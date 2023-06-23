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WRC / Kenya Rallisi Yarış ayak raporu

WRC Safari Rallisi: Ogier liderliğini koruyor, Neuville yarış dışı kaldı

Sebastien Ogier, cuma öğleden sonra yapılan etapların ardından liderliğini korurken, Thierry Neuville ralliye veda etti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, sabahki etapların ardından 2.5 saniye farkla liderdi. Öğleden sonra yapılan ilk etapta Kalle Rovanpera'ya karşı 15 saniye kazanan Ogier, farkı 17.8 saniyeye kadar çıkardı.

Fransız sürücü, altıncı etapta avantajını 20.4 saniyeye çıkarırken, günün son etabında da harika performansını sürdürdü ve cumartesi gününe 22.8 saniye farkla ilk sırada girdi.

Rovanpera ikinci sıradaki yerini korurken, üçüncülük Toyota'nın diğer yıldızı Elfyn Evans'ta yer alıyor.

Öğleden sonra seansının ana konusu süspansiyon arızası yaşayan Neuville'in ralliye veda galibiyet umutlarına veda etmesiydi.

Bu sonuçla ilk üç sıra Toyota sürücülerine geçmiş olurken, en iyi Hyundai sürücüsü Esapekka Lappi oldu. Finlandiyalı sürücü, lastik patlatmasına rağmen ralliyi 54 saniye geri dördüncü sırada götürüyor.

Toyota'dan Takamoto Katsuta beşinci sırada yer alırken, Dani Sordo altıncı sırada yer alıyor.

M-Sport'un Ott Tanak, Pierre-Louis Loubet'nin lastik sorunlarının ardından yedinci sıraya yükselirken, takım arkadaşı da sekizinci sırada yer alıyor.

WRC2'de liderlik Gregoire Munster'de.

Etap sonuçları:

2. etap: France S. Ogier

3. etap: Finland E. Lappi

4. etap: Finland K. Rovanperä

5. etap: France S. Ogier

6. etap: France S. Ogier

7. etap: France S. Ogier

Kenya Safari Rallisi: Yedinci etap sonrası klasman

  Pilot Takım Zaman/Fark
1 France S. Ogier Toyota 1h14'38"7
2 Finland K. Rovanperä Toyota +22"8
3 United Kingdom E. Evans Toyota +43"5
4 Finland E. Lappi Hyundai +54"0
5 Japan T. Katsuta Toyota +1'19"4
6 Spain D. Sordo Hyundai +1'28"4
7 Estonia O. Tänak M-Sport Ford +3'03"3
8 France P. Loubet M-Sport Ford +7'04"9
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

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