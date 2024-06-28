WRC Polonya: Ralli lideri Tanak kaza yaptı, Mikkelsen Sesks'in önünde liderliği aldı!

Tanak, Polonya'nın yüksek hızlı toprak yollarında kazanması beklenen favoriler arasında gösteriliyordu, ancak zafer umutları Stanczyki etabında (29.40km) ani bir şekilde sona erdi.

Hyundai sürücüsü, Perşembe gecesi yapılan süper özel etabını kazanarak Cuma gününe takım arkadaşı Thierry Neuville'in bir saniye önünde başlamıştı. Ancak Tanak, testin 18.3 km'sinde arabanın ön kısmına zarar vererek yoldan çekilmek zorunda kaldı. Estonyalı sürücü, bir geyiğe çarptı ve bu, radyatörün arabadan çıkmasına neden oldu. Tanak ve co-pilotu Martin Jarveoja, kazanın ardından yara almadan kurtuldu.

"Maalesef bir geyiğe çarptık,"

"Hayır, hiçbir şey bitmedi. Arabanın bazı parçaları dışında her şey yolunda ama hepsi değiştirilebilir." dedi Tanak, yarın ralliye tekrar katılmayı hedeflediğini belirterek.

Tanak'ın ayrılması, ralli liderliğini, daha düşük yol pozisyonunu en iyi şekilde değerlendiren Andreas Mikkelsen'e devretti. Norveçli sürücü, bir saman balyasına çarpmasına rağmen etabı kazandı ve bu, 2019 Galler Rallisi GB'den bu yana ilk etap zaferi oldu.

"İyi bir tempo tutturmaya çalıştık, bir virajda bir saman balyasına çarptım."

"Çizgilerin içinde kalmaya çalıştım, çünkü yapabileceğimiz tek şey bu, sadece etapta zorlamamız gerekiyor." dedi Mikkelsen.

Andreas Mikkelsen, Torstein Eriksen, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Mikkelsen, M-Sport Ford Puma Rally1 aracının hibrit motorlu olmayan bir versiyonunu kullanarak çarpıcı bir zaman elde eden, Rally1'e ilk kez katılan Martins Sesks'ten 0.3s daha hızlıydı.

"Ne! Tamam. Bu kadar," dedi şaşkın bir şekilde Sesks, zamanının kendisini genel sıralamada Mikkelsen’in 2.2 saniye ardında ikinciliğe taşıdığı söylendiğinde.

Reigning dünya şampiyonu Kalle Rovanpera, yedincilikten genel sıralamada üçüncülüğe [+7.9s] yükseldi ve etabın üçüncü en hızlı zamanını elde etti. Toyota sürücüsü, sakatlanan Sebastien Ogier'in yerine son dakikada çağrıldığı için hazırlıklarının yetersiz olması nedeniyle zorlayamamaktan dolayı hayal kırıklığına uğradı.

"Sürüş gerçekten iyi değildi, bu ralli çok zor. Etapları hatırlamıyorum, bu yüzden daha fazla risk alamam çünkü nereye gittiğimi bilmiyorum," dedi Rovanpera.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux, Toyota'dan Elfyn Evans ile dördüncülüğü paylaştı ve Mikkelsen'in 8.0s gerisinde yer aldı. Gregoire Munster [+12.8s], Takamoto Katsuta [+19.1s] ve şampiyona lideri Thierry Neuville [+21.2s], Rally1 alanını tamamladı.

WRC2'de Sami Pajari, Skoda Fabia'sında güç sorunu yaşayan gece lideri Oliver Solberg'in ardından sınıfı 6.1s farkla Nikolay Gryazin'in önünde lider götürdü.