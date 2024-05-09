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WRC Portekiz Rallisi
Etap raporu

WRC Portekiz: Neuville lider başladı

Dünya Ralli Şampiyonası lideri Thierry Neuville, Perşembe gecesi gerçekleştirilen Portekiz Rallisi'nin ilk etabında en hızlı isim oldu.

Tom Howard
Tom Howard
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Hyundai sürücüsü 2.94 km'lik sahil kenarındaki asfalt etabı en yakın rakibi Toyota'dan Sebastien Ogier'den 0.6s daha hızlı geçmeyi başardı.

Yarın sabahki çakıllı etaplardan önce servis yapılmadığı için ekipler, Cuma günkü etaplar için lastikleri korumak amacıyla seyirci testini lastik tasarruf modunda yapmak zorunda kaldı.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf tarafından: Austral / Hyundai Motorsport

Toyota'dan Takamoto Katsuta ve Hyundai'den Ott Tanak aynı süreleri kaydederken, lastik tasarrufu sağlayan bir sürüş tarzı benimsediği açıkça görülen son dünya şampiyonu Kalle Rovanpera'nın 0.4s önünde üçüncü sıraya yerleştiler.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux en hızlı altıncı oldu [+3.1s] ve yarınki etaplara sadece bir yedek tekerlek alarak kumar oynayarak girecek.

Portekiz'de yedi kez podyuma çıkan ve sezonun ilk startını alan Dani Sordo, Hyundai adına yedinci olurken [+4.1s], şampiyonluk mücadelesi veren Toyota'dan Elfyn Evans'ın [+4.3s] önünde yer aldı.

WRC2'de Yohan Rossel, artık rallinin en üst düzeyinde nadiren yarışan beş kez WRC ralli galibi Kris Meeke'den 1.1s daha hızlı bir şekilde tempoyu belirledi. Oliver Solberg ise 0.5s farkla sınıfında üçüncü oldu.

Ralli Cuma günü sekiz çakıl etapla devam edecek.

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