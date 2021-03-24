WRC, 'özel' Hırvatistan Rallisi'nde 6 farklı asfalt zeminde yarışacak

WRC'nin 12 tur sürecek 2021 sezonu takviminde Zagreb'deki etkinlik konusunda pek bir şey bilinmiyor.

Fakat ralliyi organize eden komitenin başkanı olan Daniel Saskin, bunun "büyük bir meydan okuma" olacağının garantisini verdi.

Bu, 2019'daki Almanya Rallisi'nden beri sadece asfalt zeminde düzenlenen ilk WRC etkinliği olacak, ayrıca Pirelli'nin sert hamuru ve tam ıslak zemin lastikleri de ilk defa bu rallide kullanılacak.

Cuma ve Cumartesi günleri sekizer özel etap olacak, Pazar günü ise aralarında ek puan kazanılan Güç Etabı da olmak üzere 4 zaman testi olacak. 3 gün boyunca takımlar toplam 300 km mesafe kat edecekler.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Saskin şunları söyledi: "WRC ekipleri hem hızlı pistlerle hem de çok virajlı teknik pistlerle karşılaşacak."

"6 farklı asfalt zemin olacak, yani büyük bir meydan okuma olacağını söyleyebilirim."

"Araçlarında doğru ayarlamaları yapmaya çalışan ekipler ve lastikler için zorlu bir meydan okuma olacak."

"Diğer hiçbir Dünya Ralli Şampiyonası etkinliği gibi olmayacak; bazı kısımlar Corsica, bazı kısımlar Almanya ve bazı kısımlar da Monza Rallisi gibi olacak fakat genel toplama baktığınızda tamamen özel bir ralli olacak."

"Bu yollarda beyaz asfaltın olduğu kısımlarda yol tutuşu sürekli değişiyor. Bu yüzden Pirelli'nin lastikler konusunda zorlu bir meydan okumayla yüzleştiğini düşünüyorum, özellikle yeni hamurları ilk defa asfalt zeminde kullanılacağı için."

"Bunun zorlu bir ralli olacağı konusunda çok eminiz, dolayısıyla sonuçlar beklenmedik olabilir. Kesinlikle kolay olmayacak."

Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Altındaki ekiple birlikte Saskin, seyircilerin ralliyi seyredebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Eğer bunu başarabilirlerse, Eylül ayındaki Estonya Rallisi'nden beri ilk defa resmi olarak seyircilerin bir WRC etkinliğine katılmasına izin verilmiş olacak.

Saskin, "Mesafelerini korudukları ve belki maske tattıkları sürece, gelecek seyirciler için herhangi bir problem olmasını beklemiyorum."

"Uymamız gereken özel bir COVID programımız var, insanların hasta olmasını istemeyiz."

"Bu konuda dikkatli olmalıyız, fakat bir miktar seyirciye izin verilecek. "

"1-2 hafta içerisinde COVID vaka sayısının yeniden düşmeye başlayacağını düşünüyoruz ve hava sıcaklıkları da yükselirken durumun normale dönmekten ziyade iyileşeceği konusunda eminiz, yani seyircilerin yer almasına izin verecek kadar." diyerek sözlerini tamamladı.