WRC, rallileri renklendirmek için yeni puan sistemine geçiyor

Yeni puan sistemiyle WRC rallilerin son günlerindeki aksiyona ekstra bir heyecan katmak istiyor. Yarışların pazar günleri verilecek ekstra puanlarla bu heyecanın sağlanacağı anlaşılıyor.

Bu değişiklik FIA tarafından Dünya Motor Sporları Konseyi'nin son toplantısında onaylandı. Salı günü rallinin geleceğine yön verecek yeni bir çalışma grubunun oluşturulduğu duyurulmuştu.

Yeni puan sisteminin tüm detayları FIA tarafından daha sonra açıklanacak.

Mevcut puan sisteminde, bir WRC yarışında bir ekibin ralliyi kazanması ve Power Stage etabında en hızlı zamanı elde etmesi durumunda en fazla 30 puan kazanabiliyor.

FIA'dan yapılan açıklamada, "Üreticiler, Pilotlar ve Co-Pilotlar için şampiyona puanlarının verilmesine ilişkin yeni formatın ilkeleri, özellikle Pazar günü heyecanı ve rekabet gücünü artırmak amacıyla onaylanmıştır."

"Günlük puanların ayrıntıları ve dengesi Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından daha sonraki bir tarihte açıklanacaktır." denildi.

Photo by: Toyota Racing Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

WRC rallilerinin pazar günü formatının ele alınması hem FIA hem de WRC organizatörü için kilit bir hedef olarak ortaya konmuştur.

Son sezonlarda pilotlar pazar etaplarını zorlanmadan geçerek rallinin sonundaki Power Stage etabı için lastik saklıyorlardı. Bu etapta en hızlı ilk beş zaman için bonus puanlar verilirken ve etap birincisi beş puan kazanıyordu.

Yeni puan sisteminin uygulamaya konulması, WRC'nin cazibe eksikliği nedeniyle pilotlar, takımlar ve taraftarlar tarafından eleştirildiği bir sezonun sonunda geldi.

WRC pilotları özellikle değişim ihtiyacı konusunda seslerini yükseltmişti. Bunun sonucunda şampiyonanın iyileştirilmesine yönelik bir dizi öneri bir araya getirildi.

Ayrıca Elfyn Evans'ın co-pilotu Scott Martin de WRC Komisyonu'na katılarak seride gelecekte yapılacak değişiklikler konusunda pilotların söz sahibi olmasını sağladı.

FIA ayrıca 2025 ve 2026 yıllarında Üreticiler Şampiyonasına puan almak üzere katılan Rally1 araçları için sezon başına dokuz yerine en fazla üç yeni hibrid üniteye izin verilmesine karar verdi.

Photo by: Red Bull Content Pool Andreas Mikkelsen, Torstein Eriksen, Toksport WRT 3 Skoda Fabia Evo Rally2

Şampiyonanın tanıtımını geliştirmek için Rally1 ekipleri test etaplarının en az iki geçişini tamamlayacak, üçüncü geçiş ise WRC organizatörü tarafından belirlenen bir medya veya VIP yolcu sürüşü için mevcut olacak ve şampiyonaya daha fazla tanıtım fırsatı sunacak.

Ekiplerden gelen geri bildirimlere dayanarak, Rally2 ekiplerinin artık yol notu araçlarını kullanmalarına izin verilecek ve Rally1 sürücüleri ile uyuşmazlıkları önlemek için cuma günü farklı bir start sırası uygulanacak.

Etkinlik formatındaki değişikliğin yanı sıra FIA, Koreli lastik firması Hankook'un 2025 yılından itibaren WRC'nin lastiği tedarikçisi olacağını da duyurdu. Hankook, WRC'nin lastik tedarikçisi olarak Pirelli'nin yerini alacak.