WRC Orta Avrupa Rallisi: Neuville liderliğe yükseldi
Dünya Ralli Şampiyonası'nın lideri Thierry Neuville, Toyota sürücü Sebastien Ogier'i geride bırakarak Cuma sabahı Orta Avrupa Rallisi'nde liderliğe yükseldi.
Bu hafta sonu ilk dünya şampiyonluğunu elde etme şansına sahip olan Hyundai pilotu, sabahki üç etabın ardından perşembe akşamının lideri Ogier'i geride bıraktı ve genel klasmanda 2.7 saniye farkla liderliğe yükseldi.
Ogier genel klasmanda Neuville'in en yakın takipçisi olmaya devam ederken, şampiyonluk için Neuville'in ana rakibi olmaya devam eden Ott Tanak, takım arkadaşının 3.8 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Toyota'dan Elfyn Evans ise 6.3 saniye geride dördüncü sırada bulunuyor.
Böylelikle ilk dört sadece 6.3 saniye içerisinde diziliyor.
Toyota'dan Takamoto Katsuta 19.1 saniye geride beşinci sırada yer alırken, ilk yediyi 41.6 saniye geride kalan Sami Pajari ve 47.1 saniye geride kalan Adrien Fourmaux tamamlıyor.
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Photo by: Toyota Racing
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