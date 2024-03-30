WRC Safari Rallisi: Rovanpera farkı açtı, Evans ve Katsuta lastik patlattı

Toyota'dan Rovanpera, zorlu ve olaylarla dolu cumartesi sabahı etaplarında temiz bir sabah bölümü çıkararak, dördüncü sıradan ikinci sıraya sıçrayan Hyundai'den Neuville'in 1:27.9 saniye önünde günün ilk yarısını tamamladı.

Neuville, Evans ve Katsuta'nın iki kez lastik patlatarak zaman kaybettikleri kaotik bir etaptan avantaj sağladı. Katsuta sabah bölümünü, güne başladığı üçüncü sırada, liderin 2:22.9 saniye gerisinde tamamladı. Evans yaşadığı lastik sorunlarının ardından ikincilikten beşinciliğe düştü [+3:43.8 saniye].

M-Sport'tan Adrien Fourmaux dördüncü sıraya yükselirken [+2:50.6 saniye], WRC2 sınıfının lideri Gus Greensmith, M-Sport'tan Gregoire Munster'in süspansiyonunun kırılmasıyla yarış dışı kalmasının ardından altıncı sıraya yükseldi [+11:47.3 saniye].

Cumartesi günü Soysambu [29.32km] etabında dramla başladı. Günün ilk etabı büyük ölçüde kuru olmasına rağmen, gece boyunca yağan yağmur nemli koşullar sağlama tehdidinde bulundu.

Cuma günü altıncı etapta geçirdiği kazanın ardından geri dönen Ott Tanak'ın yol bölümünde Hyundai i20 N ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ekipler etaba ulaşmadan önce aksiyon başladı. Estonyalı sürücü yol kenarında yaptığı onarımlar sırasında bir kaput pimini düzgün bir şekilde tutturamayınca, etabın ortasında kaputun sallanmasını gidermek için durmak zorunda kaldı ve bu da ona bir dakikadan fazla zaman kaybettirdi.

Tanak, "Çok yoğun bir yol bölümümüz vardı ve kaput pimi bizim hatamızdı. Sadece doğru şekilde oturmadığını fark ettik." dedi.

Tanak sorun yaşayan tek sürücü değildi. İkinci sıradaki Evans'ın sol arka lastiği patladı ve podyumdaki yerini kaybetti. Etabın 12.7km'sinde tamamlanan tekerlek değişimi Galli sürücüye 1:50 saniyeye mal oldu ve onu ikincilikten beşinciliğe düşürdü.

Munster, M-Sport sürücüsünün Ford Puma'sının arka süspansiyonunun kırılmasıyla sorun yaşayan isimler listesine katıldı. Munster ve yardımcı sürücü Louis Louka etap sonuna ulaştıktan sonra onarım girişiminde bulundular. Ancak günü noktalamak zorunda kaldılar.

Rovanpera'nın art arda altı etap kazanma serisi, ralli liderinin liderliğini korumak için dikkatli bir yaklaşımı tercih etmesiyle günün ilk etabında sona erdi.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Japon sürücünün gözüne kaçan tozla mücadele etmesine rağmen etabı Katsuta kazandı. Katsuta, cuma günü vites kutusu arızasından sonra ralliye yeniden katılan Lappi'den 0.2s daha hızlıydı.

Katsuta, "Gözlerimle ilgili daha büyük bir sorunum var. Bu çöl kumundan gerçekten nefret ediyorum. Gözlerimi açamıyorum. Kör şekilde sürüyorum! Kolay değil," dedi.

Evans'ın lastiğinin patlamasının ardından üçüncülüğü devralan Neuville, dokuzuncu etapta [Elmenteita, 15.08 km] ikinci sıradaki Katsuta'yı alt etmeye odaklandı.

Belçikalı pilot ikinci etap galibiyetini alarak Katsuta ile arasındaki farkı 4.8 saniyeye indirdi. Ancak Neuville, etap öncesinde yolun yer yer değiştirilmiş olduğunu görmekten memnun değildi.

Neuville, "İyi bir koşuydu ama bize yolun keşiften sonra değiştirilmeyeceği söylenmişti. Büyük bir an yaşadık. Yolun ortasına büyük taşlar koymuşlar." dedi.

Neuville, ralli organizatörlerini de hedef alan Lappi'nin 5.2 saniye önünde etap galibiyetini aldı.

Lappi, "Organizatörler iyi bir iş çıkarmıyorlar. Bize hiçbir şeyin değişmeyeceğine dair söz verdiler. Ancak keşiften sonra bazı kesmeleri değiştirdiler ki bu gerçekten kötü." dedi.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Rovanpera temkinli yaklaşımını sürdürerek Katsuta ve Fourmaux'nun önünde üçüncü en hızlı zamanı elde etti. Tanak, etabı interkomu olmadan tamamlamasına rağmen en hızlı altıncı isim oldu ve dikkatli davranmayı tercih eden Evans'tan 1.2 saniye daha hızlıydı.

Sürücüler sabah bölümünün son etabından [Sleeping Warrior, 36.06km] korkuyorlardı ve korkuları gerçek oldu. Etap kaygan çamur, durgun su ve lastikleri parçalayan kayalardan oluşan bölümler içeriyordu.

Kayalık bölümler Katsuta, Evans ve Lappi'nin lastiklerinin patlamasına neden oldu. Lappi, başlangıçta yola fırlayan bir zebraya çarptığı olaylı etabın sonuna doğru sağ arka lastiğini patlatan ilk isim oldu.

Katsuta büyük bir kayaya çarparak sağ ön ve arka lastiğinin patlaması kendisine 1:24.6s'ye mal oldu. Ancak genel klasmanda üçüncü sıradaki yerini korumayı başardı.

Takım arkadaşı Evans, 51.9 saniye kaybetmesine neden olan sağ arka taraftaki ikinci lastik patlağından etkilendi. Galli pilot, servis alanına dönmek için delinen lastiğini sekizinci etaptaki patlak lastikle değiştirmek zorunda kaldı.

Takım arkadaşları sorun yaşarken, Rovanpera etabın başında hibrit gücü olmayan Neuville'e 24.8 saniye farkla etabı kazanarak tüm kaostan kaçmayı başardı. Genel klasmanda ikinci sıraya yükselen Neuville, etap sonunda aracındaki bir şeyi büktüğünü de açıkladı.

Rovanpera, "Böyle durumlarda sadece temiz sürerek zaman kazanabilirsiniz. İnanılmaz derecede zorlu bir etaptı. Lastiklere dikkat ettiğimi ve mümkün olduğunca zorlamadığımı hissettim." dedi.

Ekipler, sabah geçtikleri etapları öğleden sonra bir kez daha geçecekler.