WRC Safari Rallisi: Ogier son güne lider girdi, Rovanpera ikinciliğini koruyor

Sekiz kez dünya şampiyonu Ogier, Cumartesi gününe 22.8 saniye önde başladı ve günün büyük kısmında bu güçlü formunu sürdürdü.

Ancak günün son etabını şiddetli yağmur vururken, Rovanpera harika bir performans ortaya koydu ve etabı 13 saniye farkla kazanmayı başardı.

Rovanpera, bu etapta Ogier'den tam 15 saniye alırken, bitime altı etap kala Ogier ile arasında artık 16.7 saniye var. Bu da pazar günü keyifli bir galibiyet savaşı olacağı anlamına gelebilir.

Toyota'dan Elfyn Evans, 13. etaptaki zorlu ıslak koşullarda takım arkadaşı Takamoto Katsuta'yı geride bırakarak günü üçüncü sırada noktaladı.

Katsuta'nın ilk dördü tamamlamasıyla Toyota, ralliyi domine etmeyi sürdürüyor.

Hyundai sürücüsü Dani Sordo, takım arkadaşı Esapekka Lappi'nin 11. etapta mekanik bir sorunla yarış dışı kalmasının ardından beşinci sırada (+3m52.3s) yer alıyor.

M-Sport'tan Ott Tanak ve Pierre-Louis Loubet altıncı ve yedinci sırada yer alırken, Thierry Neuville de WRC2 lideri Kajetan Kajetanowicz'in arkasında dokuzuncu sıraya yükseldi.

Etap sonuçları:

8. etap: S. Ogier

9. etap: K. Rovanperä

10. etap: K. Rovanperä



11. etap: S. Ogier



12. etap: T. Katsuta

13. etap: K. Rovanperä



Safari Rallisi - 13. etap sonucu:

Poz. Pilot Marka Zaman/Fark 1 S. Ogier Toyota 1h14'38"7 2 K. Rovanperä Toyota +16"7 3 E. Evans Toyota +2'23"3 4 T. Katsuta Toyota +2'40"0 5 D. Sordo Hyundai +3'52"3 6 O. Tänak M-Sport Ford +8'38"9 7 PL. Loubet M-Sport Ford +13'56"6 8 K. Kajetanowicz Skoda (WRC2) +19'53"1 9 T. Neuville Hyundai +24'06"2 10 O. Solberg Skoda (WRC2) +24'06"6

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Tomek Kaliński