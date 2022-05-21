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WRC Portekiz: Yağmur geldi, Rovanpera liderliğe yükseldi

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, 2022 Portekiz Rallisi'nde yağmurun etkilediği cumartesi öğleden sonra etaplarının tamamlanmasıyla takım arkadaşı Elfyn Evans'ın önünde liderliğe yükseldi.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
WRC Portekiz: Yağmur geldi, Rovanpera liderliğe yükseldi
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Şampiyonada lider durumda bulunan Rovanpera, Evans'ın 18.4 sn gerisindeydi ancak cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilen 4 etaptan ikisinde en hızlı isim olarak gün sonunda 5.7 sn farkla liderliğe yükselmeyi başardı.

Rovanpera güne lider Evans'ın 13.6 sn gerisine başlamıştı. Evans, sabahki 3 etaptan ikisinde en hızlı isim olarak farkı daha da arttırdı.

Ancak öğleden sonraki seanslarda ilk başta farkı yavaş yavaş kapatan Rovanpera, yağmurun gelmesinin ardından uçuşa geçti ve en hızlı derecelerle liderliğe yükseldi ve yarınki 5 etap öncesinde avantaj kazandı.

Takamoto Katsuta'nın günü 3. sırada tamamlamasıyla Toyota ilk üç sırada yer aldı. Dünkü etapları 3. sırada tamamlayan Hyundai sürücüsü Dani Sordo bugün 4. sıraya gerilemekten kurtulamadı ancak Katsuta ile arasında sadece 5.7 sn bulunuyor.

Thierry Neuville, güçlü bir öğleden sonra geçirerek 5. sıraya kadar yükseldi ve yeniden podyum mücadelesine dahil oldu.

M-Sport Ford sürücüleri Craig Breen ve Pierre Louis-Loubet günü 6. ve 7. sıralarda kapattılar.

Hyundai’den Ott Tanak ve M-Sport'tan Adrien Fourmaux; Gus Greensmith, Sebastien Ogier ve Sebastien Loeb.'ün ralli dışı kalmasının ardından WRC klasmanında son iki sırada yer aldılar.

