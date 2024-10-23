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WRC Orta Avrupa Rallisi

WRC, puan sistemini yeniden değiştirmeye hazırlanıyor

FIA, önümüzdeki yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nın puan sistemini iyileştirecek.

Ezel Tan
Güncel:
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Bu yılki yeni puan sistemi çok karmaşık görünüyor ve genel yarış zaferinin değerini düşürüyor.

2024'te puanlar Cumartesi ve Pazar günlerine bölünmüştü.  Buna göre Cumartesi günü sonunda ilk 10'a 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1'lik puanlar veriliyor.

Buna ek olarak Pazar günleri, rallinin sonundaki Güç Etabında en hızlı zamanı yapan beş isme 5-4-3-2-1 şeklinde puan veriliyor. Pazar günkü sonuca göre de [7-6-5-4-3-2-1] puan veriliyor.

Yeni sistem Pazar gününün aksiyonunu arttırmak üzere tasarlanmış ve heyecan yaratma konusunda oldukça etkili olmuş olsa da, takımlar ve sürücüler çok memnun değil.

Öfke, bir ralli galibinin hafta sonundan en fazla puanı almadan kolayca ayrılabileceği gerçeğinden kaynaklanıyor gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Orta Avrupa Rallisi'ni ikinci sırada tamamlayan Elfyn Evans'ın yarış galibi Ott Tanak'tan iki puan daha fazla alması tarihte bir ilkti.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Daha önce bildirildiği üzere FIA, gelecek yıl için sistemde iyileştirmeler yapmak üzere dört yeni teklifi değerlendiriyor.

Autosport, ralli galibinin daha fazla ödüllendirilmesini sağlama konusunda önemli planlar olduğunu öğrendi.

FIA'dan yapılan açıklamada, “Farklı seçeneklerimiz var, tüm sezon boyunca bunun hakkında konuştuk. Her iki haftada bir toplanan sportif çalışma gruplarımız var ve masada sürücü temsilcisi Scott [Martin], üreticiler ve WRC Organizatöründen gelen farklı seçenekler var.

"Sonunda bir sonraki komisyona sunulmak üzere aşağı yukarı herkesin hemfikir olduğu bir seçeneğimiz olduğunu düşünüyoruz."

“Dünya Motor Sporları Konseyi'nde oylamaya sunulacak ve belki de gelecek yıl için yeni bir puan sistemine sahip olacağız." denildi.

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