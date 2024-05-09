WRC Portekiz: Neuville lider başladı
Dünya Ralli Şampiyonası lideri Thierry Neuville, Perşembe gecesi gerçekleştirilen Portekiz Rallisi'nin ilk etabında en hızlı isim oldu.
Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport
Hyundai sürücüsü 2.94 km'lik sahil kenarındaki asfalt etabı en yakın rakibi Toyota'dan Sebastien Ogier'den 0.6s daha hızlı geçmeyi başardı.
Yarın sabahki çakıllı etaplardan önce servis yapılmadığı için ekipler, Cuma günkü etaplar için lastikleri korumak amacıyla seyirci testini lastik tasarruf modunda yapmak zorunda kaldı.
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Fotoğraf tarafından: Austral / Hyundai Motorsport
Toyota'dan Takamoto Katsuta ve Hyundai'den Ott Tanak aynı süreleri kaydederken, lastik tasarrufu sağlayan bir sürüş tarzı benimsediği açıkça görülen son dünya şampiyonu Kalle Rovanpera'nın 0.4s önünde üçüncü sıraya yerleştiler.
M-Sport'tan Adrien Fourmaux en hızlı altıncı oldu [+3.1s] ve yarınki etaplara sadece bir yedek tekerlek alarak kumar oynayarak girecek.
Portekiz'de yedi kez podyuma çıkan ve sezonun ilk startını alan Dani Sordo, Hyundai adına yedinci olurken [+4.1s], şampiyonluk mücadelesi veren Toyota'dan Elfyn Evans'ın [+4.3s] önünde yer aldı.
WRC2'de Yohan Rossel, artık rallinin en üst düzeyinde nadiren yarışan beş kez WRC ralli galibi Kris Meeke'den 1.1s daha hızlı bir şekilde tempoyu belirledi. Oliver Solberg ise 0.5s farkla sınıfında üçüncü oldu.
Ralli Cuma günü sekiz çakıl etapla devam edecek.
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