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WRC Portekiz: Zorlu cuma etaplarının ardından lider Evans

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, Portekiz Rallisi'nde oldukça zorlayıcı geçen cuma günkü etapların ardından Kalle Rovanpera'nın önünde ilk sırada yer aldı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
WRC Portekiz: Zorlu cuma etaplarının ardından lider Evans
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Evans, birçok rakibinin lastik patlaması, teknik sorunlar ve kazalar yaşadığı günden sorunsuz bir şekilde lider ayrılmayı başardı.

İrlandalı sürücü 4 etap galibiyeti kazanırken, günün sonunda en yakın rakibi Kalle Rovanpera'nın 13.6, 3. sıradaki Hyundai'den Dani Sordo'nun 44.4 sn önünde en hızlı isimdi.

Evans güne iki etap galibiyeti ile başlamıştı ancak ardından liderliği M-Sport'tan Sebastien Loeb'e kaptırdı. Loeb, 4. etap liderliği ile 0.5 sn farkla ilk sıraya çıkmıştı.

Ancak Loeb'ün bu sezonki 2. galibiyet umutları, öğleden sonraki ilk etapta yaptığı ender hatalardan birisiyle sona erdi.

Sol yönlü bir virajda hata yapan Loeb, sağdaki duvara vurdu ve sağ arka süspansiyonuna hasar vererek günü erken noktaladı.

Evans bu kazanın ardından yeniden liderliğe yükseldi ancak Rovanpera takipteydi. Rovanpera, yola ilk çıkan isim olma dezavantajına sahip olsa da zorlu koşullarda oldukça güçlüydü ve 7 ile 8. etaplarda farkı kapatmayı başardı.

Rovanpera, Loeb'ün kazasının ardından 4. sıraya çıkmıştı ancak ardından 3. sıradaki Sebastien Ogier de 6 ve 7. etaplarda 2 defa lastik patlatarak günü erken kapatması onun bir sıra kazanmasını sağladı. Ogier ilk patlamanın ardından lastiğini değiştirdi ancak aracında ikinci yedek lastik yoktu ve ikinci patlama Ogier'e pahalıya mal oldu. Ogier, Cumartesi günü mücadeleye geri dönecek.

Neuville ralliyi akıllıca bir sürüşle 2. sırada götürüyordu ancak 8. etap öncesindeki yol bölümünde Hyundai aracının ön tahrik mili kırıldı.

Sorun sol ön tarafını etkiledi. Neuville, tamir işleminin ardından yola devam edebildi ancak son iki etapta zaman kaybetti ve bunun sonucunda Evans'ın 1 dakika 46.4 saniye gerisinde yedinci sıraya düşürdü.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Neuville, sorun yaşayan tek Hyundai sürücüsü değildi. Ott Tanak da 6. ve 7. etaplarda birden fazla lastik patlattı ve şanzıman sorunu yaşadı. Estonyalı pilot 3 dakikadan fazla zaman kaybetti ve 5. sıradan 10. sıraya kadar geriledi.

Yaşanan sorunların ardından Rovanpera 2. sıraya yükselirken Sordo 3. sıraya çıktı. Sordo, bu sezonki ilk rallisine böylece temkinli ancak güçlü başlangıç yapmış oldu.

Toyota’dan Takamoto Katsuta, bugün lastik patlamadan uzak duran isimlerden birisiydi ve 6. etaptaki yarım spinine rağmen liderin 49.6 sn gerisinde 4. sırada yer alıyor.

M-Sport'tan Gus Greensmith, iki defa lastik patlatsa da günü 5. sırada tamamladı. Takım arkadaşı Pierre-Louis Loubet, bir ara 4. sıraya kadar yükselse de günü 6. sırada tamamladı. Loubet 8. etapta yüksek hızda yol dışına çıksa da devam etmeyi başardı.

Portekiz Rallisi cumartesi günü gerçekleştirilecek 7 etap ile devam edecek.

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