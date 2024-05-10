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WRC Portekiz Rallisi

WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor

Kalle Rovanpera, Portekiz Rallisi'nde Cumartesi gününe Toyota'dan takım arkadaşı Sebastien Ogier'in bir saniyelik farkla önünde lider girerken, şampiyonluk adayı Elfyn Evans etap notlarında sorun yaşadı.

Tom Howard
Tom Howard
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Son dünya şampiyonu Rovanpera altıncı etapta ralli liderliğini ele geçirdi, ancak yarı zamanlı pilotun hoşuna gitmeyen bir GR Yaris ile zorlanması nedeniyle fark hiçbir zaman bir saniyeden fazla açılmadı.

Cuma sabahını üçüncü sırada tamamlayan Fin sürücü, günün son etabında dördüncü sıradan ikinci sıraya yükselen Ogier'in geç atağına rağmen liderliğini korudu.     

Öndeki mücadele, ilk dördün sadece 5.4 sn içerisinde yer almasıyla inanılmaz derecede yakın geçti. Toyota'dan Takamoto Katsuta, gün ortasındaki servis alanında liderliğe yükseldikten ve son etaba kadar ikinci sırada kaldıktan sonra günü üçüncü sırada tamamladı. Tüm gün i20N ile sıkıntı yaşayan Hyundai'den Ott Tanak, günü dördüncü sırada tamamladı.

Hyundai'den Dani Sordo WRC'ye dönüşünde üç etap birinciliği elde ederek takım arkadaşı ve şampiyona lideri Thierry Neuville'in 0.2s önünde beşinci sırada yer aldı. Yolda ilk olmanın dezavantajıyla karşı karşıya kalan gece lideri Neuville, öğleden sonraki turun ardından altıncılığa düşmeden önce sabahı iyi bir ikincilikle bitirerek hasarı sınırladı.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux akıllıca bir sürüşle yedinci sıradaki yerini korurken, Evans yedinci etapta lastik patlatarak zaman kaybetti ve yardımcı pilotu Scott Martin'in etap notu defteri yoktu. Gregoire Munster, sorunsuz bir sürüşün ardından Rally1 klasmanını tamamladı. İlk 10, Yohan Rossel'i 7.3s farkla geride bırakan WRC2 sınıfı lideri Oliver Solberg tarafından tamamlandı.        

Cumartesi günü 145.02 kilometreden oluşan dokuz etap koşulacak. 

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Pilot / Co-pilot # Araç Ceza Toplam süre Ara
1 Finland K. Rovanperä Finland J. Halttunen Toyota Racing 69 Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid  

1:25'00.4

  
2 France S. Ogier France V. Landais Toyota Racing 17 Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid  

+1.0

1:25'01.4

 1.0
3 Japan T. Katsuta Ireland A. Johnston Toyota Racing 18 Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid  

+4.7

1:25'05.1

 3.7
4 Estonia O. Tanak Estonia M. Jarveoja Hyundai Motorsport 8 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid  

+5.4

1:25'05.8

 0.7
5 Spain D. Sordo C. Carrera Hyundai Motorsport 6 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid  

+17.9

1:25'18.3

 12.5
6 Belgium T. Neuville Belgium M. Wydaeghe Hyundai Motorsport 11 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid  

+18.1

1:25'18.5

 0.2
7 France A. Fourmaux France A. Coria M-Sport 16 Ford Puma Rally1 Hybrid  

+31.8

1:25'32.2

 13.7
8 United Kingdom E. Evans United Kingdom S. Martin Toyota Racing 33 Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid  

+1'43.2

1:26'43.6

 1'11.4
9
G. Munster
L. Louka M-Sport
 13 Ford Puma Rally1 Hybrid  

+2'27.3

1:27'27.7

 44.1
10 Sweden O. Solberg United Kingdom E. Edmondson 20 Škoda Fabia RS Rally2  

+3'42.1

1:28'42.5

 1'14.8
11 France Y. Rossel
A. Dunand DG Sport Compétition
 21 Citroën C3 Rally2  

+3'49.4

1:28'49.8

 7.3
12 United Kingdom G. Greensmith Sweden J. Andersson Toksport WRT 22 Škoda Fabia RS Rally2  

