WRC Polonya: 7. Etap seyirci sorunuyla iptal edildi, Mikkelsen Cuma gününü lider tamamladı

Hyundai pilotu Andreas Mikkelsen, Dünya Ralli Şampiyonası organizatörlerinin seyirci kontrolü sorunları nedeniyle iki etabı iptal etmek zorunda kalmasının ardından kesintiye uğrayan Polonya Rallisi'nde Cuma gününü lider tamamladı.

Mikkelsen, Toyota'nın son dünya şampiyonu Kalle Rovanpera'ya kısa süreliğine avantajını kaybetmeden önce 7,4s'lik fark açmıştı. Mikkelsen, 2019'dan bu yana ilk etap galibiyetlerini kaydettikten sonra, Fin pilotun 1.8s önünde günü bitirmek için avantajı geri almayı başardı.

Organizatörler, seyircilerin bir kısmının tehlikeli pozisyonlarda durması üzerine bu sabah üçüncü etabı [Wieliczki] ve öğleden sonra yedinci etabı [Olecko] iptal etmek zorunda kaldı.

Kesintiye uğrayan etapların ortasında Toyota'dan Evans, yüksek yol pozisyonunun zararlarını başarılı bir şekilde sınırlandırarak son etaba kadar Mikkelsen'in en yakın rakibi olmayı başardı. Son etapta ise Rovanpera'nın 0.2s gerisinde üçüncü sıraya düştü.

Rovanpera, sakatlanan takım arkadaşı Sebastien Ogier'in yerine son anda yarışa hazırlanmasının ardından, günün büyük bir bölümünde etap notu eksikliği nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux, hibrit motorlu olmayan Ford Puma Rally1 ile beşinci [+7.7s] olarak günün tartışmasız en iyi sürüşünü gerçekleştirdi ve Rally1'e ilk kez katılan takım arkadaşı Martins Sesks'i geride bırakarak Cumartesi gününe dördüncü [+7.5s] olarak girecek.

Gregoire Munster [+21.3s], çakıllı yolları açan şampiyona lideri Thierry Neuville [+29.8s] ve Toyota'dan Takamoto Katsuta [+32.3s] ilk sekizi tamamladılar.

Hyundai'den Ott Tanak ikinci etapta bir geyikle çarpıştıktan sonra liderlikten çekildi.

Cuma öğleden sonra Mikolajki servis parkında fırtına uyarısı ile başladı, ancak beşinci etapta [Stanczyki 29.40km] koşullar sıcak ve kuru kaldı.

Etabın ikinci geçişi beklenenden çok daha aşındırıcı bir yüzey oluşturduğundan lastik seçiminin çok önemli olduğu kanıtlandı.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Tomasz Kaliński

Toyota, sürücülerinin lastik paketlerinde iki sert lastik almayı tercih etmelerinin ardından etap için en iyi hazırlığı yapmış görünüyordu. Ralli lideri Mikkelsen de bu stratejiyi tercih etti ancak bu, Norveçlinin öndeki avantajını koruması için yeterli olmadı.

Mikkelsen, i20 N'inin arkasındaki yumuşak lastiklerle zorlandı ve 14.4s'lik bir düşüş yaşadı; bu da Rovanpera'nın rallide bugüne kadarki en iyi sürüşünü sergileyerek etabı kazandığı ve 0.2s farkla dördüncü sıradan liderliğe yükseldiği zamana denk geldi.

Acele bir keşif yapan ve en rafine etap notlarına sahip olmayan Finli, etapta zaten bir geçiş yapmış olmanın avantajını kullandı.

Rovanpera, "Öğleden sonra nereye gittiğimi bildiğimde kesinlikle çok daha eğlenceli oluyor." dedi.

Rovanpera etap galibiyetini, 2.4s geride üçüncülüğe gerileyen Evans'a 4.7s fark atarak elde etti.

Sesks, Rovanpera'dan 8.1s daha yavaş üçüncü en hızlı zamanı kaydederek üçüncü sıraya yerleşti.

Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1 Fotoğraf: Tomasz Kaliński

Dört yumuşak lastik kullananlar etap sonuna gözle görülür şekilde aşınmış lastiklerle ulaşmakta zorlandı. Fourmaux, gelişen Katsuta'nın önünde dördüncü en hızlı isim olurken, Neuville yol temizliğinden etkilenip 12.2s gerileyerek altıncı oldu.

Altıncı etabın [Wieliczki 12.90km] kırmızı bayrakla kesilmesinin ardından ralli liderliği tekrar el değiştirdi. Organizatörler, seyirci güvenliği sorunları nedeniyle aynı etabı sabah iptal etmek zorunda kalmıştı.

Durdurma Mikkelsen etaptayken gerçekleşti ve bu da eski ralli liderinin etabı yol modunda tamamlamak zorunda kaldığı anlamına geliyordu. Her ne kadar kırmızı bayrak yüzünden hayal kırıklığına uğramış olsa da, nominal zaman aslında onu Evans'tan iki saniye farkla ralli liderliğine geri getirdi.

Neuville etabı kazanmak için zamanlama ekranlarını aydınlattı ve sabah iptal edilmeden önceki etap birincisi zamanını tekrarladı. Belçikalı sürücü, günün en temiz etabını koşarak Katsuta ve Evans'ı 0.2s farkla geride bıraktı. Bu derece Neuville'i beşinci sıradaki Munster'in 8.8s gerisine getirdi.

Evans'ın çabası Gallerli sürücüyü Rovanpera'nın onda bir farkla önüne geçirdi, ancak Rovanpera rafine etap notu eksikliği nedeniyle yine hüsrana uğradı.

Organizatörler, seyircilerin küçük bir kısmının tehlikeli pozisyonlarda durması nedeniyle yedinci etabı [Olecko 13.20km] iptal ederek bir kez daha müdahale etmek zorunda kaldı.

Etap Fourmaux, Evans ve Neuville'in sürüşlerini tamamlamalarının ardından durduruldu ve ilk etapta Evans en iyi zamanı elde etti.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

WRC Polonya'yı en son 2017'de ziyaret ettiğinde seyircilerin kontrolü sorun olmuş ve bu da etkinliğin takvimden düşmesine neden olmuştu. Polonya'nın bu yıl takvime geri dönüşü bir defaya mahsus.

WRC etkinlik direktörü Simon Larkin Autosport'a yaptığı açıklamada "Güvenlik adına net kararlar alınıyor."

"Etapların iptal edilmesinin istenmeyen sonuçlarından biri, 'aptallık etmeyin' mesajının yayılmasıdır, aksi takdirde herkes ve kendiniz için bunu mahvedersiniz. Kötü pozisyonlarda duran bu insanlar kendi günlerini mahvediyorlar."

"Dışarıda çok sayıda görevli var ve gördüğümüz kadarıyla, daha iyi bir kelime kullanmak gerekirse, güvenlik araçları geldiğinde nereye saklanacaklarını bilen ve sonra ormandan geri akın eden çok sayıda profesyonel seyirci var."

"Bunu sıradan bir taraftar yapmıyor, bu insanlar ne yaptıklarını biliyorlar, hayatlarını riske atmak istiyorlar ama biz onların hayatlarını riske atmak istemiyoruz." dedi.

Katsuta ve Rovanpera günün son etabı olan Mikolajki Arena Süper Özel etabını kazanmak için aynı zamanı yaptılar. Bu süre Rovanpera'yı Evans'ın önünde ikinci sıraya yükseltti.

WRC2'de Sami Pajari yerel kahraman Kajetan Kajetanowicz'i 8.9s farkla geçti. Cumartesi günü ekipleri yedi etap bekliyor.