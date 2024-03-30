WRC Safari Rallisi: Rovanpera farkı korurken Neuville tekrar sorun yaşadı

Son dünya şampiyonu Rovanpera, günün altı etabını Toyota'dan takım arkadaşı Takamoto Katsuta'ya 2:08.9 saniye fark atarak tamamlarken, M-Sport Ford'dan Adrien Fourmaux üçüncü oldu [+3:13.3 saniye].

Üçlü, yarın ralliyi tamamlamaları halinde 2024 için yeni puanlama sistemine göre sırasıyla 18-15-13 şampiyona puanı toplayacak.

Toyota'dan Elfyn Evans güne ikinci sırada başladı ancak sabah boyunca iki kez lastik patlatınca beşinci sıraya geriledi. Galli pilot, şampiyonluk yarışındaki rakibi Neuville'in yakı siteminde sorun yaşaması ve Hyundai'yi ikincilikten beşinciliğe düşürmesiyle dördüncülüğe tırmandı.

Evans günü dördüncü sırada [+5:35.6 saniye] tamamlayarak iki lastik patlaması daha yaşamasına rağmen geçici olarak 10 puan kazandı. Neuville aracını beşinci sırada [+11:48.6 saniye] tutarak geçici sekiz puan alırken, WRC2'nin en iyi ismi Gus Greensmith altıncı sırada [+15:02.0s] yer aldı.

Öğleden sonra geçilen ilk etapta [Soysambu, 29.32 km] tahmin edilen yağmur gelmedi ve araçların şnorkel sistemleri çok fazla çalışmak zorunda kalmadı. Etap kupkuruydu ancak tehlikeli çöl kumuyla doluydu.

Ancak toz, cuma günkü altıncı etapta kaza yaptıktan sonra cumartesi günü ralliye yeniden katılan Hyundai'den Ott Tanak için bir sorundu. Kırık bir yan cam, tozun içeriye girmesiyle kabindeki koşulları özellikle zorlaştırdı. Tanak ayrıca henüz anlaşılmamış başka bir sorunu olduğunu da açıkladı.

Takım arkadaşı Esapekka Lappi etabı en hızlı beşinci isim olarak tamamlarken, Hyundai'nin Safari Rallisi talihsizliği Neuville'in yavaşlamasıyla devam etti. Belçikalı sürücü, etapta iki kez durmasını gerektiren bir yakıt sistemi sorunuyla mücadele ediyor gibi görünüyordu. Neuville sonunda elektrik moduna geçerek etap sonuna ulaşırken, toplamda ikincilikten beşinciliğe kadar geriledi ve bu süreçte 2:38.7s kaybetti.

Hayal kırıklığına uğrayan Neuville, "Kesinlikle söyleyecek hiçbir şeyim yok." dedi.

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Araç üzerinde çalıştıktan sonra motoru çalıştırabildi ve bir sonraki etaba geçebildi.

Katsuta ise, takım arkadaşı Evans'ı 2.6 saniye farkla geçerek etabı kazandı ve Neuville'in yaşadığı dramın ardından genel klasmanda ikinci sıraya yükseldi. Rovanpera en hızlı üçüncü isim olsa da Fin sürücü en yakın rakibiyle olan farkı 2:20.2 saniyeye çıkardı.

Aynı şekilde M-Sport'tan Fourmaux da üçüncü olarak podyum konumuna gelirken, Fransız pilot ralliye olan mantıklı yaklaşımının sonucunu aldı.

Neuville'in motor sorunu 12. etapta [Elmenteita, 15.08km] da devam etti. Etaba tam güçle başlamış gibi görünüyordu. Ancak, aracı yeniden ateşlemenin bir yolunu bulmadan önce etapta durdu ve gücü azalmış olsa da etap sonuna ulaştı. Yedi dakikadan fazla geri düşmesine rağmen genel klasmanda beşinci sıradaki yerini korudu.

Etabı Tanak'ı bir saniye farkla geride bırakan Evans kazanırken, Evans bir önceki etapta kendisini engelleyen toz sorununu çözmüş oldu.

Evans'ın bugüne kadarki ilk etap galibiyeti GR Yaris'inin ön sol lastiğinin patlattığı etapta geldi. Fourmaux, Evans'tan 2.9 saniye daha yavaş üçüncü en hızlı zamanı kaydederek güçlü gösterisini genişletti.

Fourmaux, "Kendimi iyi hissediyorum. Ricky Bobby'nin oynadığı filmi biliyor musunuz, Talladega Nights? Salla ve pişir bebeğim." dedi.

Ralli lideri Rovanpera yine sorunsuz bir etap geçirdi. Fin pilot, Katsuta ile arasındaki büyük farkı göz önünde bulundurarak dikkatli bir yaklaşım benimseyebildi.

Günün son etabında [Sleeping Warrior, 36.08km] beklenen şiddetli yağmur yağmadı ancak bu durum sergilenen dramayı azaltmadı.

Lappi'nin şanssızlığı, i20 N'nin ön camını parçalayan ve onu yavaşlatan ayrı olaylarda iki kuşa çarptıktan sonra devam etti.

Lappi, "Gözlerimde sadece biraz cam var. Bir düzlükte büyük bir kuşa çarptık ve daha sonra ikinci bir kuşa çarptık. İki farklı yerde" dedi ve Tanak'ın geçmesine izin vermek için kenara çekti."

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Takım arkadaşı Neuville sorunlu i20 N ile finişe kadar biraz daha iyi bir performans sergileyerek 59.9 saniyelik bir gerileme yaşadı ancak toplamda beşinci sırada kalmayı başardı.

Bununla birlikte, şampiyona rakibi Evans da etabın sonuna doğru sol arka lastiğinin patlamasıyla cumartesi günü dördüncü kez lastik patlatmış oldu.

Etaptaki tek lastik sorunu bu değildi, üçüncü sıradaki Fourmaux rallide ilk kez lastik patlatmış oldu ama neyse ki sadece 39.7 saniyelik bir zaman kaybına neden oldu.

Fourmaux, "Başlangıçtan bu yana ilk sorunumuz, yani istatistiksel olarak sorun yok. Yarış çizgisi beni dışarı itiyordu ve bir kaya vardı. Bir noktada lastik patladı." dedi.

Tanak etabı Katsuta'nın önünde 10.0 saniye farkla kazanırken, hibrit gücü olmayan Rovanpera en hızlı üçüncü isim oldu.

Ekipler pazar günü altı etap daha geçerek bu yılki Safari Rallisi'ni tamamlayacaklar.