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WRC Kenya Rallisi

WRC Safari Rallisi: Neuville, ralliye lider başladı

Dünya Ralli Şampiyonası lideri Thierry Neuville, Hyundai takım arkadaşı Ott Tanak'ı açılış etabında geride bırakarak 2024 Kenya Rallisi'ne lider olarak başladı.

Tom Howard
Tom Howard
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Red Bull Content Pool

WRC takvimindeki en zorlu etkinlik, Kenya'nın başkenti Nairobi'nin merkezindeki 4.84km'lik geleneksel Kasarani yan yana süper özel etabı ile başladı. Neuville, Tanak'a 0.1 saniye farkla geçerek birinci oldu.

Neuville, eleme etabında Toyota'dan şampiyonluk yarışındaki rakibi Elfyn Evans ile karşılaştı ve ondan 1.7 sn daha hızlı bir derece elde etti.

Neuville, "Zorlu bir etkinlik olacak. Bu sefer herhangi bir teknik sorun ya da hata yaşamadan geçmemiz için dua ediyoruz. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum ve arabada kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden bir ralliye böyle başlamak her zaman iyidir." dedi.

Hyundai, birkaç su sıçrama bölümlerinin olduğu etabı şnorkel cihazı olmadan geçmeyi tercih ederken, Toyota ve M-Sport Ford yeni tasarladıkları emme sistemlerini takmayı tercih etti. Bu ralliye özel, şnorkel cihazlarının kullanımına izin verildi.

İnsan yapımı su sıçrama bölümleri dışında koşullar büyük ölçüde kuru olduğu için cihazlar ciddi bir şekilde test edilmedi.

Neuville'in zamanı, M-Sport'tan Adrien Fourmaux'yu 2.1s farkla yenen Tanak'tan 0.1s daha hızlıydı.

Tanak "Aklımdaki ilk şey çok fazla sorun yaşamadan geçmek. Elbette, zaman zaman stres olacak ve hava koşullarıyla birlikte şansa da ihtiyacımız var." dedi.

İki kez dünya şampiyonu olan Kalle Rovanpera, en iyi dereceyi yapan Toyota sürücüsü olarak Neuville'in 0.8s gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Yarı zamanlı sezonunda ikinci rallisine çıkan Finli, etaba giren ikinci Rally1 aracıydı ve sonuç olarak her geçişte yol temizlendiği için zamanının iyileşmesini bekliyordu. Rovanpera kendi etabında M-Sport'tan Gregoire Munster'ı rahatça geçti.

Gus Greensmith, Jonas Andersson, Toksport WRT Skoda Fabia RS Rally2

Gus Greensmith, Jonas Andersson, Toksport WRT Skoda Fabia RS Rally2

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Rovanpera, "Tüm hayranları burada görmek çok güzel. Çok kaygandı ve küçük araçlardan sonra hiç çizgi yoktu. Bu ralli zaten ilk etapta kazanılmıyor. Zorlu bir hafta olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Rovanpera'nın takım arkadaşı Takamoto Katsuta, Hyundai'den Esapekka Lappi'yi 0.6s farkla geçerek genel klasmanda dördüncü olurken, Evans da Lappi'nin ardından altıncı sırada yer aldı. Fourmaux etabı Neuville'in 2.2s gerisinde yedinci sırada tamamladı.

Gus Greensmith Rally2 yarışçıları arasında en hızlı olanıydı. 2024 sezonuna yeni başlayan İngiliz sürücü, Oliver Solberg'den 2.4s daha hızlıydı.

Greensmith, organizatörlerin sıralamayı geç değiştirmesinin ardından daha temiz bir yol avantajına sahipti, bu da Rally1 araçlarının ardından koşması anlamına geliyordu. Solberg, etaba ilk giren sürücülerden biri olarak zamanını kaydetti.

En iyi Rally1 ve Rally2 sürücüleri, yerel sürücü Samman Singh Vohra'nın Skoda Fabia'sını yuvarlamasının ardından etaba başlamakta gecikti.

Ekipler Cuma günü altı etapta yarışmak üzere Nairobi'den Naivasha Gölü'ne doğru kuzeybatıya yönelecek.

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