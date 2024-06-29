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Etap raporu
WRC Polonya Rallisi

WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

Son dünya şampiyonu Cumartesi öğleden sonra Polonya Rallisi etaplarını domine etti

Tom Howard
Tom Howard
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Kalle Rovanpera, Dünya Ralli Şampiyonası'nın yedinci turu olan Polonya Rallisi'nde son gününe girerken zorlu koşullarda çarpıcı bir sürüş sergiledi.

Etkinlik öncesi bir keşif kazası geçiren Toyota takım arkadaşı Sebastien Ogier'in yerine son dakikada gelen Rovanpera, günün yedi etabının altısını kazanarak Hyundai'den Andreas Mikkelsen'e 9.4s fark attı.

Cumartesi gününe Mikkelsen'in 1.8s gerisinde başlayan Rovanpera, sınırlı etkinlik hazırlığına rağmen 10. etapta Hyundai sürücüsünü geçmeyi başardı ve öğleden sonra boyunca Norveçli sürücüyü arkasında tuttu. Bu performans Rovanpera'ya 18 geçici şampiyona puanı kazandırırken, Mikkelsen 15 puan elde etti.

Sağ arka lastiğin delinmesi şampiyonluk adaylarından Elfyn Evans'ın ikinciliğe tutunmasına mal olurken, Toyota sürücüsü 13 puan için üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı [+16.1s]. M-Sport'tan Adrien Fourmaux akıllıca bir sürüşle dördüncülüğü [+37.0s] elde ederek 10 puan topladı.

Rally1'e ilk kez katılan Martins Sesks [+58.2s], şampiyona lideri Thierry Neuville'den [+58.3s] 0.1s farkla geride altıncı olarak geçici sekiz puan aldı. M-Sport'tan Gregoire Munster [+1m24.5s] ve Toyota'dan Takamoto Katsuta [+1m41.9s] ilk sekizi tamamladılar.

Hyundai'nin yarınki Süper Pazar puanlarına odaklanmak için Tanak'ın i20 N'sini çekmesinin ardından aşırı sıcakta düzenlenen öğleden sonraki bölüme yalnızca sekiz Rally1 aracı başladı. Sabah saatlerinde motorunda bir sorun olduğunu bildiren Estonyalı'nın, Cuma günü bir geyikle çarpıştıktan sonra yarıştan çekilmesinin ardından Cumartesi puanları açısından mücadele edecek bir şeyi kalmamıştı.

Toyota, Hyundai ve M-Sport üç etapta farklı lastik stratejilerini tercih ederken, öğleden sonraki ilk etap olan 13. etapta [Swietajno, 18.50km] lastik konusu gündeme geldi.

Andreas Mikkelsen, Hyundai World Rally Team

Andreas Mikkelsen, Hyundai Dünya Ralli Takımı

Fotoğraf: Tomasz Kaliński

Ralli lideri Rovanpera, Toyota'nın bir sert ve dört yumuşak lastik kullanma kararının doğru olup olmadığından emin değildi ancak Finli sürücünün etabı kazanarak ralli liderliğini genişletmesi ilk bakışta umut verici görünüyordu.

Evans'ın sağ arka yumuşak lastikte garip bir sorun yaşamasının ardından liderlik Mikkelsen'e geçti. Lastik kısmi olarak parçalandı ve dişlerinin tamamını kaybetti. Bu da 8.9s'lik bir kayba yol açarak Gallerli pilotu Rovanpera'nın 0.4s gerisinden 9.3s geride üçüncü sıraya düşürdü.

Evans "Hiçbir uyarı yoktu, lastik birden patladı" dedi.

Cuma öğleden sonraki ikinci etap geçişinde temkinli davranan Mikkelsen bugün tam tersi bir yaklaşım sergileyerek etabı Rovanpera'nın sadece 2.8s gerisinde bitirdi.

Mikkelsen, "Çok çalışıyoruz, çok zorlu bir etap. Dün ikinci turda sürüşümü ayarlamaya çalışıyordum, bugün lastikler ya da jantlar umurumda değil, işe yarıyor gibi görünüyor." dedi.

Şampiyona lideri Neuville'in Sesks'i geçerek beşinci sıraya yükselme çabaları devam ediyor. Belçikalı sürücü üçüncü en hızlı etap zamanını elde ederek Letonyalı sürücüye 7.1s fark attı ve aradaki farkı 8.7s'ye indirdi. Neuville, Sesks'in sola dönüşte kısa süreliğine zaman kaybetmesinden faydalandı.

Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Önde Rovanpera, yumuşak lastikleri pes etmeye başladığında bunun rakiplerine karşı zaman kaybettireceğine inanıyordu ancak etabı Neuville'den 2.2s farkla kazandı ve Mikkelsen'e karşı ralli liderliğini 5.2s'ye çıkardı.

Buna rağmen, Rovanpera lastik kararının "kötü" olduğu ve "sert lastiklerin daha hızlı olacağı" konusunda kararlıydı.

Rovanpera günün son etabını [Czarne, 22.40km] Evans'a 2.8s fark atarak lastikleriyle ilgili endişeleri ortadan kaldırırken, Mikkelsen ancak 4.2s geride üçüncü olabildi.

WRC2'de Sami Pajari, Cuma günü kategorisinde yedinci sırada yer alan Oliver Solberg'i geride bırakarak liderliğini korudu.

Etkinliği tamamlamak için Pazar günü ekipleri dört etap bekliyor.

