WRC Portekiz: Yağmur geldi, Rovanpera liderliğe yükseldi
Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, 2022 Portekiz Rallisi'nde yağmurun etkilediği cumartesi öğleden sonra etaplarının tamamlanmasıyla takım arkadaşı Elfyn Evans'ın önünde liderliğe yükseldi.
Şampiyonada lider durumda bulunan Rovanpera, Evans'ın 18.4 sn gerisindeydi ancak cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilen 4 etaptan ikisinde en hızlı isim olarak gün sonunda 5.7 sn farkla liderliğe yükselmeyi başardı.
Rovanpera güne lider Evans'ın 13.6 sn gerisine başlamıştı. Evans, sabahki 3 etaptan ikisinde en hızlı isim olarak farkı daha da arttırdı.
Ancak öğleden sonraki seanslarda ilk başta farkı yavaş yavaş kapatan Rovanpera, yağmurun gelmesinin ardından uçuşa geçti ve en hızlı derecelerle liderliğe yükseldi ve yarınki 5 etap öncesinde avantaj kazandı.
Takamoto Katsuta'nın günü 3. sırada tamamlamasıyla Toyota ilk üç sırada yer aldı. Dünkü etapları 3. sırada tamamlayan Hyundai sürücüsü Dani Sordo bugün 4. sıraya gerilemekten kurtulamadı ancak Katsuta ile arasında sadece 5.7 sn bulunuyor.
Thierry Neuville, güçlü bir öğleden sonra geçirerek 5. sıraya kadar yükseldi ve yeniden podyum mücadelesine dahil oldu.
M-Sport Ford sürücüleri Craig Breen ve Pierre Louis-Loubet günü 6. ve 7. sıralarda kapattılar.
Hyundai’den Ott Tanak ve M-Sport'tan Adrien Fourmaux; Gus Greensmith, Sebastien Ogier ve Sebastien Loeb.'ün ralli dışı kalmasının ardından WRC klasmanında son iki sırada yer aldılar.
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Toplam süre
|Fark
|Ara
|1
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|3:10'18.000
|2
| Elfyn Evans
Scott Martin
|3:10'22.000
|4.000
|4.000
|3
| Takamoto Katsuta
Aaron Johnston
|3:11'55.600
|1'37.600
|1'33.600
|4
| Dani Sordo
Candido Carrera
|3:12'10.200
|1'52.200
|14.600
|5
| Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|3:12'25.400
|2'07.400
|15.200
|6
| Craig Breen
Paul Nagle
|3:13'50.700
|3'32.700
|1'25.300
|7
| Pierre-Louis Loubet
Vincent Landais
|3:14'05.800
|3'47.800
|15.100
|8
| Ott Tanak
Martin Jarveoja
|3:14'39.500
|4'21.500
|33.700
|9
| Adrien Fourmaux
Alexandre Coria
|3:17'05.000
|6'47.000
|2'25.500
|10
| Teemu Suninen
Mikko Markkula
|3:20'27.400
|10'09.400
|3'22.400
|11
| Yohan Rossel
Valentin Sarreaud
|3:20'59.700
|10'41.700
|32.300
|12
| Kajetan Kajetanowicz
Maciek Szczepaniak
|3:23'17.900
|12'59.900
|2'18.200
|13
| Chris Ingram
Craig Drew
|3:26'31.300
|16'13.300
|3'13.400
|14
|Mikołaj Marczyk
Szymon Gospodarczyk
|3:27'53.000
|17'35.000
|1'21.700
|15
| Armindo Araujo
Luís Ramalho
|3:28'41.400
|18'23.400
|48.400
|16
|Ricardo Teodósio
José Teixeira
|3:28'52.700
|18'34.700
