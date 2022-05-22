Portekiz Rallisi: Rovanpera zafere çok yakın

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Lider Rovanpera sabah saatlerinde düzenlenen, yağmur ve sisin etkilediği dört etabın ikisini kazandı ve öğleden sonra yapılacak final etapları öncesi ikinci sıradaki Evans ile farkı 5.7 saniyeden 9 saniyeye çekti.

Üçüncülük savaşı da tam gaz devam etmekte. Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta 2.2 saniye farkla üçüncülüğünü korurken, Japon sürücünün arkasında Hyundai sürücüleri Dani Sordo, Thierry Neuville ve Ott Tanak yer alıyor.

Rovanpera güne başlanabilecek en iyi şekilde başladı. Fin sürücü, 17. etapta Evans'ın 2.7 saniye önünde yer alarak etap galibiyetini elde etti ve farkı biraz daha açtı.

Üçüncülük mücadelesinde ise hemen önündeki Katsuta'dan 1.2 saniye daha hızlı bir zaman elde eden Sordo podyum umutlarını korudu.

Liderler sahneye çıkmadan önce Toyota'dan Sebastien Ogier ve M-Sport'tan Gus Greensmith Cumartesi gününe veda etmelerinin ardından ralliye yeniden katılabildiler.

18. etapta Rovanpera farkı açmaya devam etti fakat bu kez Evans'tan yalnızca 0.1 saniye daha hızlıydı.

Rovanpera-Evans ikilisi etabı üçüncü ve dördüncü sırada tamamlarken, etabın galibi Tanak oldu. Tanak bu sonuçla birlikte M-Sport sürücüsü Pierre-Louis Loubet'in önüne geçmeyi başardı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Güne iyi bir başlangıç yapan Tanak, ünlü Fafe bölgesindeki ilk etabı -19. etap- da kazanmayı başararak güçlü formunu sürdürdü. Tanak, Neuville'dan 1.6 saniye daha hızlıydı.

Bu etapta Evans, sert hava koşullarının en kötüsüyle karşı karşıya kalan Rovanpera'dan 1.9 saniye daha hızlıydı. Üçüncülük savaşında Katsuta, Sordo'ya karşı olan farkın 0.8 saniyeye kadar düştüğüne gerilemesine engel olamadı.

Evans'ın baskısına yanıt veren Rovanpera, 20. etabı kazanmayı başardı ve avantajını korudu.

Katsuta ise Sordo'dan 1.4 saniye daha hızlıydı. Japon sürücü, son etaplara girilirken iyi bir fark yaratnış oldu.

Tanak etabın ardından altıncılığa yükselirken, fren sorunu yaşayan M-Sport sürücüsü Craig Breen sekizinciliğe kadar geriledi.

Ünlü Fafe bölgesinde yapılacak öğleden sonra etaplarıyla Portekiz Rallisi tamamlanacak.