürücüsü Tanak'tan 3.2 saniye daha hızlıydı ve Neuville 5.5 saniye geride üçüncü sırada pazar günü atağını devam ettirdi.

Katsuta, Fourmaux, Rovanpera, Lappi ve Munster ile birlikte etabın ilk sekizini tamamladı.

Sabah bölümünün son etabı, üç sürücünün de sorun yaşamasıyla Hyundai için daha fazla dramaya sahne oldu. İlk olarak, Lappi haftanın ikinci şanzıman sorununu yaşadı ve Fin sürücünün çok yavaş şekilde bitişe gelmesine neden oldu.

Ardından Tanak, daha önceki isimler tarafından yola sürüklenen kayalardan kaçınmaya çalışırken etapta spin atarak zaman kaybetti. Estonyalı, etabı zaman kaybetmede geçen Evans'n 2.6 saniye gerisinde kaldı.

Neuville o kadar şanslı değildi çünkü sağ arka tarafıyla büyük bir kayaya çarptı ve bu da süspansiyonunu kırdı. Neyse ki servise geri dönmeden önce aracı finişe kadar aracını getirebildi.

Katsuta, Fourmaux, Rovanpera ve Munster etabı tamamlamak için tehlikelerden kaçınmayı başardı.

WRC2'de Gus Greensmith ölçülü bir sürüş sergileyerek sınıf liderliğini genel klasman altıncılığı ile birlikte sürdürdü. Mide rahatsızlığıyla mücadele eden İngiliz sürücü, yedinci sıradaki Oliver Solberg'in 1:54.4 saniye önünde yer aldı.

Ekipler, sabah etaplarını bu öğleden sonra tekrar geçerek zorlu Safari Rallisi'ni noktalayacak