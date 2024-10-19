WRC Orta Avrupa: Ogier, Tanak'ın temposuna yanıt vererek avantajını artırdı

Toyota'dan Sebastien Ogier, Orta Avrupa Rallisi'nin son dört etabına girerken Ott Tanak'ın önünde küçük bir farkla liderliği ele aldı ve ilk üç arasında sadece 14 saniye fark bulunuyor.

Sekiz kez dünya şampiyonu olan pilot, öğleden sonraki üç asfalt etabın ikisini kazanarak Tanak'a olan üstünlüğünü 5.2s'ye çıkarırken, Toyota'dan Elfyn Evans 14s geride üçüncü sırada yer aldı.

Ogier'nin bu performansı, Toyota’nın markalar şampiyonası umutlarını güçlendirmek için Fransız pilota geçici olarak 18 puan kazandırırken, Tanak 15 puan, Evans ise 13 puan aldı.

Şampiyona lideri Thierry Neuville, sabah 11. etapta yaptığı iki hata sonrası rallinin liderliğini kaybederek, genel liderin 39.8 saniye gerisinde ve dördüncü sırada günü tamamladı. Bu sonuçla Belçikalı sürücü geçici olarak 10 puan elde etti.

Bu durum, Tanak'a iki puan fark atması halinde ilk dünya şampiyonluğunu elde edebilecek olan Belçikalı için bir gerileme oldu.

Toyota'dan Takamoto Katsuta, takım arkadaşı Sami Pajari ve M-Sport'tan Gregoire Munster ilk yediyi tamamladı. M-Sport'tan Adrien Fourmaux, 10. etapta Ford Puma'sının arka kısmına zarar verdikten sonra gün içindeki yarıştan çekildi.

Neuville’in sabahki aksilikleri, rallinin liderliği için Ogier, Tanak ve Evans arasındaki mücadeleye odaklanılmasına neden oldu. Üç pilot, sadece 8.1 saniye ile birbirinden ayrılmıştı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Öğleden sonraki ilk etap olan Granit und Wald (20.05 km) etabında Tanak, sabah geçişindeki zaferini tekrarlayarak birinci oldu. Etap büyük ölçüde kuruydu, ancak Tanak’a göre hâlâ bazı "tehlikeli" ıslak noktalar bulunuyordu. 2019 dünya şampiyonu Tanak, Ogier'den 3.4 saniye daha hızlı bir performans sergileyerek Toyota sürücüsünün liderliğini sadece 1.1 saniyeye indirdi.

Ogier, Tanak’ın baskısına 13. etapta (Beyond Borders, 24.33 km) yanıt vererek etabı kazandı ve rakibi Tanak’tan üç saniye kazandı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Ogier günün son etabında Hyundai sürücüsünün zamanını 1.1s ile geçerek Tanak'ı geride bırakmayı başarırken, Evans iki saniye geride kalarak Pazar günü zafer için ilginç bir üçlü mücadele başlattı.

WRC2 kategorisinde Nikolay Gryazin, Filip Mares'e karşı 1 dakika 50.8 saniyelik bir fark açarken, Yohan Rossel’in şampiyona umutları sabah yaptığı bir hatayla neredeyse sona erdi. Rossel, sınıfında 11. sıraya düştü ve liderin 15 dakika 40.7 saniye gerisinde kaldı.

Ralli, 54.04 km'lik dört Pazar etabıyla sona erecek.