+4'07.9

1:29'08.3

 18.5
13 N. Gryazin
K. Aleksandrov DG Sport Compétition
 25 Citroën C3 Rally2  

+4'41.1

1:29'41.5

 33.2
14
J. Solans
R. Sanjuan
28 Toyota GR Yaris Rally2  

+4'48.0

1:29'48.4

 6.9
15
J. McErlean
Ireland J. Fulton 		38 Škoda Fabia RS Rally2  

+4'51.8

1:29'52.2

 3.8
16
L. Joona
J. Hussi
29 Škoda Fabia RS Rally2  

+5'11.9

1:30'12.3

 20.1
17
R. Korhonen
A. Viinikka
27 Toyota GR Yaris Rally2  

+5'21.3

1:30'21.7

 9.4
18
F. Zaldivar
Argentina M. Der Ohannesian 		36 Škoda Fabia RS Rally2  

+5'22.7

1:30'23.1

 1.4
19 Finland S. Pajari
E. Mälkönen Printsport
 24 Toyota GR Yaris Rally2  

+6'06.1

1:31'06.5

 43.4
20 United Kingdom K. Meeke S. Loudon Sports & You 35 Hyundai i20 N Rally2  

+6'24.3

1:31'24.7

 18.2
21 Czech Republic M. Prokop M. Ernst 40 Škoda Fabia RS Rally2  

+6'47.7

1:31'48.1

 23.4
22 Portugal J. Fontes
I. Ponte Sports & You
 44 Citroën C3 Rally2  

+7'48.3

1:32'48.7

 1'00.6
23 Portugal A. Araujo
L. Ramalho
41 Škoda Fabia RS Rally2  

+7'57.6

1:32'58.0

 9.3
24
R. Daprà
L. Guglielmetti
45 Škoda Fabia Rally2 evo  

+8'21.2

1:33'21.6

 23.6
25
G. Linnamäe
J. Morgan
26 Toyota GR Yaris Rally2  

+8'43.2

1:33'43.6

 22.0
26
P. Almeida
M. Castro
48 Škoda Fabia Rally2 evo  

+9'07.0

1:34'07.4

 23.8
27 France T. Charpentier
F. Barral
67 Ford Fiesta Rally3  

+9'51.7

1:34'52.1

 44.7
28
J. Leckey
S. McAuley 		56 Citroën C3 Rally2  

+10'09.4

1:35'09.8

 17.7
29
P. Lafay
C. Quartini
57 Citroën C3 Rally2  

+10'29.6

1:35'30.0

 20.2
30
E. Cunha
R. Raimundo
58 Škoda Fabia Rally2 evo  

+10'57.1

1:35'57.5

 27.5
31
M. Chatillon
M. Cornuau
64 Renault Clio Rally3  

+11'48.5

1:36'48.9

 51.4
32
D. Jr.
Spain R. Penate 		63 Ford Fiesta Rally3  

+11'52.9

1:36'53.3

 4.4
33
B. Bulacia
G. Morales
65 Ford Fiesta Rally3  

+11'59.7

1:37'00.1

 6.8
34
P. Neto
N. Mota
50 Škoda Fabia Rally2 evo  

+12'08.7

1:37'09.1

 9.0
35 Finland T. Suninen Finland M. Markkula 32 Hyundai i20 N Rally2  

+12'28.6

1:37'29.0

 19.9
36 France J. Raoux France I. Galmiche 61 Toyota GR Yaris Rally2  

+12'44.6

1:37'45.0

 16.0
37
J. Černý
O. Krajča
62 Ford Fiesta Rally3  

+12'53.2

1:37'53.6

 8.6
38
P. Roque
M. Macedo
80 Peugeot 208 Rally4  

+13'48.3

1:38'48.7

 55.1
39
D. Alonso
A. López
60 Ford Fiesta Rally2  

+14'02.0

1:39'02.4

 13.7
40
L. Bates
A. McLoughlin
46 Toyota GR Yaris Rally2  

+15'01.1

1:40'01.5

 59.1
41
M. Granados
Spain M. Marti 		55 Škoda Fabia RS Rally2  

+15'06.8

1:40'07.2

 5.7
42
G. Rossi
K. Sarmezan
66 Renault Clio Rally3  

+15'25.6

1:40'26.0

 18.8
43
D. Salvi
C. Magalhaes 		54 Škoda Fabia Rally2 evo  

+15'36.5

1:40'36.9

 10.9
44
J. Carlos
C. Víctor
59 Škoda Fabia RS Rally2  

+16'30.7

1:41'31.1

 54.2
45
G. Henriques
I. Veiga
73 Renault Clio Rally4  

+17'34.9

1:42'35.3

 1'04.2
46
P. Déjean
Y. Jammes
51 Ford Fiesta R5  

+18'37.9

1:43'38.3

 1'03.0
47
M. Fontana
A. Arnaboldi
72 Peugeot 208 Rally4  

+18'52.2

1:43'52.6

 14.3
48
H. Miranda
H. Pereira
81 Peugeot 208 Rally4  

+20'36.3

1:45'36.7

 1'44.1
49
A. Korzun
P. Kononov BeFast MotorSport
 76 Peugeot 208 Rally4  

+20'39.5

1:45'39.9

 3.2
50
T. Pieri
A. Maillefert
68 Renault Clio Rally3  

+21'11.2

1:46'11.6

 31.7
51
R. Teodósio
J. Teixeira Sports & You
 43 Hyundai i20 N Rally2  

+22'41.2

1:47'41.6

 1'30.0
52
P. Silva
F. Santos
75 Peugeot 208 Rally4  

+24'11.9

1:49'12.3

 1'30.7
53 Bolivia M. Bulacia Spain D. Vallejo 34 Citroën C3 Rally2  

+24'49.5

1:49'49.9

 37.6
54
A. Zavaleta
A. Pérez
53 Škoda Fabia RS Rally2  

+27'20.9

1:52'21.3

 2'31.4
55
S. Šekuljica
D. Petrović
71 Ford Fiesta Rally3  

+29'10.4

1:54'10.8

 1'49.5
56
D. Marujo
J. Carvalho Racing 4 You
 78 Peugeot 208 Rally4  

+29'20.1

1:54'20.5

 9.7
57 France P. Loubet
L. Pascaud Toksport WRT
 31 Škoda Fabia RS Rally2  

+33'48.7

1:58'49.1

 4'28.6
58
N. Caetano
S. Mouta
70 Ford Fiesta Rally3  

+35'03.9

2:00'04.3

 1'15.2
59
W. Creighton
L. Regan Motorsport Ireland Rally Academy
 39 Ford Fiesta Rally2  

+1:50'49.5

3:15'49.9

 1:15'45.6
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