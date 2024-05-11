WRC Portekiz: Tanak'a cevap veren Ogier, son güne lider giriyor

Sekiz kez dünya şampiyonu olan pilot, öğleden sonraki iki etap da dahil olmak üzere günün dokuz etabından dördünü kazanarak Tanak'ın atağını savuşturdu.

Ogier, sabahki 11. etapta liderlikten inen Toyota takım arkadaşı Kalle Rovanpera'nın bir saniye gerisinde güne başlayan Tanak'a, 11.9 saniye fark atarak servise gitti. Tanak'ın güçlü koşusu, 15 geçici şampiyona puanı ile ödüllendirildi. Yeni sisteme göre Tanak, Ogier'den üç puan daha az alacak.

Şampiyona lideri Thierry Neuville, üçüncü olarak takım arkadaşı Dani Sordo'nun önünde 13 değerli şampiyona puanı topladı.

M-Sport Ford'dan Adrien Fourmaux güçlü bir performans sergileyerek dördüncülük mücadelesine dahil oldu. Fourmaux sekiz puan toplarken, şampiyonluk adaylarından Elfyn Evans günü altıncı sırada tamamladı ve altı puanı cebine koydu.

Toyota'dan Takamoto Katsuta, Cumartesi sabahı süspansiyonu hasar gördüğü için üçüncü sırada giderken yarış dışı kaldı. Mekanik bir sorun M-Sport'tan Gregoire Munster'i ilk 10'un dışına itti.

Tanak, Cumartesi öğleden sonrasına Ogier ile başa baş mücadelenin ralli liderliği için yoğun bir mücadeleye döndüğü anlarda liderdi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Felgueiras'taki 8.81 km'lik ikinci geçiş Tanak'ın işine yaradı ve Hyundai sürücüsü 12. etaptaki başarısının ardından ikinci etap galibiyetini elde etti. Yol koşullarını "gerçekten mükemmel" olarak tanımlayan Tanak, Ogier'in liderliğinden 3.2s çalmayı başardı ve 13.6s'lik farkı 10.4s'ye indirdi. Ogier maksimumda olmadığını ima etti.

Neuville o etapta takım arkadaşı Tanak'ı geçmeye en çok yaklaşan isimdi ancak 2.4s geride kaldı. Sabah ön tarafında hasar meydana geldikten sonra onarılmış bir i20N kullanan Belçikalı pilot, üçüncülük mücadelesinde Sordo'yu 4.2 sn geride bıraktı.

Ancak WRC2 mücadelesinde liderliğin bir kez daha el değiştirmesiyle dram yaşandı. Sınıf lideri Gus Greensmith yavaş bir sağ virajda kayınca Skoda'sının kumlu bankette karaya oturmasına neden oldu. Bu olay sınıf liderliğini İrlandalı Josh McErlean'a devretti.

15. etap olan Montim, Tanak'ın Ogier'i takibini hızlandırmasına ve Estonyalı sürücünün "özel" bir çaba göstermediğini hissetmesine rağmen bir başka etap kazanma zamanı kaydetmesine tanık oldu. Tanak, sabah saatlerinde Rovanpera ve Oliver Solberg'i hazırlıksız yakalayan etapta kararlı bir şekilde sürerek Ogier'den 2.6s daha aldı.

Ogier, GR Yaris'inin etapta "süper iyi" çalışmadığını kabul etti ve 16. etabın atak yapmak için bir fırsat sunacağını açıkladı.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ogier, 16. etapta verdiği sözü sıcak ve yumuşak lastikler için cezalandırıcı olduğu kanıtlanan bir ortamda yerine getirdi. Yağmur tehdidi, Evans hariç tüm Rally1 ekiplerinin iki sert ve dört yumuşak bileşik lastik almasına neden oldu.

Ogier'nin önceki etaplarda lastiklerini koruma kararı meyvesini verdi ve Tanak'a mükemmel bir yanıt geldi. Ogier etap sonuna gaz kelebeği sorunu yaşadığını bildiren rakibinden 4.1s daha hızlı ulaştı.

Neuville ve Sordo arasındaki üçüncülük mücadelesindeki fark, ikincinin birinciyi 4.3s ile geçmesinin ardından 1.5s'ye düştü.

Ogier 17. etapta en hızlı etap zamanını yaparak ralli liderliğini 13.5sn'ye çıkardı.

Tanak, Neuville ve Fourmaux'nun ardından dördüncü en hızlı zamanı yaptı.

Hyundai takım arkadaşlarının hızına yetişemeyen Sordo için zor bir etap oldu. İspanyol sürücü, 11.6s ile genel klasmanda dördüncülüğü yakalayan Fourmaux'nun sadece 9s gerisinde yer almasının ardından çabasını "çok kötü" olarak nitelendirdi.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Tanak, rallikros alanında toplanan coşkulu kalabalığın önünde gerçekleştirilen 18. Lousada süper özel etabındaki yan yana mücadelelerinde Fransız pilotu 1.6s farkla geride bırakarak Ogier'in liderliğine son bir darbe indirdi.

Neuville kafa kafaya mücadelede Sordo'yu 1.1s farkla geçmeyi başarırken, etabı Fourmaux kazandı ve genel klasmanda dördüncülük mücadelesinde Sordo'yla farkı 7.3 sn'ye düşürdü.

WRC2'de Jan Solans sınıf liderliğini McErlean'dan kaptı ve ikili 8s farkla ayrıldı.

Ralli, 62.18 kilometreden oluşan dört etabın ardından Pazar günü sona erecek.