WRC Safari Rallisi: Rovanpera hatasız sürüşle kazandı, Toyota 1-2 yaptı

İki kez dünya şampiyonu olan Rovanpera ve co-pilot Jonne Halttunen, Toyota takım arkadaşı Takamoto Katsuta'nın 1:37.8 saniye önünde yarı zamanlı geçirdiği sezonun ikinci yarışında ilk zaferini elde etti. M-Sport'tan Adrien Fourmaux 2:25.1 saniye geride üçüncü olarak kariyerinin ikinci WRC podyumunu elde etti.

Rovanpera, WRC takvimindeki en zorlu etaplar olarak bilinen Kenya'nın 19 etabında hızlı ve hatasızdı. Kenya'nın 2022 galibi, zorlu toprak koşullarını mükemmel bir şekilde değerlendirdi ve ralliyi büyük bir zaman kaybı yaşamadan tamamlayan tek Rally1 pilotu olarak bitirdi.

Fin sürücünün zaferi, Rovanpera'nın altı etabın tamamını kazanarak 56.9 saniyelik bir fark açtığı mükemmel bir cuma günü ile hazırlandı. Rakiplerinin her birinin kazalar, patlak lastikler veya mekanik sorunlarla mücadele ettiği kaotik bir cumartesi gününün ardından avantajı iki dakikanın üzerine çıkarmıştı.

Cumartesi günkü çabalarıyla 18 puan toplayan Rovanpera, bu sayede pazar günkü altı etabı da geçerek son zamanların en kurak Safari Rallilerinden birinde kariyerinin 12. WRC zaferini elde etti. Bu başarı Toyota'nın bu sezonki ilk galibiyeti oldu.

Rovanpera gibi Katsuta da Kenya yollarının yıpratıcı doğasını bilerek temkinli bir yaklaşım benimsedi. Japon sürücü cuma gününü üçüncü sırada tamamladıktan sonra cumartesi sabahı zorlu Sleeping Warrior etabında sağ ön ve arka lastikleri patlayarak lider ile olan zaman farkının artmasına engel olamadı.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Bununla birlikte, rakipleri Thierry Neuville ve Elfyn Evans'ın yaşadığı sorunlar, pazar günkü 14. etapta bir lastik patlaması yaşamasına rağmen finişte kalacağı ikinci sıraya tırmandığı anlamına geliyordu. Bu sonuç, 2021 yılında Kenya'da elde ettiği kariyerinin en iyi WRC derecesiyle birlikte ikinciliği aldı.

M-Sport'tan Fourmaux da akıllı ve sorunsuz bir sürüş ile İsveç'te kaydettiği en iyi WRC sonucunu tekrarladı. Fransız sürücü, rakiplerinin sorun yaşamasına rağmen etkileyici bir performans sergiledi ve tek sorun 14. etapta sol ön lastiğinin patlaması oldu. Arka arkaya aldığı podyumlar ve pazar günü elde ettiği dördüncülükle şampiyonadaki üçüncülüğünü korudu.

Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Evans, Toyota GR Yaris'ini olaylı bir dört günün ardından dördüncü sırada [+4:20.2 saniye] tamamladı. Galli pilot, cumartesi günü kendisini dördüncülüğe iten ve 10 puan kazandıran dört lastik patlaması yaşamadan önce podyum mücadelesinin içindeydi. Evans, pazar günü çok zorladı ancak 'Süper Pazar' klasmanını ancak üçüncü bitirebildi ve Power Stage'de elde ettiği bir puana ek olarak beş bonus puan daha kazandı.

Hyundai'den Neuville, lastik patlamaları ve dayanıklılık sorunlarının etkilediği zorlu bir rallinin ardından beşinci oldu [+10:17.5 saniye]. Evans ve Katsuta lastik patlattıklarında ikinci sıraya tırmanmadan önce üçüncü etapta bir lastik patlaması onu geriye düşürdü. Belçikalı kısa süre sonra i20 N aracındaki yakıt sistemi sorunu nedeniyle 10 dakikadan fazla zaman kaybederek cumartesi gününün sonunda beşinci sıraya geriledi.

Neuville, 16. etapta bir kayaya çarparak sağ arka süspansiyonuna hasar vermesine rağmen pazar günü mücadele ederek 'Süper Pazar' klasmanında ikinci oldu ve cumartesi günü sonunda kazandığı sekiz puanın üzerine altı puan daha aldı. Power Stage galibiyeti, Evans ile arasındaki puan farkını altı puana çıkardı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Ott Tanak, genel klasmanda sekizinci olduğu [+21:02.0 saniye] sıkıntılı bir rallinin en önemli noktası olan pazar günü klasmanında zirveye çıkarak maksimum yedi puanı aldı. Estonyalı sürücü, cuma günkü altıncı etapta i20 N'sini bir kayaya çarparak bankete düşürünce ikincilikten düştü. Cumartesi günü i20 N ile sayısız sorunla mücadele eden Tanak, pazar gününün lideri olarak Kenya'yı şampiyonada dördüncüsü olarak geçti.

İsveçli kazanan Esapekka Lappi'nin kullandığı üçüncü Hyundai, dayanıklılık sorunlarının Kore markasını zor durumda bırakmasıyla genel klasmanda 12. oldu.

Fin pilot beşinci etapta şanzıman arızası yaşamadan önce ikinci sıradaydı. Lappi, cumartesi günü yeniden yarışa katıldığında da lastik patlakları nedeniyle zaman kaybetti ve iki kuşun aracına çarparak ön camını parçalamasının ardından yavaşlamıştı. Pazar günü ikinci bir şanzıman arızası daha yaşadı.

Cumartesi günü bir kayaya çarpmasının ardından sol arka süspansiyon arızası, Gregoire Munster'in ikinci M-Sport Ford Puma'da sağlam bir puan toplama şansını sona erdirdi. Munster olaydan önce altıncı sırada yer alıyordu.

WRC2'de Gus Greensmith mide rahatsızlığı geçirmesine rağmen etkileyici bir sürüş sergileyerek sezonun ilk kendi sınıf galibiiyetini kazandı. Toksport Skoda sürücüsü WRC2'deki rakibi Oliver Solberg'e 1:23.1 saniye fark atarak genel klasmanda altıncı oldu.

Solberg de hafta boyunca hastalıkla mücadele etti ancak zafer umutları cuma günü yaşadığı iki lastik patlamasıyla suya düştü. İsveçli pilot bu ayın sonunda Hırvatistan'da WRC2 sıralamasında lider durumda olacak.