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Pilot / Co-pilot # Araç Zaman Ara Ceza Yarış dışı
1 Finland K. Rovanperä Finland J. Halttunen Toyota Racing 69 Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid

10'43.0

      
2 United Kingdom E. Evans United Kingdom S. Martin Toyota Racing 33 Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid

+2.8

10'45.8

 2.8    
3 Norway A. Mikkelsen Norway T. Eriksen Hyundai Motorsport 9 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid

+4.2

10'47.2

 1.4    
4 Belgium T. Neuville Belgium M. Wydaeghe Hyundai Motorsport 11 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid

+6.5

10'49.5

 2.3    
5
G. Munster
L. Louka M-Sport
 13 Ford Puma Rally1 Hybrid

+8.4

10'51.4

 1.9    
6 France A. Fourmaux France A. Coria M-Sport 16 Ford Puma Rally1 Hybrid

+8.5

10'51.5

 0.1    
7 Latvia M. Sesks
R. Francis M-Sport
 22 Ford Puma Rally1

+8.8

10'51.8

 0.3    
8 Japan T. Katsuta Ireland A. Johnston Toyota Racing 18 Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid

+13.6

10'56.6

 4.8    
9 Sweden O. Solberg United Kingdom E. Edmondson Toksport WRT 20 Škoda Fabia RS Rally2

+33.9

11'16.9

 20.3    
10
R. Virves
A. Lesk
32 Škoda Fabia RS Rally2

+38.1

11'21.1

 4.2    
11
J. McErlean
Ireland J. Fulton Toksport WRT 2 		27 Škoda Fabia RS Rally2

+40.1

11'23.1

 2.0    
12 Finland S. Pajari
E. Mälkönen Printsport
 21 Toyota GR Yaris Rally2

+40.3

11'23.3

 0.2    
13 France P. Loubet
L. Pascaud Toksport WRT 2
 36 Škoda Fabia RS Rally2

+42.5

11'25.5

 2.2    
14
G. Linnamäe
J. Morgan
29 Toyota GR Yaris Rally2

+43.2

11'26.2

 0.7    
15
L. Joona
J. Hussi
24 Škoda Fabia RS Rally2

+43.4

11'26.4

 0.2    
16
R. Korhonen
A. Viinikka
28 Toyota GR Yaris Rally2

+43.7

11'26.7

 0.3    
17 United Kingdom G. Greensmith Sweden J. Andersson Toksport WRT 25 Škoda Fabia RS Rally2

+45.5

11'28.5

 1.8    
18 Poland M. Marczyk Poland S. Gospodarczyk 38 Škoda Fabia RS Rally2

+46.0

11'29.0

 0.5    
19 N. Gryazin
K. Aleksandrov DG Sport Compétition
 23 Citroën C3 Rally2

+46.9

11'29.9

 0.9    
20 Finland T. Suninen Finland M. Markkula 37 Hyundai i20 N Rally2

+49.6

11'32.6

 2.7    
21
G. Jeets
T. Taniel
40 Toyota GR Yaris Rally2

+59.1

11'42.1

 9.5    
22
R. Daprà
L. Guglielmetti
31 Škoda Fabia Rally2 evo

+1'06.6

11'49.6

 7.5    
23 Czech Republic M. Prokop M. Ernst 30 Škoda Fabia RS Rally2

+1'08.6

11'51.6

 2.0    
24 Poland M. Solowow M. Baran Printsport 35 Škoda Fabia RS Rally2

+1'29.2

12'12.2

 20.6    
25
D. Jr.
Spain R. Penate 		46 Ford Fiesta Rally3

+1'30.7

12'13.7

 1.5    
26 Germany A. Kremer
E. Kremer
34 Škoda Fabia RS Rally2

+1'37.9

12'20.9

 7.2    
27
N. Bruun
P. Olmos
50 Ford Fiesta Rally3

+1'39.0

12'22.0

 1.1    
28
J. Matulka
D. Dymurski
51 Ford Fiesta Rally3

+1'40.8

12'23.8

 1.8    
29
M. Chatillon
M. Cornuau
48 Renault Clio Rally3

+1'43.2

12'26.2

 2.4    
30 Mexico R. Trivino
V. Diego
43 Škoda Fabia RS Rally2

+1'58.4

12'41.4

 15.2    
31
J. Černý
O. Krajča
47 Ford Fiesta Rally3

+1'59.5

12'42.5

 1.1    
32
H. Kowalczyk
J. Hryniuk
56 Renault Clio Rally3

+2'02.8

12'45.8

 3.3    
33
U. Soylu
S. Guray
44 Škoda Fabia RS Rally2

+2'08.2

12'51.2

 5.4    
34
G. Bonder
P. Pochroń
53 Ford Fiesta Rally3

+2'42.2

13'25.2

 34.0    
35
P. Ważny
B. Dzienis
55 Ford Fiesta Rally3

+2'51.4

13'34.4

 9.2    
36
M. Roefler
M. Bała Dantex Rally Team
 54 Ford Fiesta Rally3

+2'53.0

13'36.0

 1.6    
37
M. Andre
M. Aranguren
49 Ford Fiesta Rally3

+2'53.0

13'36.0

 0.0    
38 Estonia O. Tanak Estonia M. Jarveoja Hyundai Motorsport 8 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid

+10'00.0

20'43.0

 7'07.0    
39 Poland K. Kajetanowicz Poland M. Szczepaniak 26 Škoda Fabia RS Rally2

+10'33.9

21'16.9

 33.9    
40 Poland J. Koltun
I. Pleskot
41 Škoda Fabia RS Rally2

+10'33.9

21'16.9

 0.0    
41
W. Musiał
K. Dudziński
45 Škoda Fabia Rally2 evo

+10'33.9

21'16.9

 0.0    
42
T. Pahlitzsch
S. Grundmann
57 Peugeot 208 Rally4

 

      
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