Sıra Pilot / Co-pilot Toplam süre Fark Ara
1 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		3:10'18.000    
2 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		3:10'22.000 4.000 4.000
3 Japan Takamoto Katsuta
Aaron Johnston 		3:11'55.600 1'37.600 1'33.600
4 Spain Dani Sordo
Candido Carrera 		3:12'10.200 1'52.200 14.600
5 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe 		3:12'25.400 2'07.400 15.200
6 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		3:13'50.700 3'32.700 1'25.300
7 France Pierre-Louis Loubet
France Vincent Landais 		3:14'05.800 3'47.800 15.100
8 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		3:14'39.500 4'21.500 33.700
9 France Adrien Fourmaux
Alexandre Coria 		3:17'05.000 6'47.000 2'25.500
10 Finland Teemu Suninen
Finland Mikko Markkula 		3:20'27.400 10'09.400 3'22.400
11 France Yohan Rossel
France Valentin Sarreaud 		3:20'59.700 10'41.700 32.300
12 Poland Kajetan Kajetanowicz
Poland Maciek Szczepaniak 		3:23'17.900 12'59.900 2'18.200
13 Chris Ingram
United Kingdom Craig Drew 		3:26'31.300 16'13.300 3'13.400
14 Mikołaj Marczyk
Poland Szymon Gospodarczyk 		3:27'53.000 17'35.000 1'21.700
15 Portugal Armindo Araujo
Luís Ramalho 		3:28'41.400 18'23.400 48.400
16 Ricardo Teodósio
José Teixeira 		3:28'52.700 18'34.700 11.300
17 Czech Republic Martin Prokop
Michal Ernst 		3:29'48.800 19'30.800 56.100
18 Mexico Benito Guerra
Sara Fernández 		3:29'48.900 19'30.900 0.100
19 Fabrizio Zaldivar
Spain Carlos delBarrio 		3:31'39.700 21'21.700 1'50.800
20 United Kingdom Gus Greensmith
Sweden Jonas Andersson 		3:33'21.700 23'03.700 1'42.000
21 Sami Pajari
Enni Mälkönen 		3:33'57.500 23'39.500 35.800
22 Portugal José Pedro Fontes
Inês Ponte 		3:34'15.300 23'57.300 17.800
23 Lauri Joona
Finland Mikael Korhonen 		3:40'00.300 29'42.300 5'45.000
24 Sweden Oliver Solberg
United Kingdom Elliott Edmondson 		3:42'30.800 32'12.800 2'30.500
25 Jan Solans
Rodrigo Sanjuan 		3:43'06.600 32'48.600 35.800
26 Jonathan Rieu
Jules Escartefigue 		3:45'20.600 35'02.600 2'14.000
27 Frédéric Rosati
Stéphane Prévot 		3:47'45.100 37'27.100 2'24.500
28 Laurent Battut
Eric Gressens 		3:50'00.600 39'42.600 2'15.500
29 France Jean-Michel Raoux
France Laurent Magat 		3:50'30.200 40'12.200 29.600
30 Anthony Fotia
Arnaud Dunand 		3:51'21.400 41'03.400 51.200
31 Pauric Duffy
Jeff Case 		3:53'05.600 42'47.600 1'44.200
32 Rakan Al-Rashed
Hugo Magalhaes 		3:53'13.700 42'55.700 8.100
33 Robert Virves
Aleks Lesk 		3:58'41.000 48'23.000 5'27.300
34 Netherlands Kees Burger
Teemu Arminen 		3:59'53.200 49'35.200 1'12.200
35 Fabrizio Arengi
Massimiliano Bosi 		4:00'03.100 49'45.100 9.900
36 Miguel Díaz-Aboitiz
Jordi Hereu 		4:00'13.300 49'55.300 10.200
37 Paulo Caldeira
Ana Gonçalves 		4:02'56.500 52'38.500 2'43.200
38 Russian Federation Nikolay Gryazin
Konstantin Aleksandrov 		4:03'11.800 52'53.800 15.300
39 Francisco Teixeira
João Serôdio 		4:05'24.300 55'06.300 2'12.500
40 United Kingdom Jon Armstrong
Brian Hoy 		4:06'14.100 55'56.100 49.800
41 Emilio Fernández
Axel Coronado 		4:06'40.600 56'22.600 26.500
42 Eerik Pietarinen
Finland Antti Linnaketo 		4:11'49.900 1:01'31.900 5'09.300
43 William Creighton
Liam Regan 		4:12'17.000 1:01'59.000 27.100
44 Kaetanen
Sofia Mouta 		4:13'02.900 1:02'44.900 45.900
45 Maxime Salin
David Salin 		4:15'23.200 1:05'05.200 2'20.300
46 Hélder Miranda
Hugo Pereira 		4:22'58.300 1:12'40.300 7'35.100
47 McRae Kimathi
Stuart Loudon 		4:24'08.100 1:13'50.100 1'09.800
48 Josh McErlean
James Fulton 		4:24'48.300 1:14'30.300 40.200
49 Erik Cais
Petr Těšínský 		4:27'55.800 1:17'37.800 3'07.500
50 Alexander Villanueva
José Murado 		4:37'04.600 1:26'46.600 9'08.800
51 Bruno Bulacia
Spain Marc Marti 		4:48'54.900 1:38'36.900 11'50.300
52 Frédéric Roussel
Antoine Coulombel 		4:53'33.500 1:43'15.500 4'38.600
53 Patrick Déjean
Yannick Jammes 		4:53'47.200 1:43'29.200 13.700
54 France Sébastien Ogier
France Benjamin Veillas 		5:00'44.800 1:50'26.800 6'57.600
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