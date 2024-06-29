WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

Kalle Rovanpera, Dünya Ralli Şampiyonası'nın yedinci turu olan Polonya Rallisi'nde son gününe girerken zorlu koşullarda çarpıcı bir sürüş sergiledi.

Etkinlik öncesi bir keşif kazası geçiren Toyota takım arkadaşı Sebastien Ogier'in yerine son dakikada gelen Rovanpera, günün yedi etabının altısını kazanarak Hyundai'den Andreas Mikkelsen'e 9.4s fark attı.

Cumartesi gününe Mikkelsen'in 1.8s gerisinde başlayan Rovanpera, sınırlı etkinlik hazırlığına rağmen 10. etapta Hyundai sürücüsünü geçmeyi başardı ve öğleden sonra boyunca Norveçli sürücüyü arkasında tuttu. Bu performans Rovanpera'ya 18 geçici şampiyona puanı kazandırırken, Mikkelsen 15 puan elde etti.

Sağ arka lastiğin delinmesi şampiyonluk adaylarından Elfyn Evans'ın ikinciliğe tutunmasına mal olurken, Toyota sürücüsü 13 puan için üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı [+16.1s]. M-Sport'tan Adrien Fourmaux akıllıca bir sürüşle dördüncülüğü [+37.0s] elde ederek 10 puan topladı.

Rally1'e ilk kez katılan Martins Sesks [+58.2s], şampiyona lideri Thierry Neuville'den [+58.3s] 0.1s farkla geride altıncı olarak geçici sekiz puan aldı. M-Sport'tan Gregoire Munster [+1m24.5s] ve Toyota'dan Takamoto Katsuta [+1m41.9s] ilk sekizi tamamladılar.

Hyundai'nin yarınki Süper Pazar puanlarına odaklanmak için Tanak'ın i20 N'sini çekmesinin ardından aşırı sıcakta düzenlenen öğleden sonraki bölüme yalnızca sekiz Rally1 aracı başladı. Sabah saatlerinde motorunda bir sorun olduğunu bildiren Estonyalı'nın, Cuma günü bir geyikle çarpıştıktan sonra yarıştan çekilmesinin ardından Cumartesi puanları açısından mücadele edecek bir şeyi kalmamıştı.

Toyota, Hyundai ve M-Sport üç etapta farklı lastik stratejilerini tercih ederken, öğleden sonraki ilk etap olan 13. etapta [Swietajno, 18.50km] lastik konusu gündeme geldi.

Andreas Mikkelsen, Hyundai Dünya Ralli Takımı Fotoğraf: Tomasz Kaliński

Ralli lideri Rovanpera, Toyota'nın bir sert ve dört yumuşak lastik kullanma kararının doğru olup olmadığından emin değildi ancak Finli sürücünün etabı kazanarak ralli liderliğini genişletmesi ilk bakışta umut verici görünüyordu.

Evans'ın sağ arka yumuşak lastikte garip bir sorun yaşamasının ardından liderlik Mikkelsen'e geçti. Lastik kısmi olarak parçalandı ve dişlerinin tamamını kaybetti. Bu da 8.9s'lik bir kayba yol açarak Gallerli pilotu Rovanpera'nın 0.4s gerisinden 9.3s geride üçüncü sıraya düşürdü.

Evans "Hiçbir uyarı yoktu, lastik birden patladı" dedi.

Cuma öğleden sonraki ikinci etap geçişinde temkinli davranan Mikkelsen bugün tam tersi bir yaklaşım sergileyerek etabı Rovanpera'nın sadece 2.8s gerisinde bitirdi.

Mikkelsen, "Çok çalışıyoruz, çok zorlu bir etap. Dün ikinci turda sürüşümü ayarlamaya çalışıyordum, bugün lastikler ya da jantlar umurumda değil, işe yarıyor gibi görünüyor." dedi.

Şampiyona lideri Neuville'in Sesks'i geçerek beşinci sıraya yükselme çabaları devam ediyor. Belçikalı sürücü üçüncü en hızlı etap zamanını elde ederek Letonyalı sürücüye 7.1s fark attı ve aradaki farkı 8.7s'ye indirdi. Neuville, Sesks'in sola dönüşte kısa süreliğine zaman kaybetmesinden faydalandı.

Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Önde Rovanpera, yumuşak lastikleri pes etmeye başladığında bunun rakiplerine karşı zaman kaybettireceğine inanıyordu ancak etabı Neuville'den 2.2s farkla kazandı ve Mikkelsen'e karşı ralli liderliğini 5.2s'ye çıkardı.

Buna rağmen, Rovanpera lastik kararının "kötü" olduğu ve "sert lastiklerin daha hızlı olacağı" konusunda kararlıydı.

Rovanpera günün son etabını [Czarne, 22.40km] Evans'a 2.8s fark atarak lastikleriyle ilgili endişeleri ortadan kaldırırken, Mikkelsen ancak 4.2s geride üçüncü olabildi.

WRC2'de Sami Pajari, Cuma günü kategorisinde yedinci sırada yer alan Oliver Solberg'i geride bırakarak liderliğini korudu.

Etkinliği tamamlamak için Pazar günü ekipleri dört etap bekliyor.