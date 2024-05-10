WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor

Son dünya şampiyonu Rovanpera altıncı etapta ralli liderliğini ele geçirdi, ancak yarı zamanlı pilotun hoşuna gitmeyen bir GR Yaris ile zorlanması nedeniyle fark hiçbir zaman bir saniyeden fazla açılmadı.

Cuma sabahını üçüncü sırada tamamlayan Fin sürücü, günün son etabında dördüncü sıradan ikinci sıraya yükselen Ogier'in geç atağına rağmen liderliğini korudu.

Öndeki mücadele, ilk dördün sadece 5.4 sn içerisinde yer almasıyla inanılmaz derecede yakın geçti. Toyota'dan Takamoto Katsuta, gün ortasındaki servis alanında liderliğe yükseldikten ve son etaba kadar ikinci sırada kaldıktan sonra günü üçüncü sırada tamamladı. Tüm gün i20N ile sıkıntı yaşayan Hyundai'den Ott Tanak, günü dördüncü sırada tamamladı.

Hyundai'den Dani Sordo WRC'ye dönüşünde üç etap birinciliği elde ederek takım arkadaşı ve şampiyona lideri Thierry Neuville'in 0.2s önünde beşinci sırada yer aldı. Yolda ilk olmanın dezavantajıyla karşı karşıya kalan gece lideri Neuville, öğleden sonraki turun ardından altıncılığa düşmeden önce sabahı iyi bir ikincilikle bitirerek hasarı sınırladı.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux akıllıca bir sürüşle yedinci sıradaki yerini korurken, Evans yedinci etapta lastik patlatarak zaman kaybetti ve yardımcı pilotu Scott Martin'in etap notu defteri yoktu. Gregoire Munster, sorunsuz bir sürüşün ardından Rally1 klasmanını tamamladı. İlk 10, Yohan Rossel'i 7.3s farkla geride bırakan WRC2 sınıfı lideri Oliver Solberg tarafından tamamlandı.

Cumartesi günü 145.02 kilometreden oluşan dokuz etap koşulacak.