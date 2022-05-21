WRC Portekiz: Yağmur geldi, Rovanpera liderliğe yükseldi

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Şampiyonada lider durumda bulunan Rovanpera, Evans'ın 18.4 sn gerisindeydi ancak cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilen 4 etaptan ikisinde en hızlı isim olarak gün sonunda 5.7 sn farkla liderliğe yükselmeyi başardı.

Rovanpera güne lider Evans'ın 13.6 sn gerisine başlamıştı. Evans, sabahki 3 etaptan ikisinde en hızlı isim olarak farkı daha da arttırdı.

Ancak öğleden sonraki seanslarda ilk başta farkı yavaş yavaş kapatan Rovanpera, yağmurun gelmesinin ardından uçuşa geçti ve en hızlı derecelerle liderliğe yükseldi ve yarınki 5 etap öncesinde avantaj kazandı.

Takamoto Katsuta'nın günü 3. sırada tamamlamasıyla Toyota ilk üç sırada yer aldı. Dünkü etapları 3. sırada tamamlayan Hyundai sürücüsü Dani Sordo bugün 4. sıraya gerilemekten kurtulamadı ancak Katsuta ile arasında sadece 5.7 sn bulunuyor.

Thierry Neuville, güçlü bir öğleden sonra geçirerek 5. sıraya kadar yükseldi ve yeniden podyum mücadelesine dahil oldu.

M-Sport Ford sürücüleri Craig Breen ve Pierre Louis-Loubet günü 6. ve 7. sıralarda kapattılar.

Hyundai’den Ott Tanak ve M-Sport'tan Adrien Fourmaux; Gus Greensmith, Sebastien Ogier ve Sebastien Loeb.'ün ralli dışı kalmasının ardından WRC klasmanında son iki sırada yer aldılar.