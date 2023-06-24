Kayıt Ol
Önceki / Esapekka Lappi, Safari Rallisi'ne veda etti
WRC / Kenya Rallisi Yarış ayak raporu

WRC Safari Rallisi: Ogier son güne lider girdi, Rovanpera ikinciliğini koruyor

Dünya ralli şampiyonu Kalle Rovanpera, Cumartesi öğleden sonra yağan şiddetli yağmur sonrası Sebastien Ogier ile arasındaki farkı yarı yarıya azalttı.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Sekiz kez dünya şampiyonu Ogier, Cumartesi gününe 22.8 saniye önde başladı ve günün büyük kısmında bu güçlü formunu sürdürdü.

Ancak günün son etabını şiddetli yağmur vururken, Rovanpera harika bir performans ortaya koydu ve etabı 13 saniye farkla kazanmayı başardı.

Rovanpera, bu etapta Ogier'den tam 15 saniye alırken, bitime altı etap kala Ogier ile arasında artık 16.7 saniye var. Bu da pazar günü keyifli bir galibiyet savaşı olacağı anlamına gelebilir.

Toyota'dan Elfyn Evans, 13. etaptaki zorlu ıslak koşullarda takım arkadaşı Takamoto Katsuta'yı geride bırakarak günü üçüncü sırada noktaladı.

Katsuta'nın ilk dördü tamamlamasıyla Toyota, ralliyi domine etmeyi sürdürüyor.

Hyundai sürücüsü Dani Sordo, takım arkadaşı Esapekka Lappi'nin 11. etapta mekanik bir sorunla yarış dışı kalmasının ardından beşinci sırada (+3m52.3s) yer alıyor.

M-Sport'tan Ott Tanak ve Pierre-Louis Loubet altıncı ve yedinci sırada yer alırken, Thierry Neuville de WRC2 lideri Kajetan Kajetanowicz'in arkasında dokuzuncu sıraya yükseldi.

Etap sonuçları:

8. etap: France S. Ogier

9. etap: Finland K. Rovanperä

10. etap: Finland K. Rovanperä

11. etap: France S. Ogier

12. etap: Japan T. Katsuta

13. etap: Finland K. Rovanperä

Kenya Safari Rallisi - 13. etap sonucu:

Poz. Pilot Marka Zaman/Fark
1 France S. Ogier Toyota 1h14'38"7
2 Finland K. Rovanperä Toyota +16"7
3 United Kingdom E. Evans Toyota +2'23"3
4 Japan T. Katsuta Toyota +2'40"0
5 Spain D. Sordo Hyundai +3'52"3
6 Estonia O. Tänak M-Sport Ford +8'38"9
7 France PL. Loubet M-Sport Ford +13'56"6
8 Poland K. Kajetanowicz Skoda (WRC2) +19'53"1
9 Belgium T. Neuville Hyundai +24'06"2
10 Sweden O. Solberg Skoda (WRC2) +24'06"6
Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Tomek Kaliński

paylaşım
yorumlar

Esapekka Lappi, Safari Rallisi'ne veda etti
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!

Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!

MotoGP
Hollanda GP

Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi! Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!

Fittipaldi: "Verstappen şampiyonluk rekorunu kırabilir"

Fittipaldi: "Verstappen şampiyonluk rekorunu kırabilir"

Formula 1
Kanada GP

Fittipaldi: "Verstappen şampiyonluk rekorunu kırabilir" Fittipaldi: "Verstappen şampiyonluk rekorunu kırabilir"

WRC Safari Rallisi: Ogier liderliğini koruyor, Neuville yarış dışı kaldı

WRC Safari Rallisi: Ogier liderliğini koruyor, Neuville yarış dışı kaldı

WRC
Kenya Rallisi

WRC Safari Rallisi: Ogier liderliğini koruyor, Neuville yarış dışı kaldı WRC Safari Rallisi: Ogier liderliğini koruyor, Neuville yarış dışı kaldı

Son Haberler

Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!

Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!

MGP MotoGP
Hollanda GP

Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi! Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!

Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"

Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"

F1 Formula 1
Kanada GP

Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim" Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"

Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"

Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"

F1 Formula 1

Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika" Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"

Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti

Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti

MGP MotoGP
Hollanda GP

Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol