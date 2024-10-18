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Etap raporu
WRC Orta Avrupa Rallisi

WRC Orta Avrupa Rallisi: Neuville, Ogier ile farkı açtı

Thierry Neuville, Toyota'dan Sebastien Ogier'e karşı liderliğini arttırdı ve cumartesi gününe lider girdi.

Ezel Tan
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Neuville, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen altı zorlu etapta etkileyici bir sürüş sergileyerek genel klasmanda liderliğe çıktı.

Neuville, sabah aldığı liderliği öğleden sonra 6.4 saniyeye kadar çıkardı.

Cuma gününün ardından Sebastien Ogier ikinci sırada yer alırken, galibiyet savaşında giderek yalnız kalmaya başladılar.

Ott Tanak, cuma günün ardından Neuville'in 7.8 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alırken, Elfyn Evans'ın liderle aradaki farkı 15.1 saniyeye çıktı.

Takamoto Katsuta bir diğer Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid'iyle 38.6 saniye geride beşinci sırada yer alırken, Sami Pajari 49.6 saniye geride altıncı sırada.

M-Sport Ford sürücüsü Adrien Fourmaux ve Gregoire Munster cuma gününün ardından yedinci ve sekizinci sırada yer alıyorlar.

WRC2'de liderlik Nikolay Gryazin'in elinde bulunuyor.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: M-Sport

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