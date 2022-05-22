Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / WRC Portekiz: Yağmur geldi, Rovanpera liderliğe yükseldi Sonraki / 2022 Portekiz Rallisi: Rovanpera arka arkaya 3. kez kazandı, Toyota 1-2!
WRC / Portekiz Rallisi Haberler

Portekiz Rallisi: Rovanpera zafere çok yakın

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, sabah saatlerinde elde ettiği iki etap galibiyetinin ardından takım arkadaşı Elfyn Evans'ı mağlup etmeye ve Portekiz Rallisi'ni kazanmaya çok yakın.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Portekiz Rallisi: Rovanpera zafere çok yakın
Haberi dinle

Lider Rovanpera sabah saatlerinde düzenlenen, yağmur ve sisin etkilediği dört etabın ikisini kazandı ve öğleden sonra yapılacak final etapları öncesi ikinci sıradaki Evans ile farkı 5.7 saniyeden 9 saniyeye çekti.

Üçüncülük savaşı da tam gaz devam etmekte. Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta 2.2 saniye farkla üçüncülüğünü korurken, Japon sürücünün arkasında Hyundai sürücüleri Dani Sordo, Thierry Neuville ve Ott Tanak yer alıyor.

Rovanpera güne başlanabilecek en iyi şekilde başladı. Fin sürücü, 17. etapta Evans'ın 2.7 saniye önünde yer alarak etap galibiyetini elde etti ve farkı biraz daha açtı.

Üçüncülük mücadelesinde ise hemen önündeki Katsuta'dan 1.2 saniye daha hızlı bir zaman elde eden Sordo podyum umutlarını korudu.

Liderler sahneye çıkmadan önce Toyota'dan Sebastien Ogier ve M-Sport'tan Gus Greensmith Cumartesi gününe veda etmelerinin ardından ralliye yeniden katılabildiler.

18. etapta Rovanpera farkı açmaya devam etti fakat bu kez Evans'tan yalnızca 0.1 saniye daha hızlıydı. 

Rovanpera-Evans ikilisi etabı üçüncü ve dördüncü sırada tamamlarken, etabın galibi Tanak oldu. Tanak bu sonuçla birlikte M-Sport sürücüsü Pierre-Louis Loubet'in önüne geçmeyi başardı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

Güne iyi bir başlangıç yapan Tanak, ünlü Fafe bölgesindeki ilk etabı -19. etap- da kazanmayı başararak güçlü formunu sürdürdü. Tanak, Neuville'dan 1.6 saniye daha hızlıydı.

Bu etapta Evans, sert hava koşullarının en kötüsüyle karşı karşıya kalan Rovanpera'dan 1.9 saniye daha hızlıydı. Üçüncülük savaşında Katsuta, Sordo'ya karşı olan farkın 0.8 saniyeye kadar düştüğüne gerilemesine engel olamadı.

Evans'ın baskısına yanıt veren Rovanpera, 20. etabı kazanmayı başardı ve avantajını korudu.

Katsuta ise Sordo'dan 1.4 saniye daha hızlıydı. Japon sürücü, son etaplara girilirken iyi bir fark yaratnış oldu.

Tanak etabın ardından altıncılığa yükselirken, fren sorunu yaşayan M-Sport sürücüsü Craig Breen sekizinciliğe kadar geriledi.

Ünlü Fafe bölgesinde yapılacak öğleden sonra etaplarıyla Portekiz Rallisi tamamlanacak.

paylaşım
yorumlar
WRC Portekiz: Yağmur geldi, Rovanpera liderliğe yükseldi
Önceki haber

WRC Portekiz: Yağmur geldi, Rovanpera liderliğe yükseldi
Sonraki haber

2022 Portekiz Rallisi: Rovanpera arka arkaya 3. kez kazandı, Toyota 1-2!

2022 Portekiz Rallisi: Rovanpera arka arkaya 3. kez kazandı, Toyota 1-2!
Yorumları görüntüle
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
WRC Portekiz: Yağmur geldi, Rovanpera liderliğe yükseldi Portekiz Rallisi
WRC

WRC Portekiz: Yağmur geldi, Rovanpera liderliğe yükseldi

Portekiz Rallisi: Evans farkı açtı, Loeb ve Ogier yine sorun yaşadı Portekiz Rallisi
WRC

Portekiz Rallisi: Evans farkı açtı, Loeb ve Ogier yine sorun yaşadı

WRC Portekiz: Zorlu cuma etaplarının ardından lider Evans Portekiz Rallisi
WRC

WRC Portekiz: Zorlu cuma etaplarının ardından lider Evans

Son Haberler

2022 Portekiz Rallisi: Rovanpera arka arkaya 3. kez kazandı, Toyota 1-2!
WRC WRC

2022 Portekiz Rallisi: Rovanpera arka arkaya 3. kez kazandı, Toyota 1-2!

Portekiz Rallisi: Rovanpera zafere çok yakın
WRC WRC

Portekiz Rallisi: Rovanpera zafere çok yakın

WRC Portekiz: Yağmur geldi, Rovanpera liderliğe yükseldi
WRC WRC

WRC Portekiz: Yağmur geldi, Rovanpera liderliğe yükseldi

Portekiz Rallisi: Evans farkı açtı, Loeb ve Ogier yine sorun yaşadı
WRC WRC

Portekiz Rallisi: Evans farkı açtı, Loeb ve Ogier yine sorun yaşadı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.