|11.300
|17
| Martin Prokop
Michal Ernst
|3:29'48.800
|19'30.800
|56.100
|18
| Benito Guerra
Sara Fernández
|3:29'48.900
|19'30.900
|0.100
|19
|Fabrizio Zaldivar
Carlos delBarrio
|3:31'39.700
|21'21.700
|1'50.800
|20
| Gus Greensmith
Jonas Andersson
|3:33'21.700
|23'03.700
|1'42.000
|21
|Sami Pajari
Enni Mälkönen
|3:33'57.500
|23'39.500
|35.800
|22
| José Pedro Fontes
Inês Ponte
|3:34'15.300
|23'57.300
|17.800
|23
|Lauri Joona
Mikael Korhonen
|3:40'00.300
|29'42.300
|5'45.000
|24
| Oliver Solberg
Elliott Edmondson
|3:42'30.800
|32'12.800
|2'30.500
|25
|Jan Solans
Rodrigo Sanjuan
|3:43'06.600
|32'48.600
|35.800
|26
|Jonathan Rieu
Jules Escartefigue
|3:45'20.600
|35'02.600
|2'14.000
|27
|Frédéric Rosati
Stéphane Prévot
|3:47'45.100
|37'27.100
|2'24.500
|28
| Laurent Battut
Eric Gressens
|3:50'00.600
|39'42.600
|2'15.500
|29
| Jean-Michel Raoux
Laurent Magat
|3:50'30.200
|40'12.200
|29.600
|30
|Anthony Fotia
Arnaud Dunand
|3:51'21.400
|41'03.400
|51.200
|31
|Pauric Duffy
Jeff Case
|3:53'05.600
|42'47.600
|1'44.200
|32
|Rakan Al-Rashed
Hugo Magalhaes
|3:53'13.700
|42'55.700
|8.100
|33
|Robert Virves
Aleks Lesk
|3:58'41.000
|48'23.000
|5'27.300
|34
| Kees Burger
Teemu Arminen
|3:59'53.200
|49'35.200
|1'12.200
|35
|Fabrizio Arengi
Massimiliano Bosi
|4:00'03.100
|49'45.100
|9.900
|36
|Miguel Díaz-Aboitiz
Jordi Hereu
|4:00'13.300
|49'55.300
|10.200
|37
|Paulo Caldeira
Ana Gonçalves
|4:02'56.500
|52'38.500
|2'43.200
|38
| Nikolay Gryazin
Konstantin Aleksandrov
|4:03'11.800
|52'53.800
|15.300
|39
|Francisco Teixeira
João Serôdio
|4:05'24.300
|55'06.300
|2'12.500
|40
| Jon Armstrong
Brian Hoy
|4:06'14.100
|55'56.100
|49.800
|41
|Emilio Fernández
Axel Coronado
|4:06'40.600
|56'22.600
|26.500
|42
|Eerik Pietarinen
Antti Linnaketo
|4:11'49.900
|1:01'31.900
|5'09.300
|43
|William Creighton
Liam Regan
|4:12'17.000
|1:01'59.000
|27.100
|44
|Kaetanen
Sofia Mouta
|4:13'02.900
|1:02'44.900
|45.900
|45
|Maxime Salin
David Salin
|4:15'23.200
|1:05'05.200
|2'20.300
|46
|Hélder Miranda
Hugo Pereira
|4:22'58.300
|1:12'40.300
|7'35.100
|47
|McRae Kimathi
Stuart Loudon
|4:24'08.100
|1:13'50.100
|1'09.800
|48
|Josh McErlean
James Fulton
|4:24'48.300
|1:14'30.300
|40.200
|49
|Erik Cais
Petr Těšínský
|4:27'55.800
|1:17'37.800
|3'07.500
|50
|Alexander Villanueva
José Murado
|4:37'04.600
|1:26'46.600
|9'08.800
|51
|Bruno Bulacia
Marc Marti
|4:48'54.900
|1:38'36.900
|11'50.300
|52
|Frédéric Roussel
Antoine Coulombel
|4:53'33.500
|1:43'15.500
|4'38.600
|53
|Patrick Déjean
Yannick Jammes
|4:53'47.200
|1:43'29.200
|13.700
|54
| Sébastien Ogier
Benjamin Veillas
|5:00'44.800
|1:50'26.800
|6'57.600
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