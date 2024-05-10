WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor
Kalle Rovanpera, Portekiz Rallisi'nde Cumartesi gününe Toyota'dan takım arkadaşı Sebastien Ogier'in bir saniyelik farkla önünde lider girerken, şampiyonluk adayı Elfyn Evans etap notlarında sorun yaşadı.
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Son dünya şampiyonu Rovanpera altıncı etapta ralli liderliğini ele geçirdi, ancak yarı zamanlı pilotun hoşuna gitmeyen bir GR Yaris ile zorlanması nedeniyle fark hiçbir zaman bir saniyeden fazla açılmadı.
Cuma sabahını üçüncü sırada tamamlayan Fin sürücü, günün son etabında dördüncü sıradan ikinci sıraya yükselen Ogier'in geç atağına rağmen liderliğini korudu.
Öndeki mücadele, ilk dördün sadece 5.4 sn içerisinde yer almasıyla inanılmaz derecede yakın geçti. Toyota'dan Takamoto Katsuta, gün ortasındaki servis alanında liderliğe yükseldikten ve son etaba kadar ikinci sırada kaldıktan sonra günü üçüncü sırada tamamladı. Tüm gün i20N ile sıkıntı yaşayan Hyundai'den Ott Tanak, günü dördüncü sırada tamamladı.
Hyundai'den Dani Sordo WRC'ye dönüşünde üç etap birinciliği elde ederek takım arkadaşı ve şampiyona lideri Thierry Neuville'in 0.2s önünde beşinci sırada yer aldı. Yolda ilk olmanın dezavantajıyla karşı karşıya kalan gece lideri Neuville, öğleden sonraki turun ardından altıncılığa düşmeden önce sabahı iyi bir ikincilikle bitirerek hasarı sınırladı.
M-Sport'tan Adrien Fourmaux akıllıca bir sürüşle yedinci sıradaki yerini korurken, Evans yedinci etapta lastik patlatarak zaman kaybetti ve yardımcı pilotu Scott Martin'in etap notu defteri yoktu. Gregoire Munster, sorunsuz bir sürüşün ardından Rally1 klasmanını tamamladı. İlk 10, Yohan Rossel'i 7.3s farkla geride bırakan WRC2 sınıfı lideri Oliver Solberg tarafından tamamlandı.
Cumartesi günü 145.02 kilometreden oluşan dokuz etap koşulacak.
|
1-
2
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|#
|Araç
|Ceza
|Toplam süre
|Ara
|1
|K. Rovanperä J. Halttunen Toyota Racing
|69
|Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid
|
1:25'00.4
|2
|S. Ogier V. Landais Toyota Racing
|17
|Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid
|
+1.0
1:25'01.4
|1.0
|3
|T. Katsuta A. Johnston Toyota Racing
|18
|Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid
|
+4.7
1:25'05.1
|3.7
|4
|O. Tanak M. Jarveoja Hyundai Motorsport
|8
|Hyundai i20 N Rally1 Hybrid
|
+5.4
1:25'05.8
|0.7
|5
|D. Sordo C. Carrera Hyundai Motorsport
|6
|Hyundai i20 N Rally1 Hybrid
|
+17.9
1:25'18.3
|12.5
|6
|T. Neuville M. Wydaeghe Hyundai Motorsport
|11
|Hyundai i20 N Rally1 Hybrid
|
+18.1
1:25'18.5
|0.2
|7
|A. Fourmaux A. Coria M-Sport
|16
|Ford Puma Rally1 Hybrid
|
+31.8
1:25'32.2
|13.7
|8
|E. Evans S. Martin Toyota Racing
|33
|Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid
|
+1'43.2
1:26'43.6
|1'11.4
|9
|
G. Munster
L. Louka M-Sport
|13
|Ford Puma Rally1 Hybrid
|
+2'27.3
1:27'27.7
|44.1
|10
|O. Solberg E. Edmondson
|20
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+3'42.1
1:28'42.5
|1'14.8
|11
| Y. Rossel
A. Dunand DG Sport Compétition
|21
|Citroën C3 Rally2
|
+3'49.4
1:28'49.8
|7.3
|12
|G. Greensmith J. Andersson Toksport WRT
|22
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+4'07.9
1:29'08.3
|18.5
|13
| N. Gryazin
K. Aleksandrov DG Sport Compétition
|25
|Citroën C3 Rally2
|
+4'41.1
1:29'41.5
|33.2
|14
|
J. Solans
R. Sanjuan
|28
|Toyota GR Yaris Rally2
|
+4'48.0
1:29'48.4
|6.9
|15
|
J. McErleanJ. Fulton
|38
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+4'51.8
1:29'52.2
|3.8
|16
|
L. Joona
J. Hussi
|29
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+5'11.9
1:30'12.3
|20.1
|17
|
R. Korhonen
A. Viinikka
|27
|Toyota GR Yaris Rally2
