WRC Orta Avrupa Rallisi: Neuville, Ogier ile farkı açtı
Thierry Neuville, Toyota'dan Sebastien Ogier'e karşı liderliğini arttırdı ve cumartesi gününe lider girdi.
Neuville, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen altı zorlu etapta etkileyici bir sürüş sergileyerek genel klasmanda liderliğe çıktı.
Neuville, sabah aldığı liderliği öğleden sonra 6.4 saniyeye kadar çıkardı.
Cuma gününün ardından Sebastien Ogier ikinci sırada yer alırken, galibiyet savaşında giderek yalnız kalmaya başladılar.
Ott Tanak, cuma günün ardından Neuville'in 7.8 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alırken, Elfyn Evans'ın liderle aradaki farkı 15.1 saniyeye çıktı.
Takamoto Katsuta bir diğer Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid'iyle 38.6 saniye geride beşinci sırada yer alırken, Sami Pajari 49.6 saniye geride altıncı sırada.
M-Sport Ford sürücüsü Adrien Fourmaux ve Gregoire Munster cuma gününün ardından yedinci ve sekizinci sırada yer alıyorlar.
WRC2'de liderlik Nikolay Gryazin'in elinde bulunuyor.
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Photo by: M-Sport
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