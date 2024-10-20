WRC Orta Avrupa: Ogier'in kazasının ardından Tanak kazandı, şampiyonluk Japonya'ya kaldı

Hyundai pilotu Ott Tanak, Sebastien Ogier'in son iki etapta yaşadığı kazalarla avantajı ele geçirdi ve Avrupa Rallisi'ni kazandı.



Tanak, son etaba lider giren Ogier'in yaptığı hata sonucu yarış dışı kalmasıyla liderliği devraldı ve Elfyn Evans'ı 7 saniye farkla geride bırakarak birinciliğe ulaştı.



Bu zafer, Tanak'ın bu sezonki ikinci galibiyeti olurken, alınan sonuçlarla birlikte şampiyonluk mücadelesi de Japonya'daki finale taşınmış oldu.

Şampiyona lideri Thierry Neuville, Tanak’ın 39.8 saniye gerisinde üçüncü oldu. Neuville, bu sonuçla şampiyonluğunu garantileyemedi ve Japonya'da Ott Tanak ile son bir mücadeleye hazırlanacaklar.



Tanak, bu zaferle Neuville ile arasındaki farkı 26 puana düşürerek şampiyonluk umutlarını canlı tutmayı başardı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Rallinin büyük bir kısmında liderliği elinde tutan Ogier ise, sabah saatlerinde yaşadığı küçük bir hata sonrası avantajını kaybetmişti.

Ancak esas darbe son iki etapta geldi. Ogier, ilk olarak bir virajda kilitlenme yaşayıp 1.9 saniyelik avantajını Tanak’a kaptırdı. Ardından, 600 metre sonra aracını ağaca çarptı ve mücadeleyi tamamlayamadan çekilmek zorunda kaldı.

Tanak, galibiyetin ardından şunları söyledi: "Ogier’in kazasından sonra beklenmedik bir şekilde liderliği aldık ve bu galibiyet bizi şampiyonluk için hâlâ oyunda tutuyor."

"Oldukça zorlu bir hafta sonuydu ama ekibimle birlikte bu zaferi kazanmayı başardık. Japonya'da da her şeyimizi ortaya koyacağız."

Ogier ise kazanın ardından, "O an her şey yolundaydı ama frenlerde bir kilitlenme yaşadım ve kontrolü kaybettim. Bu bir dönüm noktası oldu ve ne yazık ki elimden başka bir şey gelmedi,” dedi.

Neuville ise, "Bugün beklediğimizden daha zor geçti, birkaç hata yaptım ve Tanak da çok hızlıydı. Her şey Japonya'da belli olacak,” şeklinde konuştu.