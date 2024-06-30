WRC Polonya: Rovanpera, son dakika çağrısının ardından çarpıcı bir galibiyete imza attı

Kalle Rovanpera, Toyota takım arkadaşı Sebastien Ogier'in yerine son anda yedek olarak sınırlı hazırlığın üstesinden geldikten sonra Polonya Rallisi'nde Dünya Ralli Şampiyonası kariyerinin en iyi zaferlerinden birine imza attı.

Rovanpera ve co-pilotu Jonne Halttunen, Toyota takım arkadaşı Elfyn Evans ve Scott Martin'i +28.3 ile geride bırakarak olağanüstü bir zafere imza atarken 19 çakıl etabın sekizini kazandı. M-Sport'tan Adrien Fourmaux ve Alex Coria üçüncü olarak sezonun üçüncü WRC podyumunu elde etti [+42.3s].

Toyota'nın yarı zamanlı sürücüsü ve son dünya şampiyonu, Salı günü keşif sırasında geçirdiği trafik kazasının ardından yarış dışı kalan Ogier'in çekilmesinin ardından Polonya'ya uçma çağrısı aldığında jet ski'sinin bakımını yapıyordu.

Sonuç olarak Finli pilot Polonya'ya ralli için herhangi bir hazırlık yapmadan gitti ve açılış etabından saatler önce tamamlanan etapların aceleyle gözden geçirilmesi için özel bir izin verildi.

Hazırlık eksikliği nedeniyle ilk geçişlerde hayal kırıklığına uğrayan ve bazen etaplara saldırmaktan korkan Rovanpera, etapların ikinci geçişinde yıldızlaştı. Yoğun bir şekilde kesintiye uğrayan Cuma gününü, 2019 Galler Rallisi'nden bu yana ilk etap galibiyetini alan ve Hyundai ile hızlı başlayan Andreas Mikkelsen'in elinde tuttuğu ralli liderliğinin 1.8s gerisinde tamamladı.

Mikkelsen'in iki saniye gerisinde ancak Fourmaux'nun ve hibrit olmayan M-Sport Ford Puma ile ikinci sıraya kadar yükselerek etkileyici Rally1 çıkışı yapan Martins Sesks'in önünde yer alan Evans ile ilk beş arasında yalnızca 7,7 saniye fark vardı. Şampiyona lideri Hyundai'den Thierry Neuville, yolu temizlemesi nedeniyle dezavantajlı bir şekilde Gregoire Munster'in arkasında yedinci oldu.

Rallinin favorisi Ott Tanak, ikinci etapta bir geyikle kaçınılmaz bir çarpışmanın ardından Hyundai'sini emekli etmek zorunda kaldı ancak Cumartesi günü yeniden katıldı.

Polonya'nın 2017'den bu yana ilk kez WRC'ye dönüşü, organizatörleri üçüncü ve yedinci etapları iptal etmeye zorlayan seyirci kontrol sorunları ile gölgelenirken, altıncı etapta kısa süreliğine kırmızı bayrak gösterildi.

Bu önlem, etaplara akın eden çok sayıda seyircinin az bir kısmının tehlikeli yerlerde durması nedeniyle alındı.

Cumartesi günü sorunların yaşandığı ormanlık alanlara yeniden polis gönderilmesi sorunu çözmüş gibi görünürken, gün sadece bir kısa duraklamayla tamamlandı.

Rovanpera 10. etapta ralli liderliğini ele geçirdi ve ardından yedi etabın altısını kazanarak son güne girerken Mikkelsen'e 9.4s fark attı. Evans 16.1s geride üçüncü sırada yer alırken, 13. etapta sağ arka lastiği patlamadan önce Rovanpera'nın 0.4s gerisinde ikinci sıraya kadar yükselmişti.

Rovanpera, Mart ayında Kenya'da kazandığı zaferin ardından yılın ikinci etkileyici galibiyetini elde etmek için en çok korktuğu Pazar günkü son dört etapta akıllıca bir sürüş gerçekleştirdi.

Mikkelsen'in bir Rally1 aracıyla ilk çakıl startındaki etkileyici performansı, 16. etapta sağ arka lastiğini janttan çıkaran bir bankete çarpması ve Norveçliye 54.7s'ye mal olmasıyla çözüldü ve sonunda ralliyi Sesks'in arkasında altıncı sırada bitirdi.

Bu durum Evans'ı ikinci sıraya yükseltirken, Evans Power Stage'de lastik patlatmasına rağmen finişe kadar bu sırayı korudu ve 17 puan alarak şampiyona lideri Neuville ile arasındaki farkı 15 puana indirdi.

Fourmaux ralli boyunca sağlam bir performans sergileyerek İsveç ve Kenya'daki üçüncülüklerine ek olarak kariyerinin üçüncü WRC podyumunu elde etti.

Neuville toplamda dördüncü oldu [+1m10.8s] ancak Cumartesi günü beşinci, Pazar klasmanında beşinci ve Power Stage'de birinci olduktan sonra sadece 14 puan toplayabildi.

Hyundai, Süper Pazar puanlarına odaklanmak için şampiyona puanı yarışının dışında kaldığı için Cumartesi öğleden sonra Tanak'ı emekli etmeyi tercih etti. Estonyalı sürücünün Pazar klasmanında birinci ve Power Stage'de ikinci olarak 11 puan kazanması bu hamlenin ne kadar isabetli olduğunu kanıtladı.

Sonuç olarak, Tanak'ın sadece sekiz etap koşarak elde ettiği puanlar, 2019 şampiyonunu lider Neuville'in 21 puan gerisinde bıraktı.

M-Sport'tan Gregoire Munster hızını göstererek Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın 8.7s önünde yarışı yedinci sırada tamamladı. İlk dokuz, Oliver Solberg'den sınıf galibiyetini alan WRC2 galibi Sami Pajari tarafından tamamlandı.