|
+5'21.3
1:30'21.7
|9.4
|18
|
F. ZaldivarM. Der Ohannesian
|36
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+5'22.7
1:30'23.1
|1.4
|19
| S. Pajari
E. Mälkönen Printsport
|24
|Toyota GR Yaris Rally2
|
+6'06.1
1:31'06.5
|43.4
|20
|K. Meeke S. Loudon Sports & You
|35
|Hyundai i20 N Rally2
|
+6'24.3
1:31'24.7
|18.2
|21
|M. Prokop M. Ernst
|40
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+6'47.7
1:31'48.1
|23.4
|22
| J. Fontes
I. Ponte Sports & You
|44
|Citroën C3 Rally2
|
+7'48.3
1:32'48.7
|1'00.6
|23
| A. Araujo
L. Ramalho
|41
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+7'57.6
1:32'58.0
|9.3
|24
|
R. Daprà
L. Guglielmetti
|45
|Škoda Fabia Rally2 evo
|
+8'21.2
1:33'21.6
|23.6
|25
|
G. Linnamäe
J. Morgan
|26
|Toyota GR Yaris Rally2
|
+8'43.2
1:33'43.6
|22.0
|26
|
P. Almeida
M. Castro
|48
|Škoda Fabia Rally2 evo
|
+9'07.0
1:34'07.4
|23.8
|27
| T. Charpentier
F. Barral
|67
|Ford Fiesta Rally3
|
+9'51.7
1:34'52.1
|44.7
|28
|
J. LeckeyS. McAuley
|56
|Citroën C3 Rally2
|
+10'09.4
1:35'09.8
|17.7
|29
|
P. Lafay
C. Quartini
|57
|Citroën C3 Rally2
|
+10'29.6
1:35'30.0
|20.2
|30
|
E. Cunha
R. Raimundo
|58
|Škoda Fabia Rally2 evo
|
+10'57.1
1:35'57.5
|27.5
|31
|
M. Chatillon
M. Cornuau
|64
|Renault Clio Rally3
|
+11'48.5
1:36'48.9
|51.4
|32
|
D. Jr.R. Penate
|63
|Ford Fiesta Rally3
|
+11'52.9
1:36'53.3
|4.4
|33
|
B. Bulacia
G. Morales
|65
|Ford Fiesta Rally3
|
+11'59.7
1:37'00.1
|6.8
|34
|
P. Neto
N. Mota
|50
|Škoda Fabia Rally2 evo
|
+12'08.7
1:37'09.1
|9.0
|35
|T. Suninen M. Markkula
|32
|Hyundai i20 N Rally2
|
+12'28.6
1:37'29.0
|19.9
|36
|J. Raoux I. Galmiche
|61
|Toyota GR Yaris Rally2
|
+12'44.6
1:37'45.0
|16.0
|37
|
J. Černý
O. Krajča
|62
|Ford Fiesta Rally3
|
+12'53.2
1:37'53.6
|8.6
|38
|
P. Roque
M. Macedo
|80
|Peugeot 208 Rally4
|
+13'48.3
1:38'48.7
|55.1
|39
|
D. Alonso
A. López
|60
|Ford Fiesta Rally2
|
+14'02.0
1:39'02.4
|13.7
|40
|
L. Bates
A. McLoughlin
|46
|Toyota GR Yaris Rally2
|
+15'01.1
1:40'01.5
|59.1
|41
|
M. GranadosM. Marti
|55
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+15'06.8
1:40'07.2
|5.7
|42
|
G. Rossi
K. Sarmezan
|66
|Renault Clio Rally3
|
+15'25.6
1:40'26.0
|18.8
|43
|
D. SalviC. Magalhaes
|54
|Škoda Fabia Rally2 evo
|
+15'36.5
1:40'36.9
|10.9
|44
|
J. Carlos
C. Víctor
|59
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+16'30.7
1:41'31.1
|54.2
|45
|
G. Henriques
I. Veiga
|73
|Renault Clio Rally4
|
+17'34.9
1:42'35.3
|1'04.2
|46
|
P. Déjean
Y. Jammes
|51
|Ford Fiesta R5
|
+18'37.9
1:43'38.3
|1'03.0
|47
|
M. Fontana
A. Arnaboldi
|72
|Peugeot 208 Rally4
|
+18'52.2
1:43'52.6
|14.3
|48
|
H. Miranda
H. Pereira
|81
|Peugeot 208 Rally4
|
+20'36.3
1:45'36.7
|1'44.1
|49
|
A. Korzun
P. Kononov BeFast MotorSport
|76
|Peugeot 208 Rally4
|
+20'39.5
1:45'39.9
|3.2
|50
|
T. Pieri
A. Maillefert
|68
|Renault Clio Rally3
|
+21'11.2
1:46'11.6
|31.7
|51
|
R. Teodósio
J. Teixeira Sports & You
|43
|Hyundai i20 N Rally2
|
+22'41.2
1:47'41.6
|1'30.0
|52
|
P. Silva
F. Santos
|75
|Peugeot 208 Rally4
|
+24'11.9
1:49'12.3
|1'30.7
|53
|M. Bulacia D. Vallejo
|34
|Citroën C3 Rally2
|
+24'49.5
1:49'49.9
|37.6
|54
|
A. Zavaleta
A. Pérez
|53
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+27'20.9
1:52'21.3
|2'31.4
|55
|
S. Šekuljica
D. Petrović
|71
|Ford Fiesta Rally3
|
+29'10.4
1:54'10.8
|1'49.5
|56
|
D. Marujo
J. Carvalho Racing 4 You
|78
|Peugeot 208 Rally4
|
+29'20.1
1:54'20.5
|9.7
|57
| P. Loubet
L. Pascaud Toksport WRT
|31
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+33'48.7
1:58'49.1
|4'28.6
|58
|
N. Caetano
S. Mouta
|70
|Ford Fiesta Rally3
|
+35'03.9
2:00'04.3
|1'15.2
|59
|
W. Creighton
L. Regan Motorsport Ireland Rally Academy
|39
|Ford Fiesta Rally2
|
+1:50'49.5
3:15'49.9
|1:15'